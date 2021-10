Suodatinpussi ei kuulu sekajätteeseen – näin myös kahvipakkaukset kuuluu lajitella

Jokainen suomalainen käyttää keskimäärin yhden suodatinpussin ja nauttii kolme kahvikuppia päivässä.

Ihmiset ympäri maailmaa litkivät yhteensä yli 2,2 miljardia kahvikupillista päivässä. Kaikkein ahkerimpia kahvinjuojia ovat suomalaiset.

Vuonna 2020 jokainen suomalainen joi hieman vajaat kolme kahvikupillista päivässä. Vuositasolla se tarkoittaa 9,3 kiloa kahvia henkilöä kohden.

Osaatko lajitella suodatinpussit ja kahvipakkaukset oikein?

Suurin osa suomalaisten nauttimasta kahvista on vaaleapaahtoista suodatinkahvia. Suodatinpusseja kuluukin melkoinen määrä vuositasolla.

Keskimäärin jokainen suomalainen kuluttaa yhden suodatinpussin päivässä, Fredman kertoo tiedotteessa. Vuodessa kahvinhimon sammuttamiseen kuluu noin kaksi miljardia suodatinpussia.

Kahvinkeittämisestä syntyy aina jätettä. Koska keitämme niin valtavat määrät kahvia päivittäin, ei ole täysin samantekevää, mihin jäteastiaan roskat kahvittelun jälkeen heitämme.

Käytetyt, paperiset suodatinpussit kuuluvat valmistajasta riippumatta aina biojäteastiaan, eivät sekajätteeseen, tiedotteessa muistutetaan.

Kahvipakkausten lajittelu

Useimmat suodatinkahvipakkaukset voi lajitella muovinkeräykseen. Vaikka kahvipaketeissa on monesti myös alumiinia, sitä on niin pieni määrä, että pakkauksen voi huoletta heittää muovien joukkoon. Esimerkiksi Paulig ja Meira kertovat verkkosivuillaan, että kaikki heidän valmistamat kahvipakkaukset voi lajitella muoveihin.

Halutessaan kahvipakkaukset voi hävittää myös sekajätteen mukana.

Kahvikapselit sen sijaan lajitellaan niiden materiaalin mukaan joko muovi- tai alumiinijätteen sekaan. Esimerkiksi Nespresso-keittimien kapselit kuuluu lajitella metallien joukkoon. Sekamateriaaleista valmistetut kapselit ja tyhjentämättömät muovikapselit kuuluvat sekajätteen joukkoon.

Suodatinpussin oikea koko on tärkeä kahvin maun kannalta

Oletko joskus pohtinut, mitä suodatinpussien pakkauksiin merkityt 1x4 ja 102 tarkoittavat? Suodatinpusseja valmistava Fredman kertoo tiedotteessaan, että kyse on suodatinpussien tyyppimerkinnöistä.

– Suodatinpapereissa on kaksi yleistä tyyppinumeroa. Numerointijärjestelmät ovat jääneet elämään rinnakkaisina. Mitä isompi jälkimmäinen numero, sitä suurempi pussin tilavuus, yrityksen tehtaanjohtaja Juha-Pekka Valo kertoo tiedotteessa.

Oikean kokoinen suodatinpussi on tärkeä kahvin aromin kannalta. Kun suodatinpussi on oikeankokoinen, se istuu kahvinkeittimen suodattimeen hyvin ja kahvin aromit pääsevät liukenemaan tasaisesti. Lisäksi suodatinpussissa on saumat, joita taittelemalla pussi istuu täydellisesti.

