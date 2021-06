Kannattaako pakastepizza panna jo kylmään uuniin vai vasta kuumaan uuniin?

Pakastepizzan pakkauksen ohjeita kannattaa seurata.

Jotta pakastepizzasta ei tule kuivaa korppua, se kannattaa paistaa uunin alaosassa ritilän päällä, kerroimme vuonna 2019 julkaistussa jutussa. Ritilän päälle voi myös laittaa leivinpaperin, jotta uuni pysyy puhtaana. Monien pakastepizzojen pakkauksissa annetaankin vastaava ohje.

Tunnettu tosiasia on, että pizzaa kannattaa paistaa kovassa lämmössä. Joillakin on kuitenkin tapana laittaa pakastepizza kylmään uuniin, ennen kuin uuni on ehtinyt lämmetä suositeltavaan paistolämpötilaan. Näin tekee usein jopa itse Dr. Oetker Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja suositut pakastepizzat Suomeen 1990-luvulla tuonut Pirkka Peltoniemi, selvisi viikonloppuna Helsingin Sanomissa julkaistussa haastattelussa.

Peltoniemi itse laittaa pizzan usein kylmään uuniin. Kuten niin monet meistä, jutussa kerrottiin.

Kysyimme Dr. Oetkerilta, miten tämä tapa kenties vaikuttaa sekä parhaista taktiikoista paistaa pakastepizzaa kotiuunissa.

Hidastaa uunin lämpenemistä

Pakastepizzan laittaminen kylmään uuniin ei ole maata mullistava asia, mutta se ei ehkä kuitenkaan kannata, jos tuloksesta haluaa parhaan mahdollisen.

– Kiireinen pizzanpaistaja laittaa helposti pakastepizzan kylmään uuniin. Näin tehdessään tulee hidastaneeksi uunin lämpenemistä. Pizzan paistoaika pitenee ja pizza saattaa kuivua uunissa, Dr. Oetker Suomi Oy:n markkinointipäällikkö Katariina Iivonen vastaa kysymykseen.

Iivonen kehottaa seuraamaan pakkauksissa olevia paisto-ohjeita.

– Ristorante-pizza paistetaan esilämmitetyssä uunissa, jonka lämpötila on tasalämmöllä 220°C. Kun uuni on lämmin, pizza poistetaan pakkauksesta, asetetaan leivinpaperin päälle uuniritilälle ja paistetaan uunin alatasolla makuvaihtoehdosta ja uunista riippuen 10–13 minuuttia.

Kookkaammat pizzat vaativat pidemmän paistoajan. Suositellusta paistoajasta kannattaa pitää kiinni. Moni laittaa ajastimen soimaan, jotta pizzan muistaa ottaa pois uunista ajoissa.

– Paras lopputulos saadaan uuniritilällä paistaessa, jotta lämpö pääsee hyvin myös pohjaan. Uuneissa on eroja ja omalle uunille parhaan lämpötilan ja paistoajan saa selville kokeilemalla.

Katariina Iivonen kertoo lisäksi, että raakapohjaisten pakastepizzojen paistamista kannattaa kokeilla myös pizzakiven päällä kannella suljetussa, kuumassa grillissä.

Kuuman pellin taktiikka

Myös alusta asti itse valmistetusta pizzasta voi saada kotiuunissakin ihanaa, vaikka ei omista esimerkiksi varsinaista pizzauunia. Kerroimme aiemmin kuuman pellin taktiikasta, jos pizzataikinan tekee itse.

– Kuuman pellin taktiikka on hyvä. Eli kun uunin laittaa lämpenemään mahdollisimman kuumaksi, uunipelti kannattaa jättää lämpenemään sinne siksi aikaa. Tässä pitää tietenkin varoa, ettei polta itseään, mutta kun ripottaa vähän jauhoja ja pizzan laittaa kuumalle pellille ilman leivinpaperia, pohja alkaa paistua heti, palkittu pizzaleipuri Katja Körkkö kertoi.

