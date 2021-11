Näin syntyvät hurmaavat kynttilätortut – päihittävät perinteisen joulutortun mennen tullen yhdessä asiassa

Miro Matero, 20, kehitteli täksi jouluksi kolme uutta torttumallia.

Perinteinen nelisakarainen joulutorttu saa väistyä, sillä nyt on hurmaavien, pienten kynttilätorttujen aika!

Kotitalouden opettajaksi opiskeleva Miro Matero, 20, on kehitellyt viime vuosina joka jouluksi uusia torttumalleja. Tänä vuonna tehtävä oli tavallista haastavampi.

– Mallit alkavat olla vähissä, kun olen kehitellyt niitä niin paljon. Mietin, mitä muotoja tai tyypillisiä esineitä liittyy jouluun, ja minulle tuli liekki mieleen. Tortusta tuli yllättävän kaunis ja oma suosikkini tänä vuonna, Koko Suomi leipoo -ohjelmassakin mukana ollut Matero kertoo.

Kynttilätortut paistuvat vain noin 12 minuuttia.

Yksi perinteinen joulutorttu vastaa volyymiltään kolmea kynttilätorttua. Se onkin suipon pikkutortun paras puoli.

– Yllätyin, miten näppärän pieni tuo kynttilänmuoto on. Tässä on perinteisen joulutorttumallin parhaat osat eli siipi ja hillo, jota ei ole liikaa. Jos normaalitorttu käy vähän raskaaksi, tämä on näppärä pieni purtava, ja kahvin kanssa voi syödä useammankin.

Kynttilätortun lisäksi Matero on kehittänyt täksi jouluksi kaksi muuta mallia, näyttävän palmikkotortun ja ruusutortun. Tarkat ohjeet niihin, kuten kynttilätorttuunkin, voi katsoa Materon Youtube-kanavalta.

Mutta milloin on oikea aika ryhtyä leipomaan joulutorttuja? Onko vielä liian aikaista torttukaudelle?

– Torttukausi alkaa ehkä joulukuun ensimmäisestä päivästä, mutta voi sen aloittaa aiemminkin. Se riippuu olotilasta ja vuodesta. Torttukauden alku on liukuva ja vaikeasti määriteltävä. Monesti torttukausi hiipii hiljaa ja ikään kuin livahtaa arkeen, Matero sanoo.

Tämän joulun uutuustorttumalleihin kuuluvat kynttilätortut (takana), palmikkotortut (keskellä) ja ruusutortut (edessä).

Näin teet kynttilätortut