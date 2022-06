Sähköinsinööri Rauli on maistanut 10 000:ta erilaista olutta

Oululainen sähköinsinööri ja olutharrastaja Rauli Alaruikka on maistanut 10 000 erilaista olutta. Merkkipaaluksi valikoitui tamperelaisen Pyynikin Panimon tumma, viskitynnyrissä käynyt imperial stout -tyylinen olut.

– Todella miellyttävät aromit saatu nimenomaan tästä Longrow-viskitynnyristä. Makeahkoa turvetta, vähän lakritsia ja ehkä semmoista pientä toffeemaisuutta, Alaruikka kuvailee.

Pisteitä olut nappasi Untappd -arvostelusovelluksessa 4,5 viidestä. Alahuhdan listoilla vain kahdeksan olutta on vuosien saatossa saanut täydet pisteet.

– Käytännössä kriteerit on, että jos en keksi yhtään, miten se (olut) voisi olla parempi, niin se on viisi kautta viisi. Jos tynnyriä olisi ollut vielä ekstrana lisää, niin olisi tullut puolikas vielä siitä.

Edellisessä haastattelussa Alaruikka kertoi, kuinka Iron Maiden -yhtyeen nimikko-oluesta vuonna 2013 alkanut harrastus oli saavuttanut 2 500 testatun oluen rajan muutamassa vuodessa.

Tuolloin Alaruikka pohti oman pienpanimon perustamista. Hankkeeseen ryhdyttiinkin kolmen hengen porukalla, mutta suunnitelmat kaatuivat rahoituksen puutteeseen.

– Ei saatu pankista rahoitusta, vaikka haettiin Oulusta ja ympäryskunnilta. Meillä oli toki omaa pääomaa ihan hyvin, mutta pankki oli sitä mieltä, että sitä olisi pitänyt olla enemmän.

Yksi kolmikosta perusti kuitenkin itsekseen pienpanimon Haukiputaalle, Panimo Narri Oy:n. Yhtiö on julkaissut noin parikymmentä tuotetta.

Lisäksi kaverukset perustivat Eclipse Ale Works -nimellä niin sanotun kiertolaispanimon. Sillä ei siis ole omaa panimolupaa, vaan se valmistuttaa oluensa toisella panimolla.

Kiertolaispanimo on julkaissut Panimo Narrin viinimarjoilla ja raparperilla maustetut oluet. Makukokeiluissa on ollut ”taivas rajana”, Alaruikka mainitsee.

– Esimerkiksi ollaan käytetty minttua ensimmäistä kertaa oluessa nyt aivan hiljattain.

Raaka-aineet kokeilueriin tulevat osittain lähiseuduilta. Marjat ja raparperin Alaruikka kertoo käyneensä itse keräämässä isänsä takapihalta.

– Toki siellä on tehty oluita, missä on banaania tai mangoa tai vastaavaa, ne on luonnollisesti kaupan hyllyiltä käyty hakemassa.

Alkuvuodesta 2020 alkanut koronapandemia pisti ravintoloiden ja festivaalien ovet säppiin. Alaruikka ei kuitenkaan koe, että tilanne olisi merkittävästi kaventanut harrastusmahdollisuuksia.

– Toki siinä mielessä, että kun baarit ei ole olleet auki, niin ei ole siellä päässyt uutuuksia testaamaan. Sitten taas netistä saa helposti tilattua, minkälaista haluaa. Kulutus on vain siirtynyt olutravintoloista siihen, että olen tilannut enemmän netistä, hän sanoo.

Myös kavereille kotona järjestetyt olutmaistelutilaisuudet jäivät pandemian alettua muutamaksi kuukaudeksi. Ensimmäisen kerran näihin palattiin toukokuussa 2020, minkä jälkeen ne ovat jatkuneet 1-3 kuukauden välein.

Kävikö mielessä järjestää etäolutmaisteluja?

– Kyllä se kävi jossain kohtaa mielessä, mutta se tuntui ei-niin-hyvältä ratkaisulta. Päätettiin odottaa, kunnes tilanne rauhoittuu ja tautitapauksien tipahdettua pidettiin ensimmäinen olutmaistelu, Alaruikka sanoo.

– Oluessahan on suuri sosiaalinen aspekti ainakin omasta mielestä. Ei se anna ainakaan itselle lähellekään niin paljon, jos yksistään siemailisi ja analysoisi.

Baarien sulkeminen korona-aikana ei vaikuttanut merkittävästi Alaruikan harrastukseen.

Alaruikka on järjestämässä myös perjantaina alkavia Craft Beer Oulu -festivaaleja. Festivaali mainostaa olevansa ensimmäinen paikallinen, pienpanimo-oluisiin keskittyvä tapahtuma tässä mittakaavassa.

– Oulu kuitenkin on käsittääkseni Suomen viidenneksi suurin kaupunki, ja pienemmissäkin kaupungeissa on varteenotettavia omia oluttapahtumia. Otin sitten härkää sarvista ja ajattelin, että kai se pitää itse järjestää, kun kukaan ei muu ei sitä tee.

Tapahtuman noin 20 pienpanimon joukossa on kotimaisen tarjonnan lisäksi ”pääesiintyjiä” muun muassa Puolasta ja Unkarista. Realistinen odotus kävijämääristä olisi 600-700 vierasta molempina päivinä.

Kunhan Oulun ja sitä seuraavan Tallinnan festivaalit on saatu päätökseen, Alaruikka kertoo viettävänsä ainakin vuoden tipattomana. Mielessä on käynyt ajatus, mitä terveydellisiä haittoja harrastus voisi pidemmän päälle tuoda.

– Ehkä voi olla ihan hyvä ratkaisu välillä pistää niin sanotusti korkki kiinni. Viime vuonna olin reilu kaksi kuukautta tipattomana vähän puolivahingossa, siitäkin se ajatus tuli.

Tipattoman aloittaminen kesän kynnyksellä on tietoisesti asetettu haaste. Perinteinen tipaton tammikuu on Alaruikan mielestä ”lasten leikkiä”.

– Tipaton kesä- tai heinäkuu on huomattavasti haastavampi, kun ei pääse terassille hyvällä kelillä siemailemaan olutta. Ajattelin aloittaa suoraan syvästä päädystä.

Alaruikan mukaan jää nähtäväksi, jatkuuko olutharrastus samaan malliin tauon jälkeen. Välivuoden aikana ehtii tarkastella, miten keho ja mieli reagoi.

– Siinä mielessä harrastus jatkuu, että alkoholittomia oluita tulee varmasti metsästettyä ja niitä kulutettua.