Osaatko hyödyntää kodinkoneita oikein mansikoiden pakastuksessa? Martta neuvoo, mitä pitää tietää varsinkin kriittisissä vaiheissa

Mansikat kannattaa pakastaa nyt.

Monessa suomalaisessa keittiössä on tapana laittaa pakastin pullolleen mansikoita myöhempää käyttöä varten.

Marttaliiton koordinaattori ja kotitalousopettaja Katariina Silanen muistuttaakin, että kotimaiset mansikat kannattaa pakastaa nyt.

– Paras aika pakastamiseen alkaa olla nyt heinäkuussa. Mansikat ovat kypsiä ja niitä on hyvin saatavilla.

Mansikoita pakastaessa on tärkeä huomioida muutama merkittävä vaihe. Ennen niitä itsekin paljon mansikoita pakastava Katariina Silanen vinkkaa, mitä pakastusvalmiille mansikoille kannattaa tehdä ennen pakkaseen laittamista.

Hyödynnä jääkaappia ja pakastinta oikein kriittisissä vaiheissa

Peratut ja mahdollisesti paloitellut tai viipaloidut, pakastepusseihin tai -rasioihin laitetut mansikat kannattaa laittaa muutamaksi tunniksi jääkaappiin ennen pakastamista.

Jääkaapissa mansikoita kannattaa pitää ainakin muutaman tunnin ajan. Tavoitteena on jäähdyttää mansikka jääkaapin lämpötilan mukaiseksi. Sen jälkeen on mansikoiden pakastamisen vuoro.

Pakastin hyötyy siitä, että mansikat ovat olleet ensin viilentymässä jääkaapissa. Pakastimelta kuluu nimittäin paljon energiaa siihen, että se käyttää tehoaan kylmettämään huoneenlämmössä olleet mansikat. Pakastin pakastaa nopeammin jo valmiiksi viileät mansikat.

Silasella on myös vinkki siihen, miten pakastimesta saa kaiken hyödyn irti pakastettaessa.

– Jo ennen pakastamista kannattaa pakastimesta napsauttaa päälle lisäpakastusominaisuus, joka on pakastimissa yleensä kaikista kylmin käyttöaste. Lisäpakastusominaisuus kannattaa laittaa päälle noin vuorokausi tai puoli päivää ennen pakastamista. Muuten pakastin kuluttaa paljon energiaa. Lisäominaisuuden voi ottaa pois päältä, kun mansikat ovat pakastuneet.

Tilanpuutteen vuoksi moni sulloo lokerot täyteen pakastusrasioita ja -pusseja, jotka asetellaan päällekkäin. Tämä ei kuitenkaan kannata heti alkuvaiheessa.

Pakastimeen laitettaessa pakastusrasiat ja -pussit tulisi levittää pakastimen eri kerroksiin ja kauas toisistaan. Niitä ei saisi laittaa päällekkäin. Riittävä etäisyys toisistaan auttaa rasioita jäähtymään ja siten pakastumaan nopeammin.

Kun marjat ovat pakastuneet, rasiat ja pussit voi koota huoletta vaikkapa yhdelle pakastimen hyllylle vieri viereen.

Sokeria voi käyttää mansikoiden pakastuksessa halutessaan.

Huomioi realistinen kulutus

Pakastimen olisi lisäksi hyvä olla mahdollisimman tyhjillään pakastushetkellä. Myös sulatus olisi hyvä olla tehtynä, jotta pakastimen seinämien jääkerrokset eivät vie turhaa tilaa eivätkä ole turvallisuusriski tai kuluta turhaa energiaa.

Mansikat olisi hyvä pakastaa pienissä, litteissä rasioissa tai pusseissa. Siten niitä on helppo sulattaa tarvittava määrä, kun on sulatuksen aika. Rasiat tai pussit voi laittaa halutessaan aivan täyteen. Sokeria voi laittaa ripauksen päällimmäisen kerroksen pinnalle halutessaan – sokerin lisääminen voi auttaa ylläpitämään mansikan vitamiineja, makua ja väriä.

Katariina Silanen kehottaa mansikoita pakastettaessa miettimään realistisesti, kuinka suurta mansikoiden kulutus syksyllä ja talvella on.

Mansikat tulisi syödä viimeistään seuraavan talven aikana.

– Tottahan on, että mansikka on parhaimmillaan tuoreena. Kun mansikoita pakastaa, väistämättä makuaromit, koostumus ja C-vitamiinipitoisuus heikkenevät. Mansikoita ei ainakaan tulisi pakastaa enempää kuin mille on käyttöä, Silanen muistuttaa.

Silanen itse viipaloi mansikat, jolloin ne myös sulavat nopeammin.

– Hyödynnän itse pakastemansikoita talvella smoothien seassa. Nestemäisessä muodossa mansikan koostumuksella ei ole väliä, ja esimerkiksi makuvesissä, mehuissa ja smoothieissa voi hyödyntää myös mansikasta sulavan nesteen.