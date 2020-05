Ravintolalounas onnistuu äitienpäivänä, noutoruokana – tilaajilla tosin alkaa olla jo viimeiset hetket käsillä

Nopea ehtii vielä noutaa äitienpäivälounaan ravintolasta. Soittokierros paljasti, että tilauksella on jo kiire. Moni ravintola kertoi, torstai on viimeinen tilauspäivä.

Jos aiot tilata ja noutaa äitienpäiväksi lounaan, alkaa olla jo kiire. Ravintolat myyvät monilla Suomen isoimmilla paikkakunnilla ulos erilaisia brunsseja äitienpäiväksi joko noudettuna tai kuljetettuna.

Ilta-Sanomat kysyi satunnaisesti muutamilta ravintoloilta, onnistuisiko äitienpäivälounaan vielä varata ravintolasta.

– Meillä oli verkossa tarjolla joko yhden, kahden tai neljän hengen äitienpäivälounas, mutta sen myynti alkoi niin reippaasti, että juuri nyt sitä on vaikea ehkä enää saada, myyntipäällikkö Laura Kuusela Anton & Antonista Helsingistä kertoo.

Hän kertoo, että hinnat kotiin kuljetettuna olivat yhdelle 32 euroa, kahdelle 54 euroa ja neljälle 94 euroa.

Kuusela kertoo, että liikkeen kolmesta kivijalkakaupasta Helsingistä, äitienpäivälounaan voi vielä tilata ja noutaa itse.

– Hinta on kahdelle 44 euroa. Brunssiin kuuluu muun muassa graavilohta, parsamunakas, kermainen perunasalaatti. Jälkiruoaksi on tarjolla raparperi-vadelmalajitelma, bageli ja macaron-leivos, Kuusela sanoo.

Liikkeissä myydään myös kukkia.

Helsingissä myös esimerkiksi Finnjävel tarjoaa äitienpäivälounaan noudettuna. Kyseessä on kolmen ruokalajin menu, joka on saatavana lauantaina 9.5. toimitettuna tai noudettuna.

– Alkuruokana on kampasimpukkaa ja herne-gazpachoa. Pääruokana on lohta, vihreää parsaa ja suolaheinää. Jälkiruoaksi on valkosuklaa-mansikkakakku. Hinta on 50 euroa henkilöltä ja menu on tilattava vähintään kahdelle hengelle. Äitienpäivän kunniaksi kuljetus kuuluu hintaan, ravintola kertoo.

Tampereellakin ehtii vielä

Tampereella esimerkiksi Lielahdessa sijaitseva ravintola Kokkipoika tarjoaa noudettuna äitienpäivälounaan neljälle hintaan 125 euroa ja kuudelle hintaan 155 euroa.

– Otamme vielä keskiviikkona tilauksia vastaa, ravintoloitsija Jarno Asunen kertoo.

Hänen mukaansa tarjolla oli ensin myös kotiinkuljetusvaihtoehto, mutta se ei kiinnostanut asiakkaita.

– Lounaaseen kuuluu alkuruokina jääsalaattia, kirsikkatomaatteja ja talon sinappikastiketta. Salaatteina ovat kylmäsavulohisalaatti, marinoitu broilerpastasalaatti ja kokkipojan leipää, hän kertoo.

– Pääruokana on ylikypsä härän entrecote pippurikastikkeessa, kermajuustoperunat, paahdettuja juureksia ja jälkiruoaksi kermakinuskikakku, Asunen kertoo.

Koko menu on laktoositon, pastasalaattia, kakkua ja leipää lukuun ottamatta.

Tampereella Winebridge tarjoilee myös äitienpäivänä lounaan. Ravintolan sivujen mukaan noutolounas on voimassa 7.-10.5.

Menuun kuuluu maki sushi, nigiri sushi, possu- tai kana-satay maapähkinäkastikkeen ja kurkkusalaatin kanssa. Lisäksi tarjolla on kanaa ja jasmiiniriisiä. Hinnat ovat kahdelle 30 euroa, neljälle 50, kuudelle 70 euroa ja kahdeksalle henkilölle 100 euroa.

Oulusta onnistuu

Oulussa on puolestaan tarjolla esimerkiksi ravintola Hugossa noudettavaksi äitienpäivän valmis paketti neljälle hintaan 50 euroa.

– Tämä on siis valmis paketti sellaiselle asiakkaalle, joka haluaa päästä helpolla, Satu Hemmi Hugosta kertoo.

– Siihen kuuluu antipastakasvisrasia 500g, pinaatti-vuohenjuustomunakas neljälle, focaccia, tomaatti-valkosipulituorejuustolevite, sekä valkosuklaa-kuningatarjuustokakkupala neljälle, hän sanoo.

Hän kertoo, että lisäksi on tarjolla iso joukko muita vaihtoehtoja, joista voi valita.

– Tilaus tehdään Hugon verkkokaupassa perjantaina viimeistään kello 12 mennessä. Tilaukset voi käydä noutamassa lauantaina kello 12–15, hän sanoo.

Oulussa Zivagon illallisboksi on puolestaan kolmen ruokalajin äitienpäivän menu, jonka pääruoka viimeistellään kotona. Kylmät alku- ja jälkiruoat ovat valmiit tarjoiltaviksi.

Pääruoan helpot valmistusohjeet tulevat tarvikkeiden mukana.

Alkuruokana on savukalatrio, joka sisältää muun muassa kotimaisia marinoituja savumuikkuja.

Pääruokana on ylikypsää naudan entrecôtea, tai lohta smetana-kapriskastikkeessa. Jälkiruokana on lime-juustokakkua, vadelma-coulis-kastiketta jamarenkia. Menun hinta on 75 euroa kahdelle. Tilaukset on tehtävä torstaina 7.5. kello 18:00 mennessä. Noudot ja toimitukset la 9.5. klo 15–18 välisenä aikana.

Vaasassa kysyntä yllätti

Monista suosituista ravintoloista äitienpäiväkassit loppuivat nopeasti.

– Meillä oli myynnissä äitienpäiväkassi, joka sisälsi kolmen ruokalajin lounaan, mutta niitä ei valitettavasti voi enää tilata. Siinä oli alkuruokana lohitartar ja pääruokana naudanpaistia sekä jälkiruoaksi suklaakakkua, Josefin Svelin Strampenilta Vaasasta kertoo.

Ravintola Seglis Vaasassa tarjoaa kolmen ruokalajin illallisen äitienpäivän kunniaksi 41 eurolla henkilöltä Hinta sisältä kuljetuksen, joka on voimassa 10 kilometrin säteellä.

Ruoka toimitetaan kylmänä, ja mukaan tulevat ohjeet, kuinka ruoka viimeistellään.

alkuruokana on parsaa, lohta, siianmätiä ja uppomuna tai paahdettua maa-artisokkakeitto ja piklattu kesäkurpitsa

Pääruokana on siikaballotine ja sinisimpukkaliemi TAI 200g naudan sisäfilepihvi ja punaviini-bbq-kastike. Lisukkeena on vihanneksia ja perunaterriiniä

Jälkiruokana on vanilja-sitruunacreme, mansikoita, maitosuklaamousse ja pistaasipähkinää.