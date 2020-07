7 ihanaa rantaravintolaa Suomessa, joihin poiketa kesäreissulla

Kesä-Suomessa riittää ihastuttavia rantaravintoloita.

Kotimaassa riittää ravintolakohteita, joissa herkutella maukas ateria tai ihastella maisemia terassilla meren äärellä. Laineiden liplatus, aurinkoinen maisema ja hyvä ruoka – mikäs sen parempi tapa nauttia lounasta tai illallista Suomen kesässä.

Kokosimme veden lähettyvillä sijaitsevia rantaravintoloita eri puolilta Suomea ja kysyimme, mikä ravintolan annos erityisesti on asiakkaiden mieleen. Vastauksissa korostuivat kala-annokset ja ravintoloiden omat erikoisuudet, joita ei saa mistään muualta.

”Ympäristöstä tulee mieleen Venetsia tai Amsterdam”

Kivenheiton päässä Helsingin keskustasta oleva, Ruoholahdessa sijaitseva Faro Channelside Bar & Restaurant palvelee asiakkaitaan kanavan varrella. Kesäinen terassialue ulottuu kanavan päälle, joten vesi todella ympäröi ravintolaa.

– Asiakkaat ihastelevat että ravintolan ympäristöstä tulee mieleen Venetsia tai Amsterdam, kertoo ravintolan tarjoilija Miriam.

Ravintola haluaa erityisesti panostaa esteettisyyteen ja kodinomaiseen, rentoon tunnelmaan. Paikan suosituimpia ruokia ovat on kanavarras ja mustapasta, joka on värjätty mustekalan musteella mustaksi.

– Pasta-annos on merellinen ja mausteinen, ja se on erittäin suosittu, Miriam kertoo.

Tuoretta kuhaa Saimaalta

Olavinlinnan maisemissa, niin ikään veden lähettyvillä oleva Kesäravintola Linnakrouvi sijaitsee Savonlinnassa. Ravintola toimii vanhassa ja idyllisessä, 1860-luvulla rakennetussa puutalossa.

– Kala maistuu kävijöillemme, ja suosituin annoksemme sisältää tuoretta kuhaa Saimaalta. Tietysti savonlinnalaisessa ravintolassa tarjolla täytyy olla myös paistettuja muikkuja, kertoo yrittäjä Arja Kiuru.

Lohikeiton ystäville

Idyllisen puutalokaupunki Porvoon ravintoloihin lukeutuvan Kesäravintola Wilhelm Å:n ravintoloitsija Jarmo Grönman kertoo, että ravintolan tunnetuin ja suosituin annos on lohikeitto, jota on ollut tarjolla jo vuodesta 2005. Sitä voi nauttia ravintolan isolla, osittain katetulla terassilla. Tämän lisäksi ravintolan edessä on suuri kelluva terassi niille asiakkaille, jotka haluavat nauttia juomansa auringossa.

– Miljöö, jossa ravintolamme sijaitsee, tuo paikalle paljon porvoolaisia ja turisteja. Poikkeusaikana menu on toki hieman supistettu, mutta meille on tärkeää, että kaikki annoksemme ovat laadukkaita ja tyylikkäitä, jokirannassa sijaitsevan ravintolan ravintoloitsija kertoo.

Suosittu lohikeitto ja tuoreita munkkeja

Ravintola Satama sijaitsee Puumalan kunnassa Etelä-Savossa. Ravintolan lähettyvillä on myös satamatori, Saimaa ja Puumalansalmen silta.

Tänä kesänä ravintolan menu on erityisen merellinen – tarjolla on muun muassa rapupastaa ja simpukoita.

– Suosituin annoksemme on lohikeitto, jossa on yhdistettynä kahta eri lohta – pintasavustettua ja kirjolohta, kertoo yrittäjä Pasi Partanen.

Ravintolassa on myynnissä myös läheisellä Ollinmäen viinitilalla valmistettua Satama-omenasiideriä ja joka aamu paistettavia tuoreita munkkeja, joiden resepti on ollut käytössä jo yli 20 vuotta.

”Tänne tullaan ihastelemaan auringonlaskua”

Imatralla, Saimaan rannalla sijaitsevan ravintola Nuotan erikoisuuksia ovat ravintolan itse savustamat kalat. Ravintolaa pitävän perheyrityksen yrittäjä Karina Mankki kertoo, että ravintolan keittiö on slaavilais-skandinaavinen. Myös vegaanit on huomioitu.

– Meillä syödään esimerkiksi savukalaa ja burgereita. Ne menevät kesällä, kun asiakkaat haluavat tulla nauttimaan ruoasta ja juomasta rennosti auringonlaskua ihaillen, Mankki kertoo.

Koomikon nimikkoannos yksi suosituimmista

Länsirannikolla, Suomen pienimmässä kaupungissa Kaskisissa sijaitseva Sininen Hetki on erikoistunut paikallisiin kaloihin.

Ravintolan yrittäjä ja omistaja Pia Ruotsalainen kertoo, että talon oman savustamon pippurilohta hyödynnetään useissa listan annoksissa.

– Pizzapohjat, talon saaristolaisleivät ja burgerleivät leivotaan itse. Erityisen suosittu annos on myös Sami Hedbergin nimikkoannos, ”Grillit huurussa burger”, kertoo Ruotsalainen.

Paikassa voi myös majoittua ja varata savusaunan tilauksesta.

Omaa olutta tarjolla

Ravintola Keisarinsatama sijaitsee veden äärellä merikaupunki Kotkassa. Ravintola toimii vuonna 1895 rakennetussa rakennuksessa, jossa ennen oli Höyrypanimo.

– Tämän kesän suosikkejamme ovat Aleksanterin ahvenfileet ja Kukourin kuha. Valmistamme myös Ukko-olutta, jota saa ainoastaan ravintolasta, kertoo ravintoloitsija Anne Savonen.

Kuvat: ravintoloiden Facebook-sivut