Oletko vältellyt violettia perunaa? Tutkija löysi syyn, miksi se on keltaista serkkuaan parempi

Violeteista perunoista tehtiin Turussa kokonainen väitöstutkimus.

Vaikka violetti peruna on tunnettu Suomessa vuosikausia, se ei ole räjäyttänyt pankkia kuluttajien keskuudessa.

Nyt ei siis puhuta punakuorisesta Rosamundasta, sillä se on sisältä keltainen, vaan kokonaan violeteista perunoista. Niitä kun ei välttämättä löydy edelleenkään edes suurimmista marketeista.

Violettia perunaa ei kannata kuitenkaan karsastaa, sillä se on jossain asioissa jopa yleistä keltaista serkkuaan pätevämpi.

Johanna Jokiojan väitös tarkastetaan perjantaina Turun yliopistossa.­

FM Johanna Jokioja selvitti väitöstutkimuksessaan violettien perunoiden ja niiden väriuutteen vaikutusta ihmisen aterianjälkeiseen hiilihydraattien aineenvaihduntaan ja tulehdusmerkkiaineisiin. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että violettien perunoiden syöminen edesauttaa aterianjälkeisen verensokerin hallintaa.

Luontaisia violetteja ja punaisia väriaineita, eli antosyaniineja, sisältävät kasviperäiset elintarvikkeet on yhdistetty aiemmissa tutkimuksissa terveyttä edistäviin vaikutuksiin. Suomalaisille tuttuja antosyaniinien lähteitä ovat erilaiset metsä- ja puutarhamarjat, kuten mustikat ja puolukat, sekä punaisista rypäleistä valmistettu punaviini.

Jokiojan väitöstutkimuksessa tarkasteltiin violettikuoristen ja -maltoisten perunoiden terveysvaikutuksia. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kliinisiä vaihtovuorotutkimuksia, joihin osallistui terveitä vapaaehtoisia miehiä. Tutkittu perunalajike oli Suomessa jalostettu Synkeä Sakari.

Jokiojan tutkimus antaa viitteitä siitä, että nauttimalla violetteja perunoita on mahdollista edesauttaa aterianjälkeisen verensokerin hallintaa.

Blue Congo -nimistä lajiketta saattaa löytää hyvin varustetuista marketeista.­

Tutkimuksessa terveet henkilöt nauttivat kypsennettyjä ja soseutettuja violetteja perunoita tai violettien perunoiden antosyaniinipitoista uutetta sekoitettuna soseutettuihin keltamaltoisiin perunoihin. Kontrolliateriana tutkimushenkilöille annettiin kypsennettyjä ja soseutettuja keltamaltoisia perunoita.

Sekä violetit perunat että niiden uute laskivat aterianjälkeistä korkeinta glukoosi- ja insuliinihuippua keltaisiin perunoihin verrattuna. Uute esti kontrolliaterian aiheuttaman glukoosi- ja insuliinipitoisuuksien laskemisen paastotason alapuolelle. Lisäksi uute vaikutti aterianjälkeisiin tulehdusmerkkiaineisiin.

FM Johanna Jokioja esittää väitöskirjansa ”Postprandial Effects and Metabolism of Acylated Anthocyanins Originating from Purple Potatoes” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina klo 13.