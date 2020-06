Veimme puistosta poimitun kasan villiyrttejä huippukokille – näin upea annos niistä syntyi

Näin alkukesällä metsissä, puistoissa ja pihoilla kasvaa villiyrttejä, joka ovat maukkaita terveyspommeja. Niitä kannattaa nyt poimia lautaselle.

Helsingin Vanhankaupungin puistosta löytyi vähällä vaivalla korillinen villivihanneksia. Niistä tekisi kuka tahansa kelpo salaatin, mutta oli mielenkiintoista nähdä, mitä niistä syntyisi huippukokin käsittelyssä.

Lohjalla omaa tilausravintolaansa pyörittävä Mikko Utter otti haasteen epäröimättä vastaan.

– Tuo villiyrtit tänne, niin katsotaan mitä keksitään, Utter tokaisi.

Savoyn, Nokan ja Mustion Linnan keittiössä työskennellyt kokki vilkaisi nopeasti saalista ja hänen päässään alkoi raksuttaa: pesto nokkosesta ja toinen pesto vuohenputkesta. Lisäksi raikas ja runsas salaatti litulaukasta, voikukanlehdestä, poimulehdestä, siankärsämöstä ja vuohenputkesta sekä koristeeksi valkopeipin, syreenin ja voikukan kukintoja.

Huippukokki Mikko Utter yhden miehen tilausravintolassaan. Kädessään villiyrtittivalikoima aterian perustaksi.

Nokkospesto syntyi lisäämällä murskattuun nokkosenlehtimassaan lipstikkaa ja yrttiöljyä. Päälle suola ja pippuri.

Utter ryöppäsi nokkosen yläosan pienemmät lehdet ensin kiehuvassa vedessä ja pani ne hetkeksi jääveteen. Kuumennus vei poltinkarvoista tehon ja kylmennys säilyttää kasvin kauniinvihreän värin.

Utterin vuohenputkipesto on peruspesto, jossa basilika korvattiin vuohenputkella. Muut ainekset ovat parmesaani, sitruuna, paahdetut pinjansiemenet, valkosipuli, oliiviöljy, suola ja pippuri. Vuohenputken lehdet hän ryöppäsi vihreän värin säilyttämiseksi.

Runsaan salaattiannoksen koristekukkineen päivineen hän kieräytti itsetehdyssä mustaherukkaöljyssä ja lisäsi suolan ja pippurin.

Koska kesä on ehtinyt jo melko pitkälle, maitohorsman versot olivat kasvaneet ”yli”, eikä niistä saa enää parsamaista lisuketta. Niinpä Utter otti jääkaapistaan kolme oman pihan parsatankoa ja kiehautti ne annosta komistamaan.

Koko prameuden keskelle hän pudotti vielä luomukananmunan uppoversion.

Ja loistelias annos oli valmis!

Salaattilautasen yrtit: voikukka (klo 1), voikukka (klo 2), vuohenputki (klo 3), valkopeippi (klo 5), nokkonen (klo 7), syreeni (klo 9), litulaukka (klo 11), poimulehti (sisäkehällä vas.), siankärsämö (sisäkehällä oik.), vuohenputken varsi (sisäkehällä alh.).

Se oli raikas ja maukas; kuin minkä tahansa huippuravintolan alkuruokalistan vetonaula.

Sekä nokkos- että vuohenputkipesto olivat hämmästyttävän herkullisia. Yrttisalaatin raikkaus yllätti.

Pahainen rikkaruoho onkin maukas yrtti

Vaikka Utter onkin ammattimies par exellence, hänen esimerkkinsä noudattaminen ei liene ylivoimaista. Se tosin vaatii omien ennakkokäsitysten täyttä kuperkeikkaa: sen hyväksymistä, että pahaiset rikkaruohot ovatkin maukkaita yrttejä.

Varsinkin todellisena rikkaruohoriesana pidetty vuohenputki saa nyt armon. Sen nuoret ja vaaleanvihreät lehdet kelpaavat salaatin päämateriaaliksi. Maku on neutraali. Myös vuohenputken ohuet varret ovat mehukkaan sellerimäisiä.

Mikä parasta, vuohenputki on superterveellistä! Siinä on kuitua enemmän kuin porkkanassa ja se on mainio kaliumin sekä C-vitamiinin lähde.

Toinen vaikeasti sulatettava asia on voikukan pääsy pannasta. Sen lehdet kelpaavat salaatin virkistykseksi, kunhan käyttää nuoria ja pyöreälaitaisia lehtiä.

Ne eivät ole kitkeriä, vaan raikkaita ihan sellaisenaankin. Myös keltaisista kukinnoista voi riipiä väriä salaattiin.

Mutta voikukkaakin terveellisempi on nokkonen. Se on toki tiedetty ennenkin: siinä on sinkkiä, rautaa ja kuitua lähes enemmän kuin lääkäri määrää. Pinaattikin jää terveysvaikutuksiltaan kirkkaasti toiseksi nokkoseen verrattuna.

Yritit poimittiin ISTV:n suorassa lähetyksessä

Huippukokin valmistaman gourmet-annoksen villiyrtit poimittiin ISTV:n suoran lähetyksen yhteydessä. Villiyrtti-live toteutettiin aivan Helsingin maantieteellisestä keskipisteestä sijaitsevan Annalan puiston takamaastossa.

Retken asiantuntijana toimi Hyötykasviyhdistyksen toiminnanjohtaja Katja Uski.

Mikko Utter loihti villiyrttien pohjalta gourmet-tasoisen, ruokaisan salaattiannoksen. Oikealla ovat nokkospesto ja vuohenputkipesto. Vasemmalla villiyrttisalaatti kukkakoristein. Tankoparsat ja luomukananmunan kokki oli tuonut omasta pihastaan.

Uskin opastuksella löydettiin ja opittiin tunnistamaan monta tuttua, mutta myös hieman vieraampaa kasvia.

Bongatuksi ja poimituksi tulivat ainakin maitohorsma, voikukka, vuohenputki, nokkonen, valkopeippi, mesiheinä, suolaheinä, ketunleipä, siankärsämö, syreeni, litulaukka, kuusenkerkkä ja muutama muu.

Uski tuntee Helsingin seudun yrttiapajat. Hän on opastanut poimintaretkiä erilaisille ryhmille jo usean vuoden ajan.