Ehkä paras tapa keittää kananmunia – testasimme kehutun tekniikan, ja lopputulos on täydellinen!

Näin keität kananmunia, jotka eivät ole liian kypsiä eivätkä liian valuvia. Näissä kananmunissa keltuainen jää täydellisen pehmeäksi. Bonuksena epäonnistumisen riski on pieni.

Kananmunat voi keittää kolmella eri tavalla: lisäämällä ne joko kiehuvaan tai kylmään veteen tai ne voi hauduttaa hiljalleen kypsiksi, Marttojen sivuilla kuvaillaan.

Jokaisella on oma makunsa sen suhteen, mikä kypsyysaste on se täydellinen. Kaikissa tavoissa on kuitenkin huolehdittava siitä, että kypsennys tapahtuu minuutilleen oikein.

Jos ei halua täysin läpikypsää kananmunaa, mutta ei kuitenkaan lopputulosta, jossa keltuainen jää valuvaksi, seuraava metodi kannattaa ottaa haltuun. Tällä tekniikalla lopputulos on kypsä, mutta sisus jää ihanan pehmeäksi, kuten kuvassa.

1 + 10 -minuutin metodin lopputulos.

Esimerkiksi yli kahdeksan minuutin kananmuna on jo niin kypsä, että keltuainen alkaa olla todella jauhoinen. Ero on huomattava vain minuutin lyhyemmällä kypsennyksellä.

Seuraavilla ohjeilla kypsyys vastaa noin 6–7 minuutin kananmunaa, mutta kotikokin ei tarvitse hätäillä sekuntiviisareiden kanssa. Tämän rauhallisen keittotavan yksi iso hyöty on siinä, että sillä voi välttää ylikypsennyksen.

Testasimme sen keraamisella liedellä ja havaitsimme toimivaksi.

Tekniikka kantaa nimeä 1 + 10 -minuutin keittäminen. Joissakin kansainvälisissä ruokablogeissa tekniikan kehittäjän viitataan olevan huippukokki Thomas Keller. Ohje mukailee myös Marttojen sivuilla mainittua hauduttamista. Lisäksi samaa nimeä kantava ohje mainitaan amerikkalaisena tapana Sanna Mansikkamäen kirjassa Muna (Readme 2017).

Olipa metodin kehittäjä sitten kuka tahansa, tällä ohjeella tulee täydellinen lopputulos: ei ylikypsää tai liian raakaa.

Ohje toimii parhaiten, kun kananmuna on ennen keittämistä huoneenlämpöinen, ei jääkaappikylmä.

Keitä vesi kattilassa kiehuvaksi. Laita huoneenlämpöiset kananmunat kiehuvaan veteen. Kiehauta niitä 1 minuutin ajan (laita ajastin soimaan, jotta varmistat oikean keittoajan). Yhden minuutin keittämisen jälkeen sammuta liesi. Jätä kattila lämpimälle liedelle seisomaan 10 minuutiksi. Jäähdytä kananmunat heti kylmässä vedessä tai jäävedessä.

Tämä testi tehtiin keraamisella liedellä. Tekniikka toimii yhtä hyvin myös induktioliedellä. Induktioliesi viilenee toki nopeammin kuin keraaminen liesi, mutta kananmunat jatkavat kypsymistä kiehautetussa vedessä.

Jos tulos ei 10 minuutin hauduttamisen jälkeen ole itselle sopiva, kannattaa kokeilla vaikka minuuttia pidempää haudutusaikaa.

Kananmunia keitetään 1 minuutin ajan, jonka jälkeen liesi sammutetaan ja kattila jätetään seisomaan lämpimälle liedelle 10 minuutiksi. Tämän jälkeen kananmunat jäähdytetään välittömästi. Lopputulos on kerrassaan hyvä.

Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 27.10.2020.