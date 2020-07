Tässä ovat markettien myydyimmät makkarat – kaksi trendiä nousee selvästi

Kysyimme K-ryhmältä, S-ryhmältä ja Lidliltä, mitkä makkarat myyvät parhaiten tänä kesänä.

Makkara kuuluu kesään – sinapilla, ketsupilla tai ilman maustamista. Suomalaisille kuluttajille on tarjolla niin perinteisiä lenkkimakkaroita, yllättäviä makuyhdistelmiä kuin viime vuosina yhä suosituimmiksi nousseita raakamakkaroitakin.

Kysyimme K-ryhmältä, S-ryhmältä ja Lidliltä, mitä makkaroita marketeista nyt ostetaan. Ketjut kertoivat myös, mitä ilmiöitä ja suuntauksia makkaralaareilla on tällä hetkellä nähtävissä.

Lihaisat ja mausteiset makkarat ovat olleet suomalaisten suosiossa pitkään.

Varsinkin raakamakkarat ja bratwurstit nousussa

Sanna Mämmi Lidlin viestinnästä kertoo, että joka kesän kestosuosikkeja ovat perinteisen juustomakkarat ja 80 % lihapitoisuuden sisältävät grillimakkarat.

– Grillimakkaroissa toimii hyvin juusto, mausteet ja tulisuus, kiteyttää Mämmi.

Muutosta on kuitenkin havaittavissa.

– Raakamakkarat nostavat jatkuvasti suosiotaan. Hittituotteemme on oma, kuluvan sesongin chorizo-raakamakkara, joka on hyvin mausteinen. Kypsistä makkaroista meillä myyvät hyvin aidot saksalaiset makkarat ja bratwurstit. Suositussa Grillimaisteri Grillparty -lajitelmassamme on aitoja saksalaisia bratwursteja ja perinteinen bratwurst, jossa juusto kohtaa tulisen jalopenon, Lidlin viestinnästä kerrotaan.

Myös K-ryhmässä ja S-ryhmässä on huomattu, että raakamakkarat myyvät nyt hyvin.

– Yhä enemmän kuluttajat kaipaavat vaihtelevuutta makkaroihinsa. Viime aikoina siipikarjamakkaroiden ja raakamakkaroiden suosio on ollut nousussa, kerrotaan myös K-ryhmän viestinnästä.

S-ryhmän viestinnästä kerrotaan, että suosiota ovat raakamakkaroiden lisäksi keränneet jo niin ikään edellä mainitut bratwurstit ja kevyemmät, kasvipohjaiset vaihtoehdot. Myös laatu kiinnostaa erilaisten makuelämysten lisäksi.

– A-luokan grillimakkarat ovat jo pitkään olleet perusgrillimakkaroita suositumpia, S-ryhmän viestinnästä kerrotaan.

HK:n Kabanossi-makkarapaketti löytyy molempien suomalaismarkettien myydyimpien makkarapakettien listalta.

S-ryhmän myydyimmät makkarapaketit

Atria Hiillos 400g

HK Poprilli 400g

Atria Wilhelm Perinteinen 400g

HK Kabanossi Original 400g

Atria Wilhelm Juustogrillimakkara 350g

Kivikylän Huiluntuhti 400g

Atria Wilhelm Chilisulatejuusto 350g

Atria Atrilli 400g

HK Camping 400g

Atria Wilhelm Valkosipuli-sinihomejuusto 350g

Tiedot touko-kesäkuulta.

K-ryhmän myydyimmät makkarapaketit satunnaisessa järjestyksessä

Atria Wilhelm Chili-sulatejuusto 350g

HK Kabanossi Juusto 360g

Atria Hiillos Juustogrillimakkara 400g

Kivikylän Huiluntuhti grillimakkara 400g

Atria Wilhelm Juusto 350g

HK Kabanossi Original 400g

Atrilli Grillimakkara 400g

Atria Hiillos Grillimakkara 400g

HK Camping Original 400g

Atria Wilhelm Perinteinen 400g

Tiedot huhti-kesäkuulta.

Lähteet: K-ryhmä, S-ryhmä ja Lidl.