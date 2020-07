Osaatko nimetä suosikkikeksit kuvan perusteella? Vain todelliset herkkusuut saavat tästä testistä kaikki oikein

Tässä visassa selviää, kuinka hyvin tunnistat suositut keksit.

Keksit voivat herättää yllättävänkin vahvoja tunnereaktioita ja viedä lämpimien muistojen ääreen. Ne tuovat mieleen, kuinka sukujuhlien kahvipöydässä on suorastaan pakko olla tiettyä pikkuleipää. Ja sen, kuinka mummi tarjosi aina yhtä kiusallisesti, mutta herttaisesti ”lisää seksiä”.

Keksivalikoima on vuosikymmenten mittaan ehtinyt monesti muuttua, eikä kaikkia ennen niin rakkaita herkkuja ole enää saatavilla. Onneksi on myös monta pikkuleipää, jotka ovat onnistuneet säilyttämään paikkansa paitsi ihmisten sydämissä myös kauppojen hyllyillä. Me Naiset poimi tähän visaan neljätoista edelleen valikoimissa olevaa keksiä. Testaa, muistatko kaikkien nimet:

