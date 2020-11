Main ContentPlaceholder

Ruokala

Finnair valmistaa 11,90 euron mikroaterioita, ja niitä ostetaan aivan tolkuttomasti – video: tältä maistuu bisnesluokan valmisruoka

Lentoyhtiö Finnair toi lokakuussa myyntiin omat valmisateriansa. Aluevaltaus huomioitiin ympäri maailman. Ruoka on saanut innoituksensa bisnesluokasta, ja annoksia myy K-Citymarket Tammisto Vantaalla. Taste of Finnair on noussut sushien jälkeen kaupan myydyimmäksi valmisruoaksi. IS maistoi päivän annokset Suomen Ilmailumuseossa. Katso video!

