Kokki kertoo, miten kasvikset kannattaa grillata – näin saat niistä kaiken irti

Kotimaisten kasvisten sesonki on nyt parhaimmillaan. Kokki Teemu Laurell kertoo, mitä asioita kasvisten grillaamisessa pitää huomioida.

Kotimaisten kasvisten sesonki on nyt parhaimmillaan. Keittiömestari ja ravintola Shelterin ravintoloitsija Teemu Laurell suositteleekin hyödyntämään kevyitä ja tuoreita kasviksia grillatessa joko lisukkeena tai pääruokana.

Myös kokki itse käyttää paljon kasviksia grilliruoissa.

– Kesäisin tulee grillattua paljon kasviksia. Tykkään tehdä kesäisin yksinkertaista ja kevyttä ruokaa.

Kysyimme Teemulta, mitkä kasvikset sopivat erityisen hyvin grillattaviksi ja selvitimme, mitä kasviksia grillatessa on ehdottoman tärkeää tietää.

1. Hyödynnä varsinkin kaaleja

Yksi Teemu Laurellin suosikkikasviksista grillattaessa on kotimainen varhaiskaali. Kaalit ovat kokin mielestä hyviä grillattavia, koska ne ovat monipuolisia kasviksia ja niitä on hyvin saatavilla koko kesäsesongin ajan.

– Kaali on rapeaa, ihanaa ja raikasta. Kaalia voi grillata ihan sellaisenaan tai tehdä siitä raikkaan salaatin, kuten coleslawin.

Kaalin eri lajikkeet, kuten parsakaalit, kukkakaalit ja varhaiskaalit sopivat kaikki mainiosti grillaamiseen.

Kaalien lisäksi Laurell grillaa kesäisin myös esimerkiksi naattiporkkanoita ja sipuleita.

Grillatut kasvikset voi nauttia sellaisenaan tai valmistaa vaikkapa herkullisen vinegrettekastikkeen.

2. Kypsennä tarkkuudella

Teemu Laurell on huomannut yhden yleisen virheen kasvisten grillaamisessa.

– Usein näkee sitä, että grillin kuumimmalla tasolla hetken olleet kasvikset ovat pinnalta ruskistuneet tai jopa palaneet, mutta sisältä ne ovat jääneet raaoiksi. Suosittelenkin kasvisten kypsentämistä tarkkuudella ja maltilla.

Laurell antaa yksinkertaisen vinkin siihen, miten kasvikset kypsentyvät hienosti kuitenkaan palamatta.

– Mikään ei estä grillattavien kasvisten esikypsentämistä. Jos aikoo grillata vaikkapa ison porkkanan, sen voi pilkkoa ja antaa keittyä hetken miedolla lämmöllä. Tämän jälkeen porkkananpalat voi grillata niin, että ne saavat vain hieman väriä pintaan. Grillin kuumimmalla tasolla tai kohdalla otetaan hetki väriä pintaan ja sen jälkeen kasvikset siirretään miedommalle tasolle tai kohdalle. Kasvikset voi tässä vaiheessa kääräistä myös folioon kypsymään.

Grillejä ja tapoja grillata on monenlaisia. Jos kasvisten grillaamisessa on epävarma, on esikypsentäminen mainio tapa varmistaa, etteivät kasvikset jää raaoiksi keskeltä – grillin rooli onkin valmistushetkessä tuoda pintaan ruskeaa, paahteista väriä, ei polttaa kasviksia pinnalta.

– Kasvisten grillaamisessa maltti on hyvästä. On parempi vaihtoehto malttaa grillata kasviksia miedommalla lämmöllä tarpeeksi kauan kuin käyttää ne pikaisesti kuumassa grillissä ja polttaa ne. Kypsyneen kasviksen tunnistaa siitä, että kasvis on hiukan pehmeä, joustaa ja on saanut hiukan väriä pintaansa, kertoo Laurell.

3. Suosi kasviksia grillatessa hiiligrilliä

Erilaisista grilleistä kasvisten grillaamiseen Laurell suosittelee hiiligrilliä.

– Nykyisin tarjolla on todella hyviä hiiligrillejä. On hienoa, että grillien suunnittelussa huomioidaan myös se, että mitä grillataan.

Grillaamisen jälkeen tulisi muistaa puhdistaa grilliritilät ja grillausvälineet, jotta rasva ja palanut ruoka eivät tartu kasviksiin tai lihaan seuraavalla kerralla grillatessa.

– Kun alat grillata, tarkista että grilli on tarpeeksi kuuma ja pirskottele kasvisten päälle öljyä, jotta ne eivät tartu grilliin. Grillaamisen jälkeen pintaan voi vielä laittaa laadukasta oliiviöljyä, Laurell sanoo.

Teemu Laurell kokkaa kesäisin mielellään kevyttä ja yksinkertaista ruokaa.

4. Anna kasviksille lisämakua pienillä asioilla

Kasviksille saa vaivattomasti lisämakua tai vaihtelua valmistamalla niiden kylkiäisiksi helppoja kastikkeita tai majoneeseja tai maustamalla niitä yrteillä.

– Itse suosin varsinkin helppoja vinegrettekastikkeita. Myös monet kotimaiset yrtit sopivat mainiosti yhdistettäväksi mihin tahansa kasvikseen.

Usein kalaruokien kanssa tarjoiltava tilli sopii erinomaisesti myös kasvis- ja liharuokien pariksi. Teemu Laurell jakaa varhaiskaalia, kevätsipulia ja tilliä yhdistelevän tilli-coleslawsalaatin reseptin.

– Tilli-coleslawsalaatti on yksi lempilisukkeistani grilliruokien kanssa. Se on myös hyvä tapa nauttia kotimaisia kasviksia yhdessä annoksessa.

Teemu Laurellin coleslaw maustetaan tillillä.

Tilli-coleslaw

1 keskikokoinen varhaiskaali

1/2 puntti kevätsipulia

1 pieni puntti tilliä

Kastike

1 dl oliiviöljyä

1/2 dl omenasiiderietikkaa tai omenaviinietikkaa

2 tl dijon sinappia

suolaa, mustapippuria

Aloita leikkaamalla varhaiskaali neljään osaan. Leikkaa sen jälkeen kaalista ohuita suikaletta ja laita ne kulhoon. Leikkaa kevätsipuli pieneksi, hienonna tilli ja lisää kaalien joukkoon.

Valmista kastike sekoittamalla rypsiöljy, omenaviinietikka sekä dijon-sinappi keskenään ja mausta suolalla sekä mustapippurilla. Lopuksi sekoita aineet yhteen vispilällä huolellisesti.

Kaada kastike kaalien päälle, sekoita hyvin ja anna tekeytyä hetki ennen tarjoilua, mausta tarvittaessa suolalla. Salaatin voi tarjoilla sellaisenaan tai esimerkiksi grillatun kalan tai lihan lisukkeena.