Teresa Välimäen lempigrilliresepti: Tämä herkku nautitaan taatusti viimeiseen muruseen!

Teresa Välimäen lempigrilliresepti sisältää naudan tomahawk-kyljyksen, kaalia ja harissamajoneesia.

Tunnettu kokki ja ruoka-alan yrittäjä Teresa Välimäki myöntää pitävänsä ruoanlaitosta enemmän kesällä. Hänestä on ihanaa siirtää kesäkeittiö ulos ja valmistaa ruokaa raikkaassa ilmassa perheen ja ystävien ympäröimänä, tutuille ja tuntemattomille.

– Kesä on Suomessa raaka-aineiden kannalta parasta aikaa. Olen iloinen, että grillaaminen on vuosikymmenten saatossa muuttunut – ennen kyse oli enemmänkin makkaroiden, pihvien ja kanan grillaamisesta, mutta nyt voi grillata mitä vain, Teresa Välimäki sanoo.

Yksi Teresan helpoista grilliruokabravuureista on kesäkurpitsan ja munakoison grillaaminen sitruunaöljyssä. Hän on ilahtunut siitä, että suomalaisessakin keittiössä on alettu hyödyntää entistä enemmän kasviksia ja hedelmiä osana ruoanlaittoa.

– Mallia voi ottaa vaikkapa Ranskasta, jossa tuoreet kasvikset, vihannekset ja hedelmät kuuluvat keittiöön. Grillissä tai savustimessa kannattaa kokeilla rohkeasti uusia asioita eikä miettiä otsa rypyssä, mistä tänään pitäisi tehdä ruokaa.

Kesätöissä Ranskassa

Välimäki muistelee lämmöllä viime kesäistä ruokamuistoa Lounais-Ranskan Faurouxista.

– Tuttavani keksi savustaa kirsikkatomaatteja. Niistä syntyi lopulta erittäin hyvä ja maukas savustettu tomaattikeitto, Välimäki kertoo.

Samaisella paikkakunnalla kokki on viime vuosina viettänyt enemmänkin aikaa. Hänen suomalais-ranskalainen tuttavapariskuntansa omistaa Faurouxissa The Happy Hamlet -nimisen majatalon. Ihastuttavaan majataloon kuuluu iso sisäkeittiö ja grillin ympärille rakennettu kesäkeittiö, jossa Välimäki on viime kesät valmistanut ruokaa majatalon asukkaille ja vieraille. Maukkaat, ”kesätöiden” lomassa syntyneet reseptit on koottu lokakuussa ilmestyvän Le Keittokirja -kirjan kansien väliin.

– Tänä keväänä korona sekoitti kesäsuunnitelmani, mutta olin kesäkuussa viikon ajan majatalolla kuvaamassa kirjaa. Toivon pääseväni Ranskaan taas syksyllä.

Pyysimme Teresaa jakamaan lempigrillireseptinsä. Myös Le Keittokirja -teokseen pääsevä resepti on yksi hänen suosikkinsa The Happy Hamletin kesäkeittiön ääressä syntyneistä resepteistä.

– On ihanaa kutsua ystäviä grillin äärelle. Iso kyljys on mainio tarjoiltava grillijuhlaan. Rakastan harissamajoneesia ja pidän grillatusta kaalista, joten nekin ovat luonnollisesti mukana reseptissä ja kirjassa.

Teresa Välimäki nauttii siitä, että kesäisin ruoanlaitto on mahdollista myös ulkona.

Grillattu naudan tomahawk-kyljys (4–6 annosta)

1 naudan tomahawk-kyljys (n. 1,3-1,5 kg)

0,5 dl oliiviöljyä

suolaa ja mustapippuria

Ota kyljys huoneen lämpöön tuntia kahta ennen grillaamista. Hiero öljy lihan pintaan ja mausta molemmin puolin suolalla ja mustapippurilla. Grillaa pinnat grillin kuumimmassa kohdassa kullan ruskeaksi, noin kolme minuuttia per puoli.

Nosta kyljys sitten hieman miedommalle lämmölle ja jatka kypsennystä, kunnes kyljyksen pehmeys on paineltaessa sopiva. Liha on medium, kun se on yhtä pehmeä kuin peukalon tyvessä oleva pehmeä ja kimmoisa lihas.

Mausta liha vielä suolalla ja mustapippurilla ja kääri se folioon vetäytymään noin 15 minuutiksi. Leikkaa liha viipaleiksi ja tarjoa grillatun kaalin ja harissamajoneesin kanssa.

Grillattua kaalia (4–6 annosta)

1 keskikokoinen keräkaali

50 g voita

3 rkl oliiviöljyä

sitruunan raastettu kuori ja puristettu mehu

1 pieni punainen chilipalko hienonnettuna

suolaa

mustapippuria

Leikkaa keräkaali lohkoiksi, niin että jokaiseen lohkoon jää hieman kantaa, joka pitää lehdet kasassa. Laita lohkot kulhoon.

Kuumenna voi ja öljy kattilassa ja lisää joukkoon raastettu sitruunankuori, puristettu sitruunan mehu, hienonnettu chili, suolaa ja mustapippuria. Kaada mausteseos kaalilohkoille ja pyörittele niin, että lohkot maustuvat hyvin.

Nosta lohkot foliovuokaan ja vuoka grilliin. Kääntele lohkoja grillaamisen aikana niin, että pinnat saavat hyvin väriä. Kaali saa pehmentyä, mutta siihen saa jäädä hieman purutuntumaa.

Tarjoa kaaliviipaleet lisukkeena paistetun häränkyljyksen kanssa.

Teresa Välimäki pitää sooseista ja majoneeseista. Harissamajoneesi on hänen suosikkinsa.

Harissamajoneesi

2 dl majoneesia

1 dl paksua kreikkalaista jugurttia

1–2 rkl harissatahnaa (maun mukaan)

½ sitruunan mehu

ripaus suolaa

Sekoita kaikki ainekset keskenään.