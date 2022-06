Mikä on paras suomalainen olut? Se selviää syyskuussa, mutta nyt tiedetään 14 kilpasarjan finalistit.

Suomen Paras Olut 2022 -kilpailuun otti osaa 53 panimoa ja yli 420 eri olutta. Viisikymmenpäinen tuomaristo arvioi oluet sokkona. Eri sarjojen parhaat pääsivät finaaliin.

Kilpailun sarjavoittajat ja Suomen Paras Olut 2022 julkistetaan syyskuun alussa. Suomen Paras Olut -kilpailun järjestää Suomalainen Olut ry, jonka jäseniä ovat Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto sekä Pienpanimoliitto. Kilpailun käytännön järjestelyistä vastaa Olutliitto.

Suomen Paras Olut 2022 -kilpailun kilpailusarjojen finalistit sarjoittain aakkosjärjestyksessä:

Vaalea lager

Brew It Better Yourself 5,5 %, Olarin Panimo, Prykmestar Helles 5,5 %, Vakka-Suomen Panimo, Stadin Mosaical Lager 5,3 %, Stadin Panimo

Pils

Hoppa Extra Pils 5,9 %, Panimo Hoppa, Horisontti Pils 4,9 %, Maku Brewing, VÄKI Forestfinnish Pils 4,4 %, Hiisi Panimo

Tumma tai värillinen lager

Bock’s Doppelbock 7,5 %, Bock’s Corner Brewery, Bock’s Dunkel 4,9 %, Bock’s Corner Brewery, KASKI Mustakaura 5,0 % ,Takatalo & Tompuri Brewery

Vaalea tai keskitumma ale

Stadin American Red Ale 5,3 %, Stadin Panimo, Stadin South Pacific Pale Ale 5,3 %, Stadin Panimo, Wee Doze 10,5 %, Olarin Panimo

APA ja Sessio IPA

Prykmestar West Coast APA 5,5 % ,Vakka-Suomen Panimo, Stadin American Pale Ale 5,3 %, Stadin Panimo, Stadin West Coast IPA 5,3 %,Stadin Panimo

NEIPA

Hazy Hoodz 6,7 %, Olarin Panimo, Mallaskoski Hazy IPA 5,5 %, Mallaskoski, Stadin New England IPA 5,5 %, Stadin Panimo

IPA

Every Time We Touch 8,0 %, Etko Brewing, Maku Brewing Double IPA 9,0 %, Maku Brewing, Mallaskosken Tropical Black IPA 6,5 %,Mallaskoski

Stout ja portteri

Blackheart 12,0 %, Mallassepät, Imperial Stout 10,0 %, Maku Brewing, Pata 5,2 %, Mallassepät

Vehnäolut

Brewer’s Classic Weißbier 4,2 %, Saimaa Brewing Company, Bikini Top 4,3 %, Fat Lizard Brewing Company, Unison Vehnäolut 4,8 %, Unison Brewing

Maustamattomat ja maustetut hapanoluet

Blue Moment 5,5 %, Linden Brewery, Floridus 7,7 %, Fiskarsin Panimo, Zesty Case 5,3 %, Olarin Panimo

Maustetut oluet

Blizzard Smoosh 5,0 %, CoolHead Brew, Mango Capac 5,0 t%, Naïlo Brewing Co., Mufloni Vadelma B-Weisse 5,0 t%,Beer Hunter’s

Kypsytetyt oluet

DBA Bock Me Amadeus 11,9 %, Olarin Panimo, Routa Imperial Stout 9,5 %, Tornion Panimo, Space Noir 10,0 %, Etko Brewing

Alkoholittomat ja vähäalkoholiset oluet

Malmgård Oat Ale 0,5 %, Malmgårdin Panimo, Saimaa Brewer’s Special Utah Rye IPA 0,3 %, Saimaa Brewing Company, Zero Four 0,4 %, Kråkö Bryggeri

Muut oluet

HopHop DIPL 9,0 %, Loimaan Panimo, KASKI Savubock 6,5 %, Takatalo & Tompuri Brewery, Tuco 7,0 %, Iso-Kallan Panimo