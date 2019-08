Fazer julkaisi syksyn uutuustuotteet – mukana paluun tekevä suosikkipatukka, tuunattuja klassikoita ja uusia innovaatioita

Ruokala

Fazer julkaisi syksyn uutuustuotteet – mukana paluun tekevä suosikkipatukka, tuunattuja klassikoita ja uusia

Makeisjätti Fazer on julkaissut syksyn uutuustuotteensa. Yhtiö tiedottaa asiasta kotisivuillaan ja Facebookissa.Uutuuksia tulee markkinoille yhteensä kymmenen tuotteen verran, ja ne löytyvät kauppojen hyllyiltä syyskuussa. Uutuustuotteet tarjoavat makuelämyksiä monipuoliseen makuun.Uutuuskimaran kärkinimeksi on nostettu vuonna 1922 ensimmäisen kerran lanseerattu Tofferiina-patukka, jonka valmistus on sittemmin lopetettu. Nyt se tuodaan takaisin markkinoille päivitetyllä käärepaperilla.Kuluneella vuosikymmenellä suomalaisten suosikkikarkkipussin viittaa kantanut Remix saa uuden jäsenen tuoteperheeseensä, kun perheyritys tuo markkinoille kirpeän ja hedelmäisen Revix-pussin. Myös Pantteri-karkkipussista julkaistaan tuunattu versio.Muita uutuuksia ovat muun muassa vadelmalla ja lakritsilla maustettu Fasupala, Ruotsista tutut Salta Katten -salmiakkikarkit ja täysin uudet kauralakritsi-patukat, jotka sopivat myös vegaanista ruokavaliota noudattaville.