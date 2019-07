Ruokala

”Mikään ei ole ärsyttävämpää” – 10 asiaa, jotka ravintolan tarjoilija toivoisi sinun tietävän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Tarjoilijakin on vain ihminen

2. Älä neuvo tarjoilijaa





3. Ulkonäön kommentoiminen ärsyttää

4. Kolikoiden kaivaminen hidastaa tarjoilijan työtä

5. Tarjoilijalla on usein kiire





6. Samat vitsit kyllästyttävät

7. Irstaat kommentit häiritsevät

8. Kortin naputtelu ei auta asiaa

9. Tarjoilijat eivät hinnoittele itse

10. Ammatin arvostelu on loukkaavaa

Ainaisia vitsiniekkoja ja hitaasta palvelusta motkottavia asiakkaita. Asiakaspalvelutyö ei aina ole helppoa.Olemme aikaisemmin kertoneet kapan kassojen kokemuksista ja asioista, jotka jokaisen asiakkaan pitäisi tietää asioidessaan ruokakaupassa.Kauppojen asiakaspalvelijat eivät ole ainoita, jotka joutuvat kohtaamaan työssään hankalia asiakkaita. Myös ravintoloiden tarjoilijoilla riittää kokemuksia.Haastattelimme kolmea ravintolassa ja baarissa työskennellyttä tarjoilijaa. Kokosimme heidän kertomustensa perusteella yhteen kymmenen asiaa, jotka tarjoilijat haluaisivat sinunkin tietävän.Tarjoilijat toivovat asiakkailta ennen kaikkea kunnioitusta työtään kohtaan.– Toivoisin asiakkaiden tietävän, että tarjoilijalla saattaa olla sata rautaa tulessa, vaikkei se näytäkään siltä. Myös kunnioittamaan sitä, että tarjoilija tekee työtään ja on kuitenkin loppujen lopuksi vain ihminen.Tarjoilijat osaavat työnsä ilman asiakkaan opastusta.– Ravintolalla saattaa olla omat tavat ja tyylit hoitaa asioita. Mikään ei ole ärsyttävämpää kuin se, että asiakas neuvoo, miten sinun täytyy tehdä työsi.Vaikka tarjoilijat kuulevat enimmäkseen työhönsä liittyviä kysymyksiä, myös heidän ulkonäköään kommentoidaan.– Hyvänä kakkosena tulevat ulkonäkökommentit ja -kysymykset. ”Miksi värjäsit hiukset”, ”miksi leikkasit otsatukan”, ”miksi sulla on tänään enemmän meikkiä”... Lista on loputon.– Välillä tuntuu, että ammattitaidollani tai hyvällä asiakaspalvelulla ei ole väliä, kunhan on vaan ”nätti tyttö” myymässä.Asiakkaat voisivat omalla käytöksellään nopeuttaa ja helpottaa tarjoilijoiden työtä.– Varsinkin baaritiskillä jäädään kaivelemaan kolikoita, kun helpompaa olisi antaa ne kaikki hilut vaan tarjoilijalle, sillä hän joutuu ne kuitenkin laskemaan. Puhumattakaan siitä, että rahaa ei löydy ollenkaan tai lompakkoa etsitään se 10 minuutta.Vaikka ravintoloiden työntekijät juttelevat mielellään ruokailijoiden kanssa, aina rupattelulle ei riitä aikaa.– Tarjoilija varmasti jää höpöttelemään asiakkaiden kanssa, kun siihen on aikaa. Mutta kun baaritiski on täynnä, ei ole mahdollisuutta jäädä kuuntelemaan, miten asiakkaan päivä on sujunut.Kaupan kassojen tapaan myös tarjoilijat kuulevat jatkuvasti samoja vitsejä.– Milloin ei tarvita kuittia, kun se ei mene verotukseen tai paperia löytyy tarpeeksi kotoakin. Jos asiakkaalla ei ole rahaa, niin pyydetään ”laittamaan omistani”.Tarjoilijoiden kuulemia irstaita kommentteja riittäisi lueteltavaksi loputtomiin.– Tilauksen yhteydessä on tilattu minun käytetyt alushousuni. Myös kommentit takapuolestani tai rinnoistani ovat arkipäivää. Kaikki irstaat kommentit olen kuullut suomalaisen keski-ikäisen miehen suusta!Tarjoilijat pyytävät asiakkailta myös kärsivällisyyttä.– Älä naputa korttia tiskiä vasten, viheltele tai huutele tilauksia välistä.Monet kummastelevat myös ravintoloiden maksullisia vesiä. Yksi tarjoilijoista kertoo nyt syyn sille.– Siksi, että se vie meidän työaikaamme. Myymme samaan aikaan neljää hanajuomaa kuin laskemme yhden veden. Tiskit pitää myös tiskata.Tarjoilija haluaa muistuttaa, ettei heillä ole oikeuksia antaa asiakkaille alennuksia.– En voi antaa ilmaisia juomia tai alennuksia oman mieleni mukaan, vaikka asiakas kuinka pyytäisi. Älä kauhistele hintoja!Tarjoilijat joutuvat kuuntelemaan valitettavasti myös arvostelua uravalintaansa kohtaan.– Mitä teet ”oikeaksi” työksesi, milloin menet ”oikeisiin” töihin... No tähän ammattiin käydään ihan oikeita kouluja ja saadaan ihan oikeaa palkkaa, joten millä perusteella tämä ei ole työtä?Työskenteletkö ravintola-alalla? Millaisia kokemuksia sinulla on? Kerro kommenttikentässä!