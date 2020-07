Australialaisen Kalsarikännit-oluen keksijät kertovat, miten nimeen päädyttiin – ”Se kolahti”

Australian Melbournessa sijaitseva Two Birds -panimo julkisti torstaina kaksi uutuusolutta, joiden tölkeissä lukee suomen kielellä Kalsarikännit.

Kalsarikännit-oluet lanseeranneiden australialaisten mukaan myös suomalaiset pitävät naukkailusta.

Nimen tausta johtuu ajankohtaisesti koronapandemiasta, paljastetaan panimolta IS:lle.

– Kuulimme ensimmäisen kerran kalsarikänneistä kun panimon toinen omistaja Jayne luki siitä koronaviruksen aikaisen kotieristyksen aikana. Se kolahti, koska meillä on aina tykätty käydä ulkona ja nyt ei voinut mennä edes baariin!

Two Birds on Australian ensimmäinen täysin naisten omistama olutpanimo. Jayne Lewisin ja Danielle Allenin yhtiö aloitti Spotswoodissa, Melbournessa 2011 ja sen valikoimassa on viisi olutmerkkiä. Kalsarikännit kuuluvat vaihtuvien erikoisoluiden joukkoon.

Panimon mielestä australialaisia ja suomalaisia yhdistää hyvien juomien naukkailu.

– Tosin teemme sitä mieluummin futisshortsit jaloissa kuin pitkissä kalsareissa, haha! Melbournesta kerrottiin.

Kalsarikännit ovat panimon talvikausioluita. Toinen on vaniljalla ja kaakaolla maustettu tumma stout ja toinen trooppisen hedelmäinen hazy pale. Australiassa on tällä hetkellä keskitalvi ja Melbournessa perjantaina mittari näytti vain 6 celsiusastetta.

Panimon mukaan australialaiset pitävät perinteisesti talvella stouteista.

– Mielestämme stout sopii hyvin iltaisiin kalsarikänneihin ja hazy pale on mainio kalsarikännijuoma päivällä, luonnehtii panimo tuotteitaan.

">Molemmat oluet tulivat myyntiin panimoravintolaan perjantaina ja ovat maistuneet asiakkaille, kerrotaan panimolta.

Panimo myisi mielellään Kalsarikännit-kaljaa Suomeenkin, mutta muistuttaa kyseessä olevan pienen tuotantoerän, joten jää nähtäväksi liikeneekö sitä toiselle puolelle maapalloa.