Helppo voileipäkakku ja trendikäs banaani-kinuskikakku tekevät kesäjuhlista ikimuistoiset

Koulunsa päättävät ovat juhlansa ansainneet. Päättäjäisjuhlien herkuista voi nauttia lähipiirissä ja tehdä tärkeästä päivästä juhlavan ja ikimuistoisen.

Helppo hummus-voileipäkakku maistuu kasvissyöjällekin ja erityisen herkullista se on raikkaan vadelma-briesalaatin kera.

Trendikäs banaani-kinuskikakku on yksinkertainen valmistaa helpoista raaka-aineista.

Hummus-voileipäkakku

280 g vehnäpaahtoleipää

300 g valkosipulihummusta

2 vartta kevätsipulia

100 g fetajuustoa

maitoa

1,5 dl kuohukermaa

200 g yrttituorejuustoa

1 pieni punasipuli

1 ruukku ruohosipulia

leipävuoka tai vastaava

Voileipäkakku on parasta valmistaa edellisenä päivänä.

Leikkaa paahtoleivistä reunat ohuelti ja muotoile kaikki palat samanmuotoisiksi suorakulmioiksi. Etsi sopivan kokoinen vuoka, johon palat mahtuvat tiiviisti.

Vuoraa vuoka muovikelmulla niin, että kelmua riittää kasatun kakun ympärille ja päälle.

Leikkaa kevätsipulivarret ohuiksi viipaleiksi ja murenna feta. Sekoita kevätsipuli valkosipulihummuksen joukkoon ja feta punajuurihummuksen.

Lado ensimmäisen kerroksen 3–4 viipaletta vuoan pohjalle, kelmun päälle. Kostuta tilkalla maitoa. Levitä valkosipulihummus kerroksen päälle tasaisesti. Painele päälle seuraava kerros leipiä ja kostuta taas maidolla. Levitä päälle punajuurihummus ja paina päälle viimeinen kerros leipiä. Kostuta kerros maidolla. Kiedo kelmu voileipäkakun päälle tiiviisti ja niin, että kakku muotoutuu säännöllisen muotoiseksi vuoan mukaan. Nosta jääkaappiin tekeytymään yön yli tai 3–4 tunniksi.

Kuorruta kakku. Hienonna ruohosipuli kokonaan. Säästä muutama pitkä varsi koristeluun. Vatkaa kerma pehmeäksi vaahdoksi. Lisää tuorejuusto ja vatkaa kovaksi vaahdoksi. Sekoita joukkoon noin 3 ruokalusikallista ruohosipulia.

Nosta kakku vuoasta tarjoiluastialle ja poista kelmu. Kuorruta kakku tuorejuustovaahdolla nuolijan tai lastan avulla. Koristele kakun sivut ruohosipulilla ja päällinen ohuilla punasipuliviipaleilla ja ruohosipulinvarsilla tai makusi mukaan. Päälle sopivat myös esimerkiksi paahdetut pähkinät, syötävät kukat, erilaiset yrtit ja pinjansiemenet. Säilytä jääkaapissa tarjoiluun saakka.

Valmistusaika: 30 minuuttia + tekeytyminen

Annoksia: 6

Vadelma-briejuustosalaatti

Vinaigrette

2,5 dl vadelmia

2 rkl rypsiöljyä

1,5 rkl balsamietikkaa (valkoista)

1 tl hunajaa

2 hyppysellistä suolaa

reilusti mustapippuria

Salaatti

200 g briejuustoa

1 ruukku jääsalaattia

1 rasia versosalaattia

1 dl vadelmia

1 ruukku basilikaa

Valmista vinaigrette. Soseuta kaikki ainekset sauvasekoittimella kastikkeeksi.

Leikkaa briejuusto paloiksi. Revi salaatti ja sekoita versosalaatin kanssa tarjoiluastialle. Ripottele päälle briejuuston palat, basilikanlehtiä ja vadelmia. Tarjoa vadelmavinaigretten kanssa.

Valmistusaika: 20 minuuttia

Annoksia: 6

Banaani-kinuskikakku

8 munaa

2 dl sokeria

3,5 dl vehnäjauhoja

voita ja korppujauhoja voiteluun

Täyte

3 dl kuohukermaa

3 dl fariinisokeria

hyppysellinen suolaa

5 dl vispikermaa

2 isoa banaania

2 rkl sokeria

sitruunamehua

punaista elintarvikeväriä

1 rasia macaroneja esimerkiksi pakastealtaasta

kakkuvuoka (24 cm) tai kuten kuvassa korkea, läpimitaltaan 12 cm:n vuoka (mieluiten irtopohjavuoka)

Pohja kannattaa valmistaa edellisenä päivänä. Laita uuni lämpiämään 180 asteeseen. Vatkaa munat ja sokeri vaaleaksi kuohkeaksi vaahdoksi. Vatkaa jauhot nopeasti sekaan. Kaada taikina voideltuun ja korppujauhoilla vuorattuun kakkuvuokaan ja nosta uuniin. Pienessä, korkeassa vuoassa paistoaika on 45 minuuttia. Kumoa hieman jäähtynyt kakku vuoasta.

Valmista kinuski. Keitä 3 desilitraa kermaa ja fariinisokeri keskikokoisessa kattilassa keskilämmöllä samalla vispaten, noin 7–8 minuuttia, kunnes kinuski on tummaa ja jähmettyy vispilän pintaan. Sekoita joukkoon suola.

Kun kakku on jäähtynyt, leikkaa se kolmeen tai kahteen osaan, riippuen kakun korkeudesta. Leipäveitsellä onnistuu parhaiten.

Kostuta kakkukerrokset tilkalla maitoa.

Vatkaa kerma jämäkäksi vaahdoksi. Muusaa banaanit ja purista joukkoon tilkka sitruunamehua. Sekoita banaanin joukkoon sokeri ja reilu kolmasosa kermavaahdosta. Valuta kinuskia alimman kakkukerroksen pintaan ja lusikoi päälle banaanitäyte. Jos kerroksia on kolme, jaa täytteet kahteen osaan.

Kasaa kakku, painele kerrokset tasaisiksi ja siisti kakun kyljet nuolijalla tai lastalla.

Tiputa kermavaahtoon muutama tippa väriä ja sekoita tasaiseksi. Kuorruta kakku ohuelti kermalla. Päälle voi jättää vaahtoa hieman enemmän, jotta koristeet pysyvät hyvin pystyssä.

Tiputa viimeisten kermojen joukkoon lisää väriä, älä sekoita ja pyyhkäise viimeiset kermat värivedoiksi kakun pintaan. Nosta kakku jääkaappiin odottamaan tarjoilua vaikka yönkin yli. Koristele kakku macaroneilla juuri ennen tarjoilua.

HUOM! Kuorruttaminen kannattaa tehdä vasta tarjoilupäivänä. Kakku maistuu usein paremmalta, kun se on saanut kostua ja tekeytyä yön yli. Vatkaa silloin vain 2 dl vispikermaa täytettä varten, kun pohja on jäähtynyt. Kääri kakun ympärille leivinpaperi ja pujota irtopohjavuoka kakun ympärille tueksi. Tämä on hyvä kikka etenkin, jos kakku on korkeampi. Kuorruta ja koristele kakku hieman ennen tarjoilua.

IS-Plussan kokki Prisca Leclerc on isän puolelta ranskalainen. Hän on syntynyt Pariisissa, mutta käynyt koulunsa Suomessa.

Prisca on kouluttautunut ruokatuottajaksi ja työskennellyt ruokajuttujen parissa kymmenen vuotta. Hän on kirjoittanut kaksi keittokirjaa, Tarte tatin (2015) ja Mokkapala (2017).

Prisca haluaa tehdä monipuolista, vaivatonta ja maukasta ruokaa sesongin raaka-aineista.