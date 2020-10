Eri sukupolvien suosikkiruoissa valtava ero – vanhukset saivat nimetä omansa Turussa, ja lista on jotain aivan muuta kuin koululaisilla

Läskisoosi nousi vanhusten toivelistalle, pastaruokaa tai pitsaa ei toiveissa ollut.

Vanhustenpäivää on vietetty jo vuodesta 1954 lähtien lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Sitä seuraava viikko on Vanhustenviikko, joka osuu tänä vuonna 4.–11.10 ja jonka teema on ”Onni on vanheta”.

Turun kaupungin vanhusten asumispalveluyksiköissä vietetään Vanhustenviikon kunniaksi lempiruokaviikkoa. Tällöin ruokalistalle on koottu ruokia, joita asumispalveluyksiköiden asukkaat ovat erityisesti toivoneet kesä–heinäkuun aikana tehdyssä kyselyssä.

– Vanhusten asumispalveluiden asukkaat ovat olleet koronakevään aikana eristyksissä yksiköissään, joten halusimme tuoda heidän äänensä kuuluville ja nostaa Vanhustenviikon ruokalistalle heidän lempiruokiaan. Toiveruokia löytyy sekä pääruoista että väli- ja iltapaloista. Ruoka ja syöminen tuottavat kokonaisvaltaista mielihyvää, ja ruokalistan muutokset on helppo toteuttaa, palvelupäällikkö Suvi Haukioja Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalveluista kertoo.

Asumispalveluilla on kaksi ruokapalvelutuottajaa, joiden kanssa kyselyn tulokset on käyty läpi. Monet toivotuista ruokalajeista löytyivät jo olemassa olevilta ruokalistoilta.

Suosikeiksi nousivat lihapullat, perunat ja erilaiset kastikkeet, kermaan tehty lohikeitto, haudutetut puurot, silakka- ja maksalaatikot sekä kaaliruoat. Myös ikisuosikki läskisoosi nousi toivelistalle. Ruokatoiveet olivat melko perinteisiä, sillä esimerkiksi pastaruokaa tai pitsaa ei toiveissa ollut.

Ikäihmisten ja koululaisten lempiruoat eroavat toisistaan selvästi. Esimerkiksi Helsingin Sanomat kertoi edellisen kouluruokaviikon aikana marraskuussa 2019, mitä ruokia pääkaupungin kouluissa syödään eniten. Listan kärjessä olivat kalapuikot, broilericurry ja pinaattiohukaiset. Listalle nousi myös uudempia ruokalajeja kuten tortillat, kebab ja riisi sekä pizza.

Kebab saattaa olla täysin tuntematon ruokalaji senioreille.­

Listan perusteella ikäihmisillä ja koululaisilla on kaksi yhteistä suosikkia, sillä koululaisten top-listalla olivat myös kalakeitto ja ohrapuuro.

Helsingin kouluihin ruokaa toimittavan Palvelukeskuksen suosituimpien listalla ovat edellisten lisäksi tällä hetkellä myös hampurilainen, liha-makaronilaatikko ja lihapyörykät.

Ikäihmisille tuntuvat maistuvan myös koululaisten inhokit, joihin kuuluvat esimerkiksi maksalaatikko ja kaalilaatikko.

Maksalaatikko aiheuttaa sekä rakkauden että vihan tunteita.­

Vanhusten asumispalveluyksiköiden ruokalistat pohjautuvat kansallisiin ruoka- ja ravitsemussuosituksiin. Ruokalistojen koostamisessa tulee ottaa huomioon elintarvikkeiden sesonginmukaisuus, suositukset ja esimerkiksi ruokalajien monipuolisuus. Nouseviin biojätemääriin reagoidaan kehittämällä reseptiä tai vaihtamalla ruokalaji pois.

– Tavoitteenamme on lisätä asiakaslähtöisyyttä ruokalistojen teossa. Nyt pohdimme sitä, onko kuuden viikon kiertävä lista liian pitkä ja olisiko syytä lyhentää tiettyjen ruokalajien kiertoa, Haukioja summaa.