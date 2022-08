Main ContentPlaceholder

Ruokala

New Yorkissa kehitettiin uusi ruokasensaatio, jota jonotetaan kahvilan ovella jopa tunteja: "Todella hyvää!"

Rapeaa, lehtevää ja kermaisella sydämellä täytettyä Suprêmea jonotetaan New Yorkissa jo ennen kuin sitä valmistavan kahvilan ovet ovat edes avautuneet. Tällainen on leivos, joka on noussut Yhdysvalloissa oikeaksi ruokahitiksi.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi