Näin grillaat täydellisen pihvin – Teresa Välimäki listasi viisi vinkkiä ja helpot lihat aloittelijalle

Onnistuneen pihvin grillaus vaatii aikaa, mutta on takuulla sen arvoista.

Grillaaminen kuuluu kesään, mutta grillin edessä odotellessa saattaa mielessä pyöriä usein samankaltaisia kysymyksiä.

Mikä mahtoi mennä mönkään, kun grillipihvit eivät onnistukaan halutulla tavalla? Millaista lihaa kannattaa hankkia, entä mistä tietää oikean kypsyysasteen? Entä tuleeko pihvejä käännellä ahkerasti vai sittenkin hieman maltillisemmin?

Tunnettu kokki ja ruoka-alan yrittäjä Teresa Välimäki antaa viisi vinkkiä, joiden avulla onnistut pihvien grillaamisessa.

1. Valitse laadukasta lihaa

Grilliateriaa koottaessa ja suunniteltaessa Teresa Välimäki neuvoo lisäämään kauppalistalle laadukasta lihaa.

– Jos liha on laadukasta, sitä on vaikeampi saada pilattua grillaamalla. Huonolaatuisesta lihasta taas on jo alkajaisiksi vaikeampaa tehdä hyvää edes grillaamalla, Välimäki sanoo.

Laadukkuudesta kertovat esimerkiksi lihan kotimaisuus ja tuoreus. Välimäki neuvoo ostamaan lihan kaupasta, jossa todella voi luottaa siihen, että hyllyllä tai tiskin takana on myynnissä tuoretta, hyvää lihaa.

2. Nosta liha huoneenlämpöön

Teresa Välimäki tunnistaa tutun ilmiön: grillille mentäessä nälkä on jo kova ja ruoka halutaan pöytään nopeasti. Usein liha halutaan jo heti jääkaapista suoraan kuuman grillin lämpöön.

Jääkaappikylmää lihaa ei kuitenkaan missään nimessä saisi laittaa grilliin, vaan koosta riippuen lihapaketin pitäisi antaa tekeytyä vaikkapa keittiön pöydällä noin tunnin. Jos keittiön sisälämpötila kuitenkin helteillä huitelee yli kolmenkymmenen asteen, pitää lihan kanssa olla tarkkana ja pitää sitä jääkaapin ulkopuolella lyhyemmän aikaa. Pääasia kuitenkin on, että grillaamalla jääkaappikylmää lihaa tulee lopputuloksesta usein kuiva ja sitkeä ja sitä pitää välttää.

Moni kääntelee grillipihvejä puolelta toiselle turhan tiuhaan tahtiin.

3. Älä kikkaile liikaa

Jos pihvien grillaamisessa on mukana vielä hieman epävarmuutta tai jos takana on useammat kärähtäneet tai kuivaksi jääneet pihvit, ei kannata vielä ottaa liian suuria tavoitteita täydellisten grillipihvien valmistuksessa.

Jos olet epävarma grillaaja, osta sitä, mitä osaat, neuvoo huippukokki.

– Älä lähde kokeilemaan jännittäviä paisteja tai sisäfileepihvejä heti aluksi. Esimerkiksi marmori ulkofileepihvi on helppo grillattava. Siinä on hyvin rasvaa lihassyiden välissä. Rasvan ansiosta pihvi pysyy helpommin mehevänä. Myös naudan entrecôteeta eli välikyljystä kannattaa kokeilla.

Laadukas liha ei välttämättä kaipaa seurakseen paljoakaan mausteita. Öljyllä, suolalla ja mustapippurilla pääsee jo pitkälle.

– Marinointikin toimii. Esimerkiksi timjamin ja valkosipulin yhdistelmä on todella maukas, Välimäki sanoo.

4. Älä kurki grilliin jatkuvasti

Kaasuttomalla grillillä grillatessa pihvi kannattaa laittaa ritilälle silloin, kun hiillos hehkuu punaisena. Silloin tietää, että grilli on tarpeeksi kuuma, muttei kuitenkaan polttava. Jos grillissä liekehtii, on peli menetetty ja pihvit pääsevät palamaan.

– Monet kääntelevät pihvejä grillin keskellä tarmokkaasti puolelta toiselle. Pihvin kannattaa kuitenkin antaa kypsyä rauhassa – minuutti per puoli tarpeeksi lämpimän hiilloksen päällä on täysin riittävä aika pihvin pintojen grillaamiseen, Teresa Välimäki vinkkaa.

Kuumimmalta keskikohdalta pihvit tulee siirtää miedompaan lämpöön grillin reunalle, jossa ne saavat kypsyä haluttuun kypsyysasteeseen.

– Pihvin kypsyyden tunnistamista kannattaa harjoitella. Hyvä vinkki on kääntää oma kämmen ylöspäin. Peukalon ja ranteen väliin jää pieni, pullea ja kimmoisa lihas. Mediumiksi grillattu pihvi tuntuu paineltaessa samalta kuin tämä kohta kämmenessä – se on vakaa ja kimmoinen.

Raaka liha taas tuntuu selkeästi pehmeämmältä. Onnistunut kypsä liha taas tuntuu jäykemmältä, mutta ei kuitenkaan kuivalta tai kivikovalta.

Teresa Välimäen mielestä grillaus on paljon muutakin kuin vain ruoanlaittoa. ”Grillauksessa on kyse myös siitä, mitä pääruoan lisäksi on tarjolla ja millainen tunnelma grillin ympärillä on.”

5. Anna vielä vetäytyä hetki

Grillaaminen vaatii aikaa, eikä pihvin grillaamisessa kannata hötkyillä.

– Jos on kauhea kiire syömään, kannattaa suosiolla grillata mieluummin vaikkapa makkaroita kuin pihvejä.

Ennen lautaselle laittoa pihvi kannattaa laittaa hetkeksi folioon vetäytymään. Suolan, pippurin tai muut mausteet voi pihviin laittaa vasta tässäkin vaiheessa. Folion jälkilämmössä aromit sulavat pihviin ihanasti.

– Sinä aikana ehtii vaikkapa valmistaa salaatin, öljypohjaisen kastikkeen uusille perunoille tai avata viinipullon. Grillaamisessa ei ole kyse vain ruoan valmistuksesta, vaan kaikesta siitä mitä pääruoan ja grillin ympärillä on.