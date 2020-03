”Naurusta ei meinannut tulla loppua” – asiakaspalvelijat paljastavat oudoimmat tippinsä

– Sain asiakkaalta yksittäispakatun hammastikun. En tiedä, oliko se vinkki siitä, että voisin putsata hampaani paremmin, eräs asiakaspalvelija muistelee.

Olemme aikaisemmin kertoneet ravintoloissa ja kaupoissa työskentelevien asiakaspalvelijoiden kokemuksista ja heidän kuulemistaan asiakkaiden heitoista, jotka saattavat välillä saada pinnan kireälle.

Myös asiakaspalvelijan tippaaminen on yksi suomalaisia puhuttavista aiheista. Viime vuonna kokenut tarjoilija kertoi oman mielipiteensä siitä, kuinka paljon suomalaisten tulisi tipata.

Vaikka monelle tippaaminen tarkoittaakin muutaman ylimääräisin kolikon antamista, haluaa osa kiittää hyvästä palvelusta omaperäisemmällä tavalla. Kysyimme suomalaisilta asiakaspalvelijoilta heidän ikimuistoisimmista tipeistään – ja osa todella yllättää erikoisuudellaan!

Ämpärillinen sieniä

– Olen töissä paikassa, jossa käy paljon kanta-asiakkaita. Eräs kanta-asiakas oli kova sienestämään, muttei millään saanut käytettyä kaikkia poimimaan suppilovahveroita hyvän apajan löydettyään. Hän päättikin tuoda päiväkaljalla käydessään baarimikolle korillisen suppiksia kiitokseksi hyvästä palvelusta. Kori piti tietenkin palauttaa poimijalle, mutta suppikset ilahduttivat makuhermoja vielä pitkään, Jenni kertoo.

”Jos jonkinmoista ruuvia ja mutteria löytyy”

– Olen ollut samassa työpaikassa baaritiskin takana jo 18 vuotta, joten vakkariasiakkaat ovat tulleet tutuiksi. Tippinä on tullut muun muassa mustaa makkaraa ja puolukkahilloa, makeisten määrää en jaksa edes laskea. Lisäksi olen saanut kukkia, poronkäristystä, kananmunia, ristikkolehtiä, lottolappuja, arpoja, otsalampun ja verhonipsuja. Moni asiakkaistamme työskentelee rakennusalalla, joten jos jonkinmoista ruuvia, mutteria ja hyllynkannatinta löytyy, Jonna sanoo.

”Siinä sitten melkein tippa linssissä kiittelin”

– Olin huoltoasemalla kesätöissä. Asemalla oli oma vakituinen kahviporukka, joka koostui vanhemmista miehistä. Tietenkin heitä kiinnosti, miten olin päätynyt paikkaan töihin. Miehet yllättyivät, kun kuulivat, että olen oikealta ammatiltani ompelija. Yhtenä aamuna porukka pyysi minut terassille hakemaan kuppeja, ja siellä he sitten istuivat hymyt korvissaan. Yksi miehistä kaivoi muovikassista silkkikankaan ja sanoi, ettei hänellä sille ole käyttöä, mutta minulla voisi olla. Siinä sitten melkein tippa linssissä kiittelin, ja loppukesä sitten kyseltiin, että milloin silkkimekko on valmis. Vielä en ole raaskinut tehdä siitä mitään – silkkiä on suunnilleen viisi metriä, eli siitä saa parikin mekkoa! Anu muistelee.

”Muutama puhelinnumero”

– Asiakaspalvelijana työskennellessäni sain asiakkailta toisinaan outoja tippejä, kuten kerrosleivän, maljakon sekä muutaman puhelinnumeron. Eräs vanhempi cowboy-hattuinen mies toi lähes viikoittain jäätelöä, karkkia tai kukkia, Susanna kertoo.

Hulavanne kiitoksena

– Kerran ravintolaan tuli asiakasryhmä mukanaan hulavanne. He varmistivat, että onhan se okei. Totesin vain, että tietysti se saa olla mukana. Mainitsin ohimennen halunneeni sellaisen lapsena. Illan päätteeksi ryhmä tuli kiittämään hyvästä palvelusta. He halusivat toteuttaa lapsuuden haaveeni antamalla hulavanteen minulle. Vaikka usein olen saanut kymmeniä euroja rahaa, niin tämä on ehdottomasti paras ja mieleenpainuvin tippi urallani, Minttu kiittelee.

Romanttisia lahjoja

– Asiakaspalvelijana sain tipiksi koruja ja suklaata. Kahdelta vanhemmalta mieheltä sain myös heidän tekemänsä runokirjat, Tiia kertoo.

Osa asiakaspalvelijoista on saanut varsin romanttisia tippejä.

Tippejä joka lähtöön

– Baarimikkona työskennellessäni sain tippinä appelsiinimehua, kondomeja, vajaita tupakka-askeja ja sukan, Liisa kertoo.

”En tiedä, oliko se vinkki”

– Olen kioskin myyjänä saanut asiakkaalta yksittäispakatun hammastikun. En tiedä, oliko se vinkki siitä, että voisin putsata hampaani paremmin, tämä henkilö on nykyisin lääkäri, muttei hammaslääkäri, Elli (nimi muutettu) kertoo.

”Naurusta ei meinannut tulla loppua”

– Olen töissä pikkukaupungin baarissa, ja kaikki tuntevat täällä toisensa. Eräs lauantai-ilta oli hyvin rauhallinen ja ehdin hyvin höpöttelemään asiakkaiden kanssa. Tiskille tuli kaksi vakkaria, joiden kanssa läppä aina lentää ja on muutenkin hauska vaihtaa kuulumisia. Aikani siinä kuuntelin ja nauroin, kunnes toinen alkoi kaivamaan taskujaan. Naurusta ei meinannut tulla loppua, kun hän antoi minulle Sweet Chili -dippijauhepussin.

”Minulla ei ole antaa sinulle yhtään kolikkoa, mutta saat tippinä dipin. Toivottavasti jaksat kuunnella vielä meitä, vaikka todella päissään ollaankin”, hän sanoi. Sunnuntai menikin rattoisasti leffaa katsoessa, tietenkin kaupasta piti hakea sipsiä ja kermaviiliä! Sara kertoo.

”Sain kukan kasvamaan, mutta se kuitenkin kuoli myöhemmin”

– Grillillä työskennellessäni sain tippinä kukkasipulin. Sain kukan kasvamaan, mutta se kuitenkin kuoli myöhemmin, Henriikka (nimi muutettu)kertoo.

”Henkilökohtainen lempparini”

– Kun olin huoltoasemalla töissä, sain asiakkaalta tipiksi kaksi hunajamelonia. Sain myös suklaata ja energiajuomia, mutta hunajameloni oli henkilökohtainen lempparini! Tuija kertoo.