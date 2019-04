Ruokala

Hurjan maineen Yhdysvalloissa saanut ”tyrmäys tölkissä” -limuviina tuli Alkoon – laimennettuna versiona

Alko on ottanut valikoimiinsa Four Loko -nimisen juomasekoituksen, jolla on etenkin Yhdysvalloissa ja Kiinassa kyseenalainen maine.Klassisen limuviinan alkuperäisessä reseptissä oli jopa 14 prosenttia alkoholia ja kolmea kahvikupillista vastaava määrä kofeiinia sekä muita piristävinä pidettyjä aineita.Juoman halpa hinta ja etenkin nuorille juomareille viritetty maku johti vuonna 2010 Yhdysvaltain opiskelijapiireissä alkoholimyrkytyksiin. Juomaa kutsuttiin lempinimellä ”blackout in a can”, tyrmäys tölkissä.Viranomaiset kokivat tuolloin, että juomat ovat "uhka yleiselle terveydelle". Four Loko kiellettiin useissa osavaltioissa. Myös Kiinan viranomaiset huolestuivat limuviinavillityksestä.Vuonna 2010 Yhdysvaltojen terveysviranomaisten painostuksen jälkeen valmistaja muokkasi juomasekoituksen reseptiä ja poisti piristeet.Suomessa myytävissä juomasekoituksissa on 10 prosenttia alkoholiaAlkon viestinnästä kerrotaan Ilta-Sanomille, että Four Loko juomasekoitus ei sisällä kofeiinia, tauriinia ja guaranaa. Saatavilla on kaksi eri makuvaihtoehtoa, Gold ja Sour. Vaikka piristävät aineet on poistettu juomasta, jäljelle on jätetty energiajuoman maku.Four Loko on Alkon tilausvalikoimatuote, mutta esimerkiksi Forssassa ja Hämeenlinnassa tuotetta löytyy Alkon hyllystä.Four Loko on yksi Yhdysvaltojen myydyimmistä ”ready to drink” -brändeistä.Juomaa tuo maahan Altia Oyj.