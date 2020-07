Tässä ovat markettien myydyimmät kahvit – Lidlissä huomattu yksi erityiskiinnostus

Suomalaiset juovat paljon kahvia – kysyimme kauppaketjuilta, mitä kahveja marketeista ostetaan.

Suomalaiset ovat tunnetusti kahvin suurkuluttajia. Kahvia kuluu joka vuodenaikana ja kaikkina kellonaikoina. Kahvin kulutus on kuitenkin erilaista – joku siemailee kahvinsa tarkasti nautiskellen ja panostaa laatuun ja erikoiskahveihin. Jollekin kahvi taas on normaali rutiini, jota ilman ei päivä lähde käyntiin.

Kysyimme K-ryhmältä, S-ryhmältä ja Lidliltä, mitä kahvia suomalaiset marketeista ostavat. Aiemmin olemme tehneet vastaavia artikkeleja myös muista ruoka-kaupan tutuista ja suosituista tuotteista.

Luomu kiinnostaa kahvissakin

Lidlin viestinnästä kerrotaan, että tutuimmat perinteiset kahvimerkit pitävät pintansa myös Lidlissä. Lidlissä on kuitenkin huomattu, että suomalaisia kiinnostavat nyt erilaiset kahvipavut, joita kauppaketjusta ostetaan nyt paljon.

– Hittituotteitamme ovat esimerkiksi Bellarom espresso-pavut ja luomupavut. Suodatinkahveista hittituotteemme on Bellarom Gold -suodatinkahvi, joka on makuprofiililtaan keskivahva ja pehmeä. Kahvi on UTZ-sertifioitua, Lidlin viestinnästä kerrotaan.

K-ryhmän viestinnästä kerrotaan yhteneväistä tuttujen ja isojen brändien, kuten Juhla Mokan ja Presidentin, suosiosta. Viime vuosina kuluttajat ovat alkaneet ostaa myös vähemmän perinteisiä vaihtoehtoja – luomukahvit ja tummapaahtoiset kahvit ovat alkaneet kerryttää pikkuhiljaa suosiotaan.

– Vaikka myydyimpien kahvien listalla onkin paljon tuttuja tuotteita, myös suomalaisille hieman tuntemattomammat merkit, kuten ruotsalaiset Löfbergs ja Arvid Nordquist, myyvät hyvin, K-ryhmästä kerrotaan.

Suomalaisten ikisuosikki, Pauligin Juhla Mokka, myy hyvin sekä K- että S-ryhmässä. Se on S-ryhmän myydyin kahvi.

K-ryhmän top 10 myydyintä kahvia satunnaisessa järjestyksessä

Juhla Mokka kahvi 500g tummapaahto hj

Kulta Katriina kahvi 500g sj

Juhla Mokka kahvi 500g sj

Pirkka Costa Rica kahvi 500g sj UTZ

Kulta Katriina kahvi 450g sj luomu

Presidentti kahvi 500g tumma paahto sj

Kulta Katriina kahvi 500g pj

Kulta Katriina kahvi 500g sj tumma UTZ

Presidentti kahvi 500g sj

Kulta Katriina kahvi 500g pj

Merkinnät: hj=hienojauhatus, sj=suodatinjauhatus, pj=pannujauhatus. Tiedot tältä vuodelta.

Toinen suosikki on Meiran Kulta Katriina.

S-ryhmän top 10 myydyintä kahvia myydyimmässä järjestyksessä

Juhla Mokka 500g sj

Kulta Katriina 500g sj

Rainbow Kahvi UTZ 500g sj

Juhla Mokka Tumma Paahto 500g sj

Juhla Mokka 500g pj

Presidentti Vaalea Paahto 500g sj

Kulta Katriina 500g pj

Kulta Katriina Tummapaahto 500g sj

Kulta Katriina Luomu 450g sj

Kharisma kahvi 500g sj

Merkinnät: sj=suodatinjauhatus, pj=pannujauhatus. Tiedot tältä vuodelta.

Lähteet: K-ryhmä, S-ryhmä ja Lidl.