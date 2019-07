Kokenut tarjoilija kertoo, miksi ja kuinka paljon suomalaisten tulisi tipata – tietty asenne saa ”karvat pystyyn”

Ruokala

Ulkonäköä kommentoivat asiakkaat, ainaiset vitsit ja kolikoita ikuisuuden kaivavat ruokailijat...Listasimme viime viikolla kolmen tarjoilijan kokemuksien perusteella kymmenen asiaa, jotka tarjoilijat toivoisivat jokaisen asiakkaan tietävän.Aihe herätti keskustelua myös ravintola-alalla työskentelevien ja ravintoloissa asioivien lukijoiden keskuudessa. Kokosimme yhteen niin asiakkaita kuin tarjoilijoita häiritseviä asioita.– Mikään ei ole niin ärsyttävä asiakas kuin se, joka huokailee kiireissään. Pysyisi kotonaan. Toinen on hifistelijät, jotka on itse oman pään sisällä päättäneet, että ovat muka lähes kaikelle allergisia. Jono kasvaa, kun joka tuotteen kohdalla täytyy kertoa koko tuoteselostus.– Käyttäydy normaalisti, sivistyneesti ja kohteliaasti, tarjoilija ei ole siellä sinun pompotettavana ja jakamassa alennuksia tai vastaanottamassa pettymyksiäsi, hän tarjoilee. Jos ruoka ei ole hyvää, palauta se kohteliaasti keittiöön, mutta ei sen jälkeen, kun olet syönyt lautasen tyhjäksi– Lisäisin vielä, että on kohteliasta poistua baarista pian, kun valomerkki annetaan. Tarjoilijan palkka lakkaa nimittäin juoksemasta juuri sillä hetkellä, kun on sulkemisaika. Jäljellä olevat työt tehdään sitten omalla ajalla ilman palkkaa.– Pienten lasten vanhemmat: opettakaa lapsille, kuinka ravintolassa käyttäydytään ja olkaa läsnä. Heitellään laseja, maustepurkkeja, pillejä, juostaan ympäriinsä ja lähmitään kaikki lasipinnat läpi. Vedetään kattaukset pöydiltä ja leikitään naapuripöydän aterimilla.Ei ole poikkeuksellista, että luukulta täyden lastin kanssa tullessa on lähellä kompastua kolmevuotiaaseen, jonka valvoja on uppoutunut kännykkäänsä. Ei mua ne ruuat huoleta, mutta miten käy kolmevuotiaan, kun 60 kg tarjoilija ja pari kiloa kuumaa ruokaa kaatuu päälle.Ja vielä vanhemmille pieni pyyntö: kun olette syöneet ja jättäneet jälkeenne totaalisen katastrofipöydän, -lattian ja -tuolit, näyttäkää tarjoilijalle edes jotenkin, että huomaatte miten paljon ylimääräistä työtä jätätte (jos ei tippiä niin pahoittelut, hymy ja kiitos riittää). ”On niin ihanaa käydä ulkona syömässä, kun ei tarvitse itse siivota jälkiään” on asenne, joka saa kenen tahansa karvat pystyyn.– Tarjoilijana noin 15 vuotta. Suomalaisilla ravintola-asiakkailla (n. 90%) on se käsitys, että ruoan tai juoman hintaan sisältyy tippi tarjoilijalle. Annoksen ja juoman hinta sisältää raaka-aineiden ostohinnan ja sen lisäksi ”voitto-osuuden” ravintolalle. Tätä raaka-ainekustannusten ylittävää osuutta ei jaeta keittiö- ja tarjoiluhenkilökunnalle, vaan se menee omistajan taskuun.Yli 10 vuotta työkokemusta omaavan tarjoilijan tuntipalkka on ”vain” 12,69 euroa ja iltalisät noin euron luokkaa per tunti. Parhaimmillaan siis päivän palkka on noin 100 euroa (8 tunnin päivä, josta 5 tuntia klo 18 jälkeen), josta vähennetään verot. Taukoja harvemmin ehtii pitämään, vaan koko kahdeksan tuntia painetaan täysillä ja palvellaan asiakkaita, koska työnantaja haluaa jäädä voitolle. Tipin ei tarvitse olla mikään prosenttiosuus loppulaskusta, vaan voi esimerkiksi vain pyöristää ylöspäin (lasku 76,90 euroa – maksetaan 80 euroa). Itselle tuo reilu kolmen euron tippi ei ole iso lisä, mutta tarjoilijalle noista pyöristyksistä kertyy päivän aikana mukava bonus (max. 30 euroa).– Minua ärsyttää kun tarjoilija tulee kysymään kesken ruokailun, että maistuuko ruoka. Jos ei maistu, niin ilmoitan kyllä.– Mikään ei ole ärsyttävämpää ravintolassa syödessä kuin se, että koko illan ajan palvelu pelaa ja tarjoilija on tavoitettavissa kaikkiin laskun kasvattamiseen liittyvissä asioissa, mutta sitten kun tekisi mieli lähteä ulos ja saada lasku maksettua, ei tarjoilijaan saa minkäänlaista kontaktia. Onneksi olen huomannut, että pöydästä nouseminen vauhdittaa tarjoilijan ilmestymistä paikalle. Nykyään en odottele tarjoilijaa tuomaan laskua viittä minuuttia kauempaa.– Erityisen ärsyttävää on, jos tarjoilija keskeyttää kysymyksellään pöytäseurueen keskustelun. Eräässä ravintolassa tarjoilija myös törmäsi tuoliini pyytämättä edes anteeksi. Samoin tarjoilijat eivät ole huomaavinaan, kun pyydän laskua.– Kerran nuorehko tarjoilija kysyi tilaamastani porsaasta kypsyysastetta. Siinä kohdassa oli pakko hieman neuvoa.– Itse tarjoilijana olen nähnyt monta sellaista tapausta, että kun pöydässä ei ole käyty kysymässä maistuuko ruoka, ja on menty keräämään astioita silloin kun asiakkaat ovat syöneet, niin heiltä on tullut palautetta esimerkiksi siitä, että pihvi oli liian sitkeä tai jossain oli liian vähän tai paljon suolaa tai jotain. Sitten olen kertonut pahoittelut ja että tuomme uuden annoksen, mutta asiakas onkin sanonut, että ei tarvitse enää tässä vaiheessa.Samoin asiakkailta on tullut palautetta jälkikäteen netissä että ”tarjoilija ei huomioinut tarpeeksi” tai ”tarjoilija oli etäinen”. Näiden syiden vuoksi käyn itse aina kysymässä, että maistuuko ruoka melko pian sen pöytään vietyäni, niin asiakkailla on mahdollisuus sanoa, jos ruoassa on jotain moitittavaa tai kysyttävää tms. ja hänelle saadaan sitten tuotua tarvittaessa uusi annos heti ruokailun aluksi.– Olen tarjoillut opiskeluaikana useammassa maassa ja aina sama juttu. Yleensä keski-ikäiset naiset – joskus nuoretkin – olivat lääppimässä ja kourimassa sekä ehdottelemassa seksiä. Sitten he loukkaantuivat, kun en lähtenyt heidän mukaansa. Yhden jos toisen kerran halusivat naiset laittaa juomarahan suoraan taskuuni päästäkseen hiplaamaan, ja aina välillä yrittivät avata housujen vetoketjua. Minulla oli aivan tarpeeksi paljon naisia, ettei minun todellakaan ollut tarvis lähteä niitä kännisistä tädeistä hakemaan.– Ravintoloiden asiakkaista löytyy kovinkin usein näitä, joilla on jos jonkinlaista allergiaa, ruokavaliota, kunnes on aika tilata jälkiruokaa. Tässä vaiheessa katoaa monesti niin keliakiat, pähkinäallergiat, maitoallergiat ynnä muut. Selityksenä, että ei se pieni määrä haittaa. Nämäkin ”allergiat” pitää ottaa tosissaan ja valmistaa annokset tarkkuudella erikseen, jotta varmistetaan ruoan olevan allergiselle sopiva.Ymmärrystä ei myöskään löydy, jos isomman seurueen paikan päällä tilatussa ruoassa kestää (luonnollisesti kaikille eri annos), vaikka ravintolassa ei montaa muuta asiakasta olisi. Syyhän on tietysti laiskassa tarjoilijassa, ei siinä, että annoksien valmistamiseen keittiön puolella kuluu aikaa. Ruoat kuitenkin halutaan kaikille samaan aikaan, eikä muutama annos kerrallaan.