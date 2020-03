Yhteen mokaan haksahti myös kokenut Martta – Martat listasivat ruoat, joiden säilyvyys on usein suomalaisilla hukassa

Martat listasivat keittiökaapeista löytyvät tuotteet, joiden kanssa on syytä olla tarkkana.

Martat kertovat raaka-aineet, joiden säilyvyyden moni arvioi pieleen.

Suunnitteletko keittiökaappien siivousta viikonlopulle? Vaikka moni kuivakaapin ja jääkaapin raaka-aine näyttäisikin silmämääräisesti käyttökelpoiselta, niin ei kuitenkaan välttämättä ole.

Pyysimme Marttoja vinkkaamaan suomalaisten yleisimmät kompastuskivet parasta ennen -päiväysmerkinnöissä ja säilytysajoissa.

1. Mausteet

Marttojen hankekoordinaattori Hanna Viita tietää, että varsinkin useita maustesekoitteita käyttävät saattavat sortua virheisiin mausteiden säilyvyysajoissa – siitäkin huolimatta, että mausteiden säilyvyysaika on usein vuosia.

– Maustetta ei välttämättä kulu merkittävästi ja jämiä jää pusseihin kaapin perälle. Yks kaks sitä huomaakin, että maustepussi saattaakin olla jo vuosia ja vuosia vanha sekä yli päiväyksen.

Myös mausteiden säilytyspaikkaan kannattaa kiinnittää huomiota, sillä mausteiden pahimpia vihollisia ovat valo, lämpö, ilma ja kosteus. Paras säilytyspaikka mausteille on kuiva ja viileä, auringonvalolta suojattu paikka.

2. Tuorejuusto

Jääkaapin osalta Viita nostaa suomalaisten yleiseksi mokaksi tuorejuuston. Moni haksahtaa tuijottamaan vain pakkauksen kannessa annettua säilyvyysaikaa, eikä tarkempia säilyvyysohjeita.

– Avaamattomalle tuorejuustolle annetaan pidempi säilyvyysaika, joka on usein useita kuukausia. Avatulle tuorejuustolle annetaan taas oma säilyvyysaika, joka on lyhyempi, esimerkiksi noin 5–8 päivää.

Viita muistuttaa, että sama pätee myös pestoon.

– Kuluttajan tulisi osata lukea pakkausmerkintöjä tarkasti.

Tuorejuustojen säilyvyysohjeet kannattaa lukea tarkasti.

3. Jauhot

Jauhoista riippuen parasta ennen -päiväysmerkintä on usein useita kuukausia, mutta monet käyttävät myös päiväyksen yli menneitä jauhoja oman vaiston varassa.

Marttojen kehittämispäällikkö Arja Hopsu-Neuvonen kuitenkin huomauttaa, ettei näin kuitenkaan välttämättä kannattaisi tehdä.

– Kuivakaapin raaka-aineiden suhteen erityisesti jauhoissa voi tulla yllätyksiä. Varsinkin jauhosekoituksissa, joissa on esimerkiksi kauraa.

– Usein koetaan, että jauhoilla on pitkä säilyvyysaika, ja että ne eivät vanhene. Näin ei kuitenkaan ole ja myös itselleni kävi virhe. Ajattelin, että kyllä nämä jauhot vielä menevät, mutta leivonnan lopputuloksena oli vähän kitkerä maku, Hopsu-Neuvonen nauraa.

Tarkkana jauhojen parasta ennen -päiväyksen kanssa!

4. Tee

Kaikki suomalaiset eivät ole teen ystäviä, mutta teetä löytyy silti usein kaapista vierasvarana.

Viita suosittelee noudattamaan teepakkauksien säilyvyysohjeita.

– Teen säilyvyysajoissa on eroja, sillä osa on yksittäispakattuja teepusseja, ja niiden säilyvyys on parempi kuin sellaisten, joissa pussit ovat ilman suojaa teelaatikon sisällä. Tällöin ne menettävät arominsa ja makunsa huomattavasti nopeammin.

Viita suositteleekin valitsemaan tuotteen pitäen mielessä omat teenjuontimieltymykset.

– Jos ostaa teetä vain hätävarana vieraita varten, kannattaa ottaa yksittäispakattuja teepusseja, jolloin hävikkiä vastaan on helpompi taistella.

5. Muista tsekata myös pakkanen!

Lopuksi Viita muistuttaa vielä pakkasessa säilytettävistä raaka-aineista. Osalla meistä on tapana hamstrata ruokaa pakkaseen, ja tämä johtaa yleensä muutamaan virheeseen.

– Ensinnäkin pitää muistaa käyttää pakastetut marjat ja kasvikset talven aikana. Niiden kierto on yksi kalenterivuosi.

– Toiseksi, jos pakkasessa on rasvasta kalaa tai lihaa, niiden säilyvyysajat ovat noin 3–4 kuukautta.