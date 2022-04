5 edullista arkiruokaa: Mehevän jauhelihakastikkeen salaisuus on yksinkertainen

Ruokalan simppeleillä ohjeilla perheesi syö noin viidellä kympillä viikossa arkipäivinä.

Arkiruokaviikon listalla on monipuolisia vaihtoehtoja. Yksi niistä on mehevä bolognese, jonka keskeinen salaisuus aika. Jos on mahdollista antaa sen hautua ainakin tunnin, lopputulos palkitsee. Hidas hauduttaminen syventää eri ainesten ja mausteiden makuja.

Simppeli porkkanasosekeitto saa raikasta makua fenkolista. Lehtikaalipesto on taas varsinaista arjen pikaruokaa, sillä kastikkeen ainekset surautetaan nopeasti tehosekoittimessa ja kylkeen keitetään vain pasta.

Kalapuikkoja saa pakastealtaasta, mutta niiden valmistaminen on myös todella helppoa. Ihanan rapeat puikot syntyvät vain muutamasta aineksesta.

Maanantai

Bolognesekastike ja spagettia

100 g porsaankylkeä

400 g naudan jauhelihaa

2 isoa sipulia

4 valkosipulinkynttä

1 porkkana

150 g juuriselleriä

100 g palsternakkaa

2-3 rkl oliiviöljyä

70 g tomaattipyreetä

500 g tomaattimurskaa

2 tl kuivattua basilikaa

2 tl kuivattua oreganoa

1 tl paprikajauhetta

suolaa, mustapippuria

tarjolle spagettia

Kuutioi possunkylki. Ruskista sitä hetki kasarissa. Lisää jauheliha ja jatka ruskistusta. Siirrä ruskistuneet lihat sivuun odottamaan.

Lisää kasariin oliiviöljyä ja lisää kuutioidut vihannekset. Kuullota hetken aikaa. Lisää tomaattipyree, tomaattimurska, mausteet ja ruskistetut lihat.

Sekoita ja anna hautua noin tunti. Lisää tarvittaessa vähän lihalientä. Keitä spagetti ja tarjoile se kastikkeen kanssa.

Valmistusaika: 1 tunti 30 minuuttia

Annoksia: 4

Tiistai

Porkkana-fenkolisosekeitto

1 kg porkkanaa

1 fenkoli

1 sipuli

2 valkosipulinkynttä

2 rkl öljyä

12 dl kasvislientä

1 tl timjamia

suolaa, mustapippuria

200 g yrttituorejuustoa

Kuori ja paloittele porkkanat. Huuhtele ja viipaloi fenkoli. Kuori ja hienonna sipuli ja valkosipulinkynnet.

Kuullota sipuleita ja fenkolia miedolla lämmöllä öljyssä kattilassa. Lisää kasvisliemi, kuumenna kiehuvaksi. Lisää porkkanat.

Mausta timjamilla ja mustapippurilla. Keitä miedolla lämmöllä kannen alla noin 15 minuuttia. Lisää tuorejuusto ja kuumenna.

Valmistusaika: 25 minuuttia

Annoksia: 4

Keskiviikko

Lehtikaalipesto ja pastaa

6 lehteä lehtikaalia

2 dl saksanpähkinöitä

1 valkosipulinkynsi

1 dl oliiviöljyä

1 sitruunan raastettu kuori ja puristettu mehu

suolaa, mustapippuria

50 g raastettua parmesaania tai pecorinojuustoa

tarjolle pastaa

Ruodi kaali ja keitä sitä noin kolme minuuttia. Valuta ja kuivaa lehdet. Paahda pähkinöitä vähän kuivalla pannulla. Laita kaikki aineet tehosekoittimeen ja soseuta.

Sekoita pesto keitetyn pastan joukkoon. Voit lisätä vähän pastan keitinvettä peston joukkoon tarjoiluvaiheessa.

Valmistusaika: 20 minuuttia

Annoksia: 4

Torstai

Kotitekoiset kalapuikot

600 g haukifileetä, josta ruodot poistettu

1 tl suolaa, valkopippuria

2 munaa

2 dl korppujauhoja

öljyä tai voita paistamiseen

tarjolle perunamuusia

Kaada yhdelle lautaselle vehnäjauhot ja sekoita niihin suolaa sekä valkopippuria. Riko kananmunat toiselle lautaselle ja kaada kolmannelle korppujauhot.

Leikkaa fileet sormen paksuisiksi. Kieritä ne ensin vehnäjauhoissa, kastele munassa ja leivitä lopuksi korppujauhoilla.

Kuumenna rasva paistinpannussa ja paista fileitä molemmin puolin muutaman minuutin ajan, kunnes ne ovat kullanruskeita.

Tarjoile perunamuusin kanssa.

Valmistusaika: 55 minuuttia

Annoksia: 4

Perjantai

Läskisoosi

1 kg laadukasta possunkylkeä ohuina viipaleina

suolaa

3 rkl vehnäjauhoja

1 sipuli hienonnettuna

20 g voita

n. 5 dl kiehuvaa vettä

jauhettua maustepippuria

Leikkaa kylkiviipaleet suorakaiteen muotoon, noin postimerkin kokoisiksi ohuiksi viipaleiksi. Ruskista kuumalla pannulla kauniin ruskeiksi. Mausta suolalla ja siirrä pataan.

Jätä pannulle paistinrasvaa. Ruskista siinä vehnäjauhot ja lisää sipuli. Lisää vähän voita tarvittaessa.

Kaada kiehuva vesi joukkoon. Vettä lisätään sen verran, että kastikkeesta tulee tasainen ja ohut.

Kaada kastike pataan lihojen päälle. Mausta pippurilla ja tarkista suolan määrä. Anna kypsyä miedolla lämmöllä kannen alla noin 20 minuuttia.

Tarjoile keitettyjen perunoiden kanssa.

Valmistusaika: 50 minuuttia

Annoksia: 4