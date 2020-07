Kokki nimeää yleisimmän virheen kalan valmistuksessa ja antaa vinkit, joilla saat kalasta jumalaisen hyvää ja mehukasta

”Ihmisten yleisin virhe kalan valmistuksessa on ylikypsentäminen”, sanoo kokki Jouni Toivanen.

Kokki kertoo, mitä kalojen valmistuksessa pitää huomioida.

Saitko saalista – vaikka sitten marketin tiskiltä? Maittavia valmistustapoja on monia, mutta muutama asia kannattaa pitää mielessä.

Kokki Jouni Toivanen suosittelee kesäkeittiöihin valmistettaviksi rasvaisia kaloja, kuten lohta ja siikaa.

– Kala on kesällä hyvää ja helppoa perusruokaa. Se sopii niin perunoiden kuin salaatinkin kanssa.

Hänen oma kalasta valmistettu kesäsuosikkinsa on graavattu kala. Graavauksessa Toivanen kehottaa tarkastamaan, että suola on vajaa neljäprosenttista ja että suolaa on oikea määrä kalan painoa kohti.

– Graavatessa kilo kalaa tarvitsee noin 37 grammaa suolaa. Yleensä suolaa laitetaan liikaa, Toivanen sanoo.

Kysyimme Toivaselta, mitä kalaa valmistettaessa pitää ehdottomasti muistaa ja kuinka valmistaa kesäisestä kala-ateriasta vieläkin maukkaampi.

Rohkea vinkki kalatiskille: haista kalaa – tuoksuuko se riittävän tuoreelta?

Osta tuoretta

Mökkireissulla voi hyvällä tuurilla napata saaliiksi omiakin ahvenia, mutta jos kalan päättää ostaa kauppareissun yhteydessä, kannattaa kiinnittää huomiota kalan tuoreuteen.

Jouni Toivanen kehottaa kaupassa ollessa tarkistamaan, kuinka tuore kala on kyseessä. Mitä lähempänä kala on pyydetty ostopäivästä, sen parempi.

– Joskus kysyn myös, voiko kalaa haistaa. Se on todella yksinkertainen konsti selvittää, tuoksuuko kala tuoreelta ja raikkaalta. Jos kala haisee pahalle, jätän sen ostamatta, sanoo Toivanen.

Muista suolaliemi

Suolalientä ei kannata unohtaa kalan valmistusprosessissa. Liemi mahdollistaa tasaisen suolauksen ja kalan mehevöitymisen.

– Suolaliemen valmistus riippuu kalan koosta. Jos kalaa on 100 grammaa, suolaliemeen tarvitaan vettä 900 grammaa. Vesi kiehautetaan ja mukaan sekoitetaan hienoa merisuolaa. Liemen annetaan jäähtyä, minkä jälkeen kalan annetaan olla liemessä muhimassa.

Toivanen neuvoo pienelle silakalle riittävän noin 10 minuuttia ja isommalle lohipalalle noin 25 minuuttia. Viisi kappaletta keskikokoisia kuhafileitä vaatii suolaukseen litran lientä ja noin 20 minuuttia aikaa olla liemessä.

Uudet perunat ja kala on monelle mieluinen yhdistelmä kesällä.

Älä ylikypsennä

Toivasen mukaan kalaa valmistettaessa yleisin virhe on kalan ylikypsentäminen.

– Valmistipa kala-annoksensa sitten grillissä, paistamalla tai savustamalla, täytyy olla varovainen, ettei kalaa ylikypsennä. Ylikypsyys yksinkertaisesti pilaa kalan maun. On hassua, että juuri nyt raa’at kalaruuat kuten sushit ovat suosittuja ravintoloissa, mutta silti kotikeittiöissä ihmiset pelkäävät sitä, että kala jää raa’aksi ja ylikypsentävät sen, sanoo Toivanen.

Erilaiset yrtit ja happamat maut kuten sitruuna, sopivat kalaan.

Grillaa ja savusta oikealla tavalla

Grillaamalla ja savustamalla kalaan saa lämpöisen maun, jota on mahdotonta saada muilla valmistustavoilla. Aromit tarttuvat grillissä kalaan hyvin. Kalan grillaus ja savustus on kuitenkin tehtävä oikein.

Toivanen neuvoo, että kalat kannattaa ehdottomasti grillata kunnolla kuumassa grillissä.

– Grilli saa omasta mielestäni olla aina täysillä. Suosittelen sisälämpömittarin käyttämistä, jotta kalan sisälämpöä voi tarkkailla. Asteet ovat tärkeitä. Esimerkiksi kuhalle 56 astetta on aivan maksimilämpötila, lohelle taas 42 astetta.

Jos pelkää kalan jäävän grilliin kiinni, on folion hyödyntäminen hyvä vaihtoehto. Öljytyn kalan voi kääräistä folioon kolmin kerroin ja grillata foliolevyä grilliritilällä. Kala saa lämpöä hyvin myös folion läpi.

Savustimessa kala kypsyy miedommassa lämmössä kuin grillissä, mutta myös savustinta käytettäessä pätevät samat ohjeet kuin grillin kanssa – hyödynnä sisälämpömittaria ja varo ylikypsennystä.

Mausta rohkeasti

Paljon villiyrttejä työkseen ja harrastuksekseen keräilevä ja käyttävä kokki suosittelee myös yhdistelemään erilaisia yrttejä ja muita mausteita kalaruokiin.

– Perinteisen tillin lisäksi kaloihin sopivat esimerkiksi fenkoli, rakuuna ja saksankirveli.

Toivanen vinkkaa, että kalaan saa helposti vaihtelevuutta myös ruskistetulla voilla, sitruunamehulla ja piparjuurella. Myös rasvaisesta turkkilaisesta jogurtista voi valmistaa helposti soosin kalalle lisäämällä sekaan hiukan oliiviöljyä.

Happamilla mauilla, kuten sitruunalla, etikalla tai kapriksilla saa makealta maistuvaan kalaan sopivasti happamuutta.