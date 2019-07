Ruokala

Testasimme halvat viinit – tässä on ”kyykkyviinien” paras punkku ja valkkari





Katso alempaa jutusta löytyvästä grafiikasta, miten viinit pärjäsivät testissä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Paras valkoviini tulee Chilestä









Paras punkku oli keskitäyteläinen