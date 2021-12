Kinkku uuniin jäisenä vai sulatettuna? 4 asiaa, jotka on hyvä tietää

Jos aiot paistaa 10–12 kilon kinkun, sulatuksen kanssa alkaa olla pian kiire. Sitä pienemmät ehtivät vielä hyvin.

Yleinen käsitys on, että kinkku tulee sulattaa ennen paistamista. Aiemmin on kohistu myös jäisen kinkun paistamisesta, sillä homman voi hoitaa myös niin.

Jääkinkun paistaminen on todennäköisesti ajankohtaista niille, jotka aikovat vielä tehdä yli 10 kilon kinkun ja aloittavat vasta nyt. 10–12 kilon kinkun sulamiseen menee 4–5 vuorokautta. Kolmisen päivää ennen joulua ehtii vielä nippa nappa sulattaa pienemmän, 2–4 kilon kinkun, jonka sulamiseen menee 2–3 vuorokautta. 6–8 kilon kinkku sulaa 3–4 vuorokaudessa.

HKScan Finland Oy:n tuotekehityskokki Sami Lamminaho ja ruokasisällöntuottaja Tero Honkaniemi kertovat, miten jääkinkun paistaminen eroaa sulatetusta.

1. Kuinka paljon jääkinkun paistamiseen käytettävä aika eroaa sulaneen kinkun paistamisesta?

– Jäisenä paistettavan kinkun paistolämpötila on hyvä pitää perinteistä alhaisempana. Testeissä totesimme 90–100 °C olevan varsin hyvä lämpötila uunille. Siksi myös paistoaika pitenee perinteiseen verrattuna noin tuplaksi.

– Myös jääkinkun paistamisessa kannattaa käyttää lihalämpömittaria, kun kinkku on riittävästi sulanut uunissa, kokit kertovat HKScanin tiedotteessa.

2. Tuleeko jääkinkun paistaminen kalliimmaksi?

Esimerkiksi neljän tunnin paistaminen uunilla kuluttaa sähköä n. 1–3 kWh eli 0,10–0,30 euroa. Jäisen kinkun paistaminen ei siis ole merkittävästi kalliimpaa kuin perinteisen kinkun.

3. Kuinka paljon enemmän jääkinkusta tulee nestettä paistopussiin/ -astiaan?

– Kolmen kilon jääkinkun paistohävikki on noin 950 g, kun sulana paistetun vastaavan kinkun hävikki on noin 850 g. Ero on noin 1 dl.

4. Miten lopputulos eroaa sulatetusta kinkusta?

– Kinkun mureus riippuu lihan sisälämpötilasta, riippumatta siitä, onko se paistettu jäisenä vai sulana. Mitä korkeampi sisälämpötila, sen mureampi kinkku.

Juttu on julkaistu alun perin vuonna 2017.

Lähde: HKScan Finland Oy