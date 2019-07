Ruokala

Nämä suomalaisen tulisi muistaa kaupassa – katso, mitä Maija Silvennoinen valitsi edulliseen ostoskoriinsa

Heräteostokset pannaan, kauppalista ja sesonki kunniaan





Kananmunasta on moneksi









Maustekaapin ei tarvitse näyttää basaarilta

Paras kala ei aina löydy tiskiltä

Harvemmin parempaa lihaa ja tilalle härkäpapuja

Kasvisliemikuutioissa ja kasvispohjaisissa kermoissa lisäaineita





Hyvin suunniteltu kauppakori tulee edulliseksi