Australialaispanimo esitteli oluen, jolla on yllättävä nimi: ”Kalsarikännit” – kaimakalja löytyy myös Hollannista!

Heinäkuussa vedetään kalsarikännejä ainakin Australiassa ja Hollannissa.

Maailmalle levinnyt suomalaistermi kalsarikännit on innoittanut myös ulkomaisia oluentekijöitä ja heinäkuun alusta lähtien Kalsarikännit -nimisiä oluita löytyy ainakin Australiassa ja Hollannissa.

Australian Melbournessa sijaitseva Two Birds -panimo julkisti torstaina kaksi uutuusolutta, joiden tölkeissä lukee suomen kielellä Kalsarikännit.

Oluista toinen on vaniljalla ja kaakaolla maustettu tumma stout ja toinen trooppisen hedelmäinen hazy pale

Kalsarikännit-oluiden kehutaan soveltuvan vilpoisiin talvi-iltoihin ja -päiviin. Australiassa on tällä hetkellä keskitalvi ja Melbournessa perjantaina mittari näytti vain 6 celsiusastetta.

Panimo valaisee ”pantsdrunk”-sanaksi englanniksi kääntyvien kalsarikännien tarkoittavan ryyppäämistä yksin kotona alusvaatteisillaan ilman aikomusta mennä ulos.

– Toisin sanoen vastalääkkeenä eristäytymiselle? ehdottaa panimo korona-aikoina.

Two Birds on Australian ensimmäinen täysin naisten omistama olutpanimo. Jayne Lewisin ja Danielle Allenin yhtiö aloitti 2011 ja sen valikoimassa on viisi olutmerkkiä. Kalsarikännit kuuluvat vaihtuvien erikoisolueiden joukkoon.

Jayne Lewisin ja Danielle Allenin yhtiö aloitti 2011 ja sen valikoimassa on viisi olutmerkkiä.

Sosiaalisessa mediassa ainakin suomalaiskommentoijat kyselevät jo oluen perään, mutta panimon mukaan he toimittavat Kalsarikännit-tölkkejä vain Australian sisäisesti.

Amsterdamin vanhan kaupungin historiallisissa panimokortteleissa toimiva Brouwerij De Prael -panimo julkisti keskiviikkona oman Kalsarikännit-hanaoluensa. Se on panimon heinäkuun erikoisolut.

Nimeä perustellaan sillä, että olut on pantu suomalaisesta hiivasta. Panimon Instagram-sivuilla muistutetaan, että kalsarikännien tavoin ”jotkut perinteet ovat kopioimisen arvoisia ja 100-prosenttisesti koronaturvallisia”.