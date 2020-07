18 tehtaanmyymälää, joissa herkkujen ja hyvän ruuan ystävän kannattaa poiketa kesäreissulla

Kesä-Suomi on täynnä isompia ja pienempiä tehtaanmyymälöitä joka lähtöön. Esittelemme 18 kesäistä ruokakohdetta etelästä pohjoiseen.

Kotimaan kamaralta löytyy kohteita niin makeaa kuin suolaistakin purtavaa etsivälle lomailijalle joka suunnasta. Poikkea pohjoisessa ostamassa poronlihaa, vieraile Itä-Suomessa viinitilalla tai hanki luomukurkkuja lännestä. Tutut makeismerkit löytyvät Etelä- ja Keski-Suomesta.

Esittelemme 18 erikokoista tehtaanmyymälää, joissa kannattaa vierailla matkalla Suomen halki. Kohteet on listattu eteläisimmästä pohjoisimpaan.

Herkullista matkaa!

Keräsimme kartalle 18 eri kokoista tehtaanmyymälää, joissa kannattaa nyt vierailla.

Helsinki

Perheyritys Haagan Leipä on toiminut Etelä-Haagassa vuodesta 1956. Yrityksen toimintafilosofiaan kuuluu kotimaisen viljan käyttäminen ja lisäaineiden välttäminen. Leipomon leipää ja kakkuja voi ostaa herkkupuodista torstaisin klo 8–17.

Osoite: Ristolantie 7, 00320 Helsinki

Vantaa

Taltuta makeanhimo käymällä Halvan tehtaanmyymälässä Vantaan Tammistossa. Helsingin puolella Halvan tehtaanmyymälä sijaitsee Pitäjänmäessä. Tammiston makeismyymälä on avoinna maanantaista perjantaihin klo 10.30–17.30 ja lauantaisin klo 10–15.

Osoite: Tammiston kauppatie 27, 00150 Vantaa

Porvoo

Porvoolainen Brunberg myy suosittuja makeisiaan myös tehtaanmyymälässä. Valikoimista löytyy myös gluteenittomia, sokerittomia, laktoosittomia ja vegaanisia herkkuja. Tehtaanmyymälä on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9–17 ja lauantaisin klo 9–15.

Osoite: Teollisuustie 19 B, 06150 Porvoo

Brunbergin makeisia voi ostaa tehtaanmyymälästä Porvoosta.

Riihimäki

Valio Riihimäen meijerin yhteydessä sijaitsee meijerimyymälä Valmakauppa. Kaupan valikoimassa on runsaasti kotimaisia elintarvikkeita ja käteviä marja- ja vihannespakasteita. Riihimäen Valmakauppa on auki maanantaista perjantaihin klo 10–16.

Osoite: Meijerintie 8, 11710 Riihimäki

Hämeenlinna

Hämeenlinnan MausteKioskissa on myytävänä laaja valikoima MaustePörssin mausteita. Tuotevalikoima koostuu itse valmistetuista ja pakatuista mausteista ja mausteseoksista. MausteKioski on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8–16.

Osoite: Lautatarhankatu 12, 13110 Hämeenlinna

Humppila

Humppilan Kotipalvi Oy:n lihanjalostuslaitoksen yhteydessä on myös tehtaanmyymälä. Myynnissä on palvituotteita, monipuolinen valikoima leikkeitä ja einestuotteita sekä tuoretta lihaa. Humppilan Kotipalvi on auki maanantaista perjantaihin klo 9–17 ja lauantaisin klo 9–14.

Osoite: Ojanpolventie 1, 31640 Humppila

Panelia

Eurassa sijaitsevassa Panelian kylässä voi vierailla Kurkkumestarit Oy:n varastomyymälässä. Myynnissä on erilaisia kurkkusäilykkeitä, jotka on maustettu muun muassa luonnon mausteilla, luomuetikalla ja puhtaalla sokerilla. Yrityksen toinen varastomyymälä sijaitsee lähettyvillä Kauttualla. Panelian myymälä on avoinna lauantaisin klo 12–15.

Osoite: Ruohomäenkulmantie 23, 27430 Eura (Panelia)

Nokia

Nokian Panimon myymälän yhteydessä on uusi terassi, jolla panimon juomia voi nauttia tuoreena. Myymälässä on myytävillä pienpanimon omia juomia, fanituotteita ja paikallisia elintarvikkeita. Avoinna kesäaikaan tiistaista sunnuntaihin kello 12–20.

Osoite: Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia

Rahula

Heikkilän Yrttitila Oy:n yrttikauppa sijaitsee Rahulassa. Yrttipuodin tuotevalikoimasta löytyy yrteistä valmistettua teetä, dippejä, mausteseoksia, suolaa ja lahjatuotteita. Yrttipuoti on avoinna joka päivä heinäkuussa klo 11–17.

Osoite: Huhtisaarentie 3a, 51720 Rahula

Vaajakoski

Pandan tehtaanmyymälä sijaitsee yrityksen makeistehtaan läheisyydessä Vaajakoskella. Tehtaanmyymälästä voi hankkia tunnettujen lakritsi- ja suklaatuotteiden lisäksi myös tehtaan omia erikoiseriä. Avoinna maanantaista perjantaihin klo 9–20, lauantaisin klo 9–18 ja kesäkuukausina myös sunnuntaisin klo 11–18.

Osoite: Asematie 2, 40801 Vaajakoski

Pandan tehtaanmyymälässä voi vierailla Vaajakoskella.

Jalasjärvi

Juustoportin Jalasjärven-toimipisteestä löytyy showroom, kahvila, ravintola ja myymälä. Myymälän hyllyillä on merkin omien tuotteiden lisäksi päivittäistavaroita ja kotimaisten pienten tuottajien erikoistuotteita. Jalasjärven Juustoportti on auki arkisin klo 7–22 ja viikonloppuisin klo 8–22.

Osoite: Keisarintie 145, 61710 Pentinmäki

Kuopio

Alahovin Viinitilan tilaviinimyymälä sijaitsee Kuopiossa. Myymälässä myydään viiniä, siideriä ja olutta. Viinimyymälä on avoinna kesällä maanantaista sunnuntaihin kello 9–21.

Osoite: Alahovintie 236, 71130 Kortejoki (Kuopio)

Maalahti

Perheyritys Herrgårdin Lihasavustamo Oy:n tehtaanmyymälästä voi ostaa savustettua lihaa. Yrityksen tuotteisiin kuuluvat savustetut lihat monessa eri muodossa – valikoimassa on esimerkiksi kinkkua, kassleria, nautaa ja kalkkunaa. Tehtaanmyymälä on auki keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10–17.

Osoite: Maalahden Söderfjärdintie 14, 66100 Maalahti

Vöyri

Granholm’sin tehtaanmyymälästä voi ostaa yrityksen valmistamien marmeladien, hillojen ja hyytelöiden lisäksi myös vihanneksia. Avoinna kesällä arkipäivisin 8–15.30 ja lauantaisin klo 10–14.

Osoite: Vesterö 1707, 66640 Maksamaa (Vöyri)

Sotkamo

Marjexin valikoimasta löytyy marjaisia tuotteita niin hillojen, mehujen, survosten kuin välipalojenkin muodossa. Tehtaanmyymälä sijaitsee Sotkamossa ja on auki maanantaista perjantaihin klo 10–16.

Osoite: Salmelantie 43, 88600 Sotkamo

Oulu

Tuoretta leipää ja suolaisia tai makeita herkkuja voi ostaa mukaan Meriläisen leipomon myymälästä Oulusta. Myymälän yhteydessä on myös kahvila. Avoinna maanantaista perjantaihin klo 7–17 ja lauantaisin klo 9–15.

Osoite: Haaransuontie 5, 90240 Oulu

Pudasjärvi

Kylmänen Food Oy:n lihanjalostamon tuotteita voi ostaa Pudasjärven tehtaanmyymälästä. Avoinna maanantaista perjantaihin klo 9–20, lauantaina klo 9–19 ja sunnuntaina klo 11–19.

Osoite: Muonamutka 2, 93100 Pudasjärvi

Rovaniemi

Lapin Liha Oy:n tehtaanmyymälä sijaitsee Rovaniemellä. Yrityksen tuotteisiin kuuluu poro- ja riistatuotteita sekä pakastesieniä. Tehtaanmyymälä on avoinna arkisin klo 9–17 ja lauantaisin klo 9–13.

Osoite: Ahjotie 9, 96320 Rovaniemi

Lapin Liha Oy on tunnettu varsinkin poronlihastaan.

Lähteet: yritysten verkkosivut