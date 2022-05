6 erilaista grillihiilisäkkiä perusteellisessa testissä – voittajaksi nousi hiili, joka oli myös halvin polttaa

Ilta-Sanomat testasi, millaisia eroja grillihiilissä on. Valitsimme takapihan ”laboratorioon” kuusi erilaista hiilisäkkiä. Voittajaksi perusgrillaamisen sarjassa nousi hiili, joka paljastui myös edullisimmaksi käyttää. Hitaan grillaamisen sarjassa ykkönen oli hiili, jonka syttyminen kesti ikuisuuden, mutta josta olisi riittänyt lämpöä vaikka pienelle kylälle.

Kannattaako grilliin valita edullinen ja perinteinen lehtipuuhiili vai kaukomailta Suomeen tuotu kalliimpi kovapuuhiili? Grillaaja joutuu nykyään hankalien valintojen eteen rautakauppojen grilliosastoilla. Samaan aikaan kun hiiligrillaamisen suosio kasvaa, myyntiin on ilmestynyt paljon erilaisia ja erihintaisia hiiliä.

Onko hiilissä eroja vai onko kyse vain ovelasta markkinoinnista? Se selviää IS:n suuressa grillihiilitestissä.

Ostimme vertailuun kuusi erilaista hiilipussia kolmesta pääkaupunkiseudulla sijaitsevasta liikkeestä. Testiin päätyivät seuraavat hiilet:

■ Pitmaster Acacia

■ Weber Premium

■ Biolan Grillisti

■ Big Green Egg Premium

■ Marienburg Restaurant Charcoal

■ Black Ranch Marabu

Testi tehtiin niin tieteellisesti kuin sen voi suomalaisella takapihalla rautakauppavarusteilla tehdä. Vertailutyökaluksi valittiin valmiiksi pihalta löytyvä keraaminen kamadogrilli.

Kyyninen (ja ehkä kateellinen) työkaverini ilmoitti, ettei kaikilla ole kamadogrilliä – testi pitäisi tehdä perinteisellä pallogrillillä. Kamadogrillillä saimme kuitenkin vertailukelpoisempia tuloksia, sillä sääolosuhteet vaikuttavat paksulla kuorella vuorattuun kamadoon vähemmän kuin perinteiseen pallogrilliin. Hiilet testattiin eri päivinä, joten sää vaihteli hieman: ilman lämpötila liikkui testien alussa 10 asteen molemmin puolin, sää oli aurinkoinen tai poutainen. Pidempään palaneilla hiilillä testi venähti yön puolelle.

Testi paljasti, että grillihiilissä on suuriakin eroja. Hiili kannattaa valita grillattavan ruokalajin mukaan: osa hiilistä soveltuu parhaiten nopeaan kokkaamiseen, toiset hitaaseen ja kiireettömään barbecue-grillaamiseen.

Punnitus

Ensin punnitsimme hiilisäkit. Etiketeissä ilmoitettu paino ei juuri eronnut punnitusta painosta. Varsinkin säkkihinnoiltaan edullisissa pusseissa hiilien määrä ilmoitetaan yleensä litroissa, mutta paino paljastaa hiilen todellisen potentiaalin.

Punnituksessa kilohinnaltaan halvimmaksi hiileksi nousi hieman yllättäen maineikkaan grillivalmistajan Weberin hiili. Toiseksi halvin oli Marienburg. Yksikköhinnaltaan testin edullisin säkki eli Biolan Grillisti oli kilohinnaltaan vasta kolmanneksi halvin.

Punnituksessa ylivoimaisesti kallein hiili oli Big Green Egg, jonka kilohinnalla saa yli kaksi kiloa Weberin tai Marienburgin hiiliä. Big Green Eggin hiiliä – kuten joitakin muitakin testiin osallistuneita hiiliä – myydään myös suuremmissa pusseissa, jolloin kilohinta laskee hieman. Me ostimme kuitenkin testiin sellaisia säkkejä, joita kaupoissa oli näppärästi tarjolla.

Siivilöinti

Hyvälaatuisen hiilen yksi piirre on raekoko. Laadukas säkki sisältää paljon keskikokoisia ja isoja hiiliä ja vain vähän silppua ja tuhkaa.

Kaadoimme hiilet moniosaiseen siivilään, joka oli asetettu saavin päälle. Siiviläjärjestelmä erotti toisistaan suuret hiilet (yli 5 cm x 5 cm), keskikokoiset hiilet (yli 1,9 cm x 1,9 cm, mutta alle 5 cm x 5 cm) ja silpun ja tuhkan (alle 1,9 cm x 1,9 cm).

Eri hiililaadut punnittiin ja niiden määrä suhteutettiin pussin mitattuun painoon. Mitä vähemmän tuhkaa ja silppua pussi sisälsi, sitä paremman arvosanan se sai.

Eniten tuhkaa ja silppua löytyi yllättäen kilohinnaltaan kalliimmista hiilistä. Big Green Eggin pussissa tuhkaa ja silppua oli yli 20 prosenttia punnitusta painosta, Pitmaster Acaciassa reilut 17 prosenttia. Edullisemmissa Marienburgeissa ja Biolan Grillisti -hiilissä silpun ja tuhkan osuus oli vain noin 6 prosenttia. Vähiten tuhkaa ja silppua oli Black Ranchin säkissä, alle 3 prosenttia.

Marienburgin pussista löytyi eniten suuria hiilenpalasia, lähes 66 prosenttia säkin painosta. Muilla merkeillä suurien hiilien osuus vaihteli reilusta 5 prosentista (Pitmaster Acacia) vajaaseen 30 prosenttiin (Black Ranch). Usein suuremmissa säkeissä on enemmän isompia hiilenpalasia kuin pienemmissä pusseissa.

Hiiliostoksilla tuurillakin on osuutensa. Joskus matkaan saattaa tarttua kalliskin säkki, jota on murjottu niin, että puolet pussista on käyttökelvotonta silppua tai tuhkaa. Välillä edullisetkin voivat yllättää, kuten tässä vertailussa tapahtui.

Sytyttäminen

Täytimme kamadogrillin hiilikorin tasaisesti keskikokoisilla ja suurilla hiilillä. Kasasimme keskelle kolme kourallista hiiliä keoksi helpottamaan sytyttämistä.

Kirjasimme ylös testihetken sääolosuhteet, joihin voit tutustua kunkin hiilen yhteydessä jutun lopussa. Testipaikka sijaitsi melko avoimella pihalla talon länsiseinustan vieressä.

Punnitsimme koriin ladottujen hiilien painon, jotta pystyimme myöhemmin laskemaan poltetun tunnin hinnan. Marienburgin ja Biolanin hiilet olivat kevyempiä, joten niitä mahtui koriin vain 1,4–1,6 kiloa, Big Green Eggiä ja Weberiä 2–2,2 kiloa. Kovapuuhiili Pitmaster Acacialla kori täyttyi vasta runsaan 2,5 kilon kohdalla, Black Ranchia meni koriin lähes 3,4 kiloa.

Asetimme hiilikeon laidoille kaksi sytytyspalaa, jotka sytytimme kaasusytyttimellä. Grillaustason kohdalle asennetut kolme lämpöanturia mittasivat ilman lämpötilaa hiilien päällä. Kirjasimme lämpötilatiedot ylös viiden minuutin välein. Hiillos oli valmis, kun mittareiden keskilämpötila ylitti 100 astetta. Grillin ylä- ja alaventtiilit sekä kansi olivat hiillostumisvaiheessa auki.

Nopeimmin hiillos syntyi kevyillä hiilillä Marienburgilla ja Biolanin Grillistillä, joilla hiillostuminen kesti 20 minuuttia. Kuubalaisella Black Ranchilla meni ikuisuus syttyä: hiillos oli valmis vasta 60 minuuttia sytyttämisen jälkeen. Testin perusteella Black Ranch ei ole hoppuilijan hiileksi, mutta kun hiili kerran syttyi, se oli menoa! Pitkissä low & slow -grillaushetkissä hiilet tosin sytytetään aluksi vain yhdestä kohdasta, joten silloin kaikkien hiilien hiillostumista ei tarvitsisi odotella.

Grillaaminen

Kun hiillos oli syntynyt, asetimme grilliin ritilät ja suljimme kannen. Ylintä ilmanvaihtoventtiiliä suljettiin siten, että kaksi kolmasosaa luukusta oli auki. Alaventtiiliin jätettiin viiden sentin rako.

Jokaisella hiilellä lämpötila ampaisi muutamassa minuutissa yli 200 asteen.

Laitoimme grilliin makkaran paistumaan. Käänsimme kertaalleen makkaraa ja odotimme, kunnes sen sisälämpötila oli noussut 70 asteeseen. Paistoajassa ei ollut suuria eroja, makkarat kypsentyivät (tai kärähtivät) 8–10 minuutissa, joten pisteytyksessä ei annettu tälle painoarvoa.

Sitten suljimme kannen ja jäimme odottamaan. Kaikilla hiilillä grillin lämpötila nousi nopeasti yli 300 asteen, mikä on jo liikaa monenlaiseen kokkailuun. Jos molemmat ilmanottoaukot olisi avannut täysin auki, lämpötila olisi todennäköisesti kivunnut lähes 400 asteeseen ja joillakin hiilillä jopa yli sen. Sellaisia lämpöjä tarvitaan lähinnä pizzan paistamisessa.

Kun grillin ilma-aukot sulkee, jäljelle jääneet sammuneet hiilet voi käyttää seuraavalla grillauskerralla. Testissä poltimme kuitenkin hiilipesällisen loppuun, sillä halusimme tietää, miten kauan hiilistä riittää lämpöä.

Kirjasimme ylös tehokkaimman paloajan ja grillauksen kokonaisajan. Molemmat alkoivat, kun hiillos oli syntynyt. Ensimmäinen jatkui siihen saakka, kunnes grillin lämpötila laski alle 300 asteen. Jälkimmäinen kirjattiin päättyneeksi, kun hiilet olivat käytännössä jo palaneet eli sisälämpötila vajosi alle 150 asteen.

Grillausajassa ylivoimainen ykkönen oli hyvin hitaasti syttynyt Black Ranch Marabu. Hiili piti grillin kuumana peräti 7 tuntia ja 34 minuuttia. Lämpö hiipui lopulta juuri ennen aamuviittä. Jos Black Ranchia olisi käyttänyt matalalla lämmöllä grillaamiseen, pökköä riittäisi melkein vielä tätä kirjoitettaessa.

Usein Black Ranchin ja Pitmaster Acacian kaltaisia kovapuuhiiliä käytetään grillatessa ruokia, jotka vaativat hidasta kypsyttämistä matalassa lämmössä. Ympäristötietoinen grillaaja tosin miettii, mitä järkeä on rahdata käräytettyä puuta Suomeen toiselta puolelta maapalloa.

Kevyillä ja edullisilla lehtipuuhiilillä grillausaika jäi lyhyemmäksi. Ne soveltuvatkin paremmin nopeampiin grillaushetkiin.

Kannattaa huomioida, että pallogrillissä paloajat ovat huomattavasti lyhyempiä. Esimerkiksi Weber lupaa hiililleen 60 minuutin paloajan pallogrillissä, mutta kamadossa Weber paloi täysillä yli 2 tuntia 20 minuuttia ja lämpöä riitti yli 4 tunniksi ja 30 minuutiksi.

Laskimme lopuksi hinnan yhdelle poltetulle tunnille. Edullisimmaksi tuli grillaaminen Marienburgilla: poltettu tunti maksoi 0,98 euroa. Myös Weber osoittautui halvaksi: tuntihinta 1,06 euroa. Kalleinta grillaaminen oli Big Green Eggillä: 2,79 euroa tunnilta.

Pisteytys

Pisteytyksessä etsimme voittajaa kahdessa kategoriassa. Ensin haimme hiiltä nopeahkoon perusgrillaamiseen, kuten pihvien, makkaroiden ja vihannesten paistamiseen. Tällainen hiili syttyy riittävän nopeasti ja on taloudellinen polttaa. Paloajalla on vähemmän merkitystä.

Seuraavaksi etsimme hiiltä perinteiseen barbecue-grillaamiseen, jossa ruokia kypsennetään pitkään matalalla lämmöllä. Sellaisia voivat olla esimerkiksi naudan brisket, nyhtöpossu ja ribsit. Painotimme reippaasti paloajan pituutta, kun taas syttymisnopeudella oli vähemmän merkitystä. Tässä kategoriassa poltetun tunnin hintaa korostettiin vähemmän, sillä asialle omistautunut grillaaja voi maksaa hiilistä vähän enemmän.

Molemmissa kategorioissa annettiin pisteitä myös hiilien rakenteesta. Ostaja pettyy, jos pussissa on paljon tuhkaa ja silppua. Raekokotesti oli raaka: saman merkin pusseissa voi olla paljonkin vaihtelua.

Eri testiosioista annettiin kouluarvosanat 4–10. Niistä laskettiin keskiarvot taulukkoon merkityillä painotuksilla.

Perusgrillauksen sarjassa menestyivät edullisemmat lehtipuuhiilet, jotka hyötyivät halvemmasta hinnasta ja syttymisnopeudesta. Voittajaksi nousi Marienburg, toiseksi tuli Weber ja kolmanneksi Biolan Grillisti. Hitaan grillauksen sarjassa ylivoimainen ykkönen oli todella pitkään palanut Black Ranch. Toiseksi tulleet Pitmaster Acacia ja Weber jäivät kauaksi taakse.

Yhteisarvosanojen lisäksi osa-alueiden arvosanojen avulla jokainen voi valita helpommin hiilen, joka sopii juuri omiin mieltymyksiin.

Hiilillä grillaaminen antaa ruokaan makua, jota kaasu- tai sähkögrilleillä ei saada. Puu sisältää ligniiniä, joka palaessaan tuottaa savunmakuisia ja -hajuisia yhdisteitä. Testissä ei vertailtu sitä, millaista makua eri hiilet ruokaan antavat, sillä tällainen kokeilu olisi pitänyt toteuttaa samanaikaisesti täysin samanlaisissa olosuhteissa. Hiiliä enemmän merkitystä on savustuspuun valinnalla: esimerkiksi omenapuu antaa ruokaan täysin erilaista makua kuin hikkoripuu.

Näin hiilet suoriutuivat

Grillihiilet testissä Pitmaster Acacia Perusgrillaus: 8- Pitkä kypsennys: 8+ Myyjän luonnehdintoja: Nopeasti kasvavan akaasiapuun jätepuusta valmistettu puhdistettu hiililaji on peräisin Etelä-Afrikasta. Pitkä paloaika soveltuu hitaaseen kypsentämiseen, mutta hiilillä saavuttaa nopeasti korkeatkin lämpötilat. Havainnot: Painavahko kovapuuhiili. Pussissa paljon pienemmän keskikoon hiiliä, mutta myös melko runsaasti silppua ja tuhkaa. Syttyy melko hitaasti ja aluksi hieman epätasaisesti, mutta lämmittää pitkään. Soveltuu pitkiin barbecue-vetoihin, mutta ei nouse niissäkään kirkkaimpaan aateliin. Testin toiseksi kallein hiili. PAINO: Ilmoitettu määrä: 3 kg

Punnittu määrä: 3,1 kg Hinta: Hinta: 9,90 €

Hinta/kg: 3,19 €

Grillaustunnin hinta: 1,95 € SÄKIN KOOSTUMUS: Isojen hiilien (yli 5 x 5 cm) osuus punnitusta painosta: 5,5 %

Keskikokoisten hiilien (yli 1,9 x 1,9 cm, alle 5 x 5 cm) osuus punnitusta painosta: 77,1 %

Silpun (alle 1,9 x 1,9 cm) ja tuhkan osuus punnitusta painosta: 17,4 % GRILLAAMINEN: Hiillostumisnopeus: 30 minuuttia

Tehokkain paloaika (hiilloksen syntymisestä lämmön laskuun alle 300 asteen): 2 tuntia 35 minuuttia

Kokonaisaika (hiilloksen syntymisestä lämmön laskuun alle 150 asteen): 5 tuntia 5 minuuttia Mittauksen taustatiedot: ilman lämpötila sytytyshetkellä: 12 astetta, ilmankosteus sytytyshetkellä: 33 %, tuulen nopeus sytytyshetkellä: 4 m/s, tuulen suunta: länsi, grillin sisäpinnan lämpötila sytytyshetkellä: 7,4 astetta.

Grillihiilet testissä Weber Premium Perusgrillaus: 8,5 Pitkä kypsennys: 8+ Myyjän luonnehdintoja: Valmistettu pyökistä, valkopyökistä, koivusta ja tammesta. Soveltuu monenlaiseen grillaukseen pallogrillissä, jossa paloajaksi luvataan 60 minuuttia. Havainnot: Varma ja monikäyttöinen hiili, sopii hyvin sekä perusgrillaukseen että hieman pidempiin sessioihin. Ei aivan yhtä painava kuin järeimmät kovapuuhiilet, mutta ei yhtä höttöinen kuin osa muista lehtipuuhiilistä. Kilohinnaltaan testin edullisin, poltetun pesällisen hintavertailussa toiseksi edullisin. PAINO: Ilmoitettu määrä: 5 kg

Punnittu määrä: 5,1 kg HINTA: Hinta: 9,95 €

Hinta/kg: 1,95 €

Grillaustunnin hinta: 1,06 € SÄKIN KOOSTUMUS: Isojen hiilien (yli 5 x 5 cm) osuus punnitusta painosta: 13,7 %

Keskikokoisten hiilien (yli 1,9 x 1,9 cm, alle 5 x 5 cm) osuus punnitusta painosta: 73,9 %

Silpun (alle 1,9 x 1,9 cm) ja tuhkan osuus punnitusta painosta: 12,4 % GRILLAAMINEN: Hiillostumisnopeus: 25 minuuttia

Tehokkain paloaika (hiilloksen syntymisestä lämmön laskuun alle 300 asteen): 2 tuntia 23 minuuttia

Kokonaisaika (hiilloksen syntymisestä lämmön laskuun alle 150 asteen): 4 tuntia 33 minuuttia Mittauksen taustatiedot: ilman lämpötila sytytyshetkellä: 7 astetta, ilmankosteus sytytyshetkellä: 63 %, tuulen nopeus sytytyshetkellä: 5 m/s, tuulen suunta: luode, grillin sisäpinnan lämpötila sytytyshetkellä: 3,7 astetta.

Grillihiilet testissä Biolan Grillisti Perusgrillaus: 8+ Pitkä kypsennys: 7+ Myyjän luonnehdintoja: Lehtipuuhiili, joka valmistetaan metsänhoitotyössä syntyvästä puusta. Havainnot: Pussihinnaltaan halpa hiili, joka yllätti testissä. Syttyy ärhäkästi ja rätisee hieman. Kevyiden kekäleiden paloaika huomattavasti lyhyempi kuin kovapuuhiilillä. Hintaan nähden pussi sisältää yllättävän vähän tuhkaa ja paljon isoja ja keskikokoisia hiiliä. Soveltuu hyvin nopeisiin grillauksiin, mutta hyytyy pidemmissä sessioissa. PAINO: Ilmoitettu määrä: 15 litraa

Punnittu määrä: 2 kg HINTA: Hinta: 4,95 euroa

Hinta/kg: 2,48 €

Grillaustunnin hinta: 1,41 € SÄKIN KOOSTUMUS: Isojen hiilien (yli 5 x 5 cm) osuus punnitusta painosta: 23,5 %

Keskikokoisten hiilien (yli 1,9 x 1,9 cm, alle 5 x 5 cm) osuus punnitusta painosta: 70,4 %

Silpun (alle 1,9 x 1,9 cm) ja tuhkan osuus punnitusta painosta: 6,2 % GRILLAAMINEN: Hiillostumisnopeus: 20 minuuttia

Tehokkain paloaika (hiilloksen syntymisestä lämmön laskuun alle 300 asteen): 1 tunti 45 minuuttia

Kokonaisaika (hiilloksen syntymisestä lämmön laskuun alle 150 asteen): 3 tuntia 2 minuuttia Mittauksen taustatiedot: ilman lämpötila sytytyshetkellä: 15 astetta, ilmankosteus sytytyshetkellä: 41 %, tuulen nopeus sytytyshetkellä: 4 m/s, tuulen suunta: lounas, grillin sisäpinnan lämpötila sytytyshetkellä: 15,6 astetta.

Grillihiilet testissä Big Green Egg Premium Perusgrillaus: 7 Pitkä kypsennys: 7,5 Myyjän luonnehdintoja: Valmistettu pyökistä ja valkopyökistä. Valmistaja lupaa hiilille pitkiä paloaikoja ja ruokaan mietoa mutta aromaattista makua. Havainnot: Laadukkaan tuntuinen hiili, josta syntyy erityisen kaunis hiillos. Ei yllä paloajoissa järeämpien kovapuuhiilen tasolle, mutta päihittää kevyemmät ja halvemmat hiilet. Sijoitus olisi parempi, jos hiili olisi edullisempi ja testipussista ei olisi löytynyt niin paljon tuhkaa ja silppua. On mahdollista, että kohdalle osui huono yksilö. PAINO: Ilmoitettu määrä: 4,5 kg

Punnittu määrä: 4,7 kg HINTA: Hinta: 21,9 €

Hinta/kg: 4,66 €

Grillaustunnin hinta: 2,79 € SÄKIN KOOSTUMUS: Isojen hiilien (yli 5 x 5 cm) osuus punnitusta painosta: 12,2 %

Keskikokoisten hiilien (yli 1,9 x 1,9 cm, alle 5 x 5 cm) osuus punnitusta painosta: 67,2 %

Silpun (alle 1,9 x 1,9 cm) ja tuhkan osuus punnitusta painosta: 20,6 % GRILLAAMINEN: Hiillostumisnopeus: 25 minuuttia

Tehokkain paloaika (hiilloksen syntymisestä lämmön laskuun alle 300 asteen): 2 tuntia 20 minuuttia

Kokonaisaika (hiilloksen syntymisestä lämmön laskuun alle 150 asteen): 4 tuntia 12 minuuttia Mittauksen taustatiedot: ilman lämpötila sytytyshetkellä: 9 astetta, ilmankosteus sytytyshetkellä: 41 %, tuulen nopeus sytytyshetkellä: 3 m/s, tuulen suunta: lounas, grillin sisäpinnan lämpötila sytytyshetkellä: 11 astetta.

Grillihiilet testissä Marienburg Restaurant Charcoal Perusgrillaus: 9- Pitkä kypsennys: 7,5 Myyjän luonnehdintoja: Valmistettu baltialaisesta leppäpuusta kestävän metsänhoidon standardien mukaisesti. Palaa pitkään ja antaa lämpöä tasaisesti. Havainnot: Testin paras hiili perusgrillaukseen, alempaa keskitasoa pidemmissä sessioissa. Syttyy helposti ja palaa nätisti. Häviää paloajoissa muille paitsi Biolanille, mutta on erittäin taloudellinen: poltetun tunnin hinta testin edullisin. Testipussista löytyi huomattavan paljon suuria hiilenpalasia ja vain vähän tuhkaa ja silppua. PAINO: Ilmoitettu määrä: 50 litraa

Punnittu määrä: 6,6 kg HINTA: Hinta: 14,9 €

Hinta/kg: 2,26 €

Grillaustunnin hinta: 0,98 € SÄKIN KOOSTUMUS: Isojen hiilien (yli 5 x 5 cm) osuus punnitusta painosta: 65,7 %

Keskikokoisten hiilien (yli 1,9 x 1,9 cm, alle 5 x 5 cm) osuus punnitusta painosta: 28,6 %

Silpun (alle 1,9 x 1,9 cm) ja tuhkan osuus punnitusta painosta: 5,6 % GRILLAAMINEN: Hiillostumisnopeus: 20 minuuttia

Tehokkain paloaika (hiilloksen syntymisestä lämmön laskuun alle 300 asteen): 1 tunti 50 minuuttia

Kokonaisaika (hiilloksen syntymisestä lämmön laskuun alle 150 asteen): 3 tuntia 22 minuuttia Mittauksen taustatiedot: ilman lämpötila sytytyshetkellä: 11 astetta, ilmankosteus sytytyshetkellä: 67 %, tuulen nopeus sytytyshetkellä: 4 m/s, tuulen suunta: lounas, grillin sisäpinnan lämpötila sytytyshetkellä: 9,7 astetta.