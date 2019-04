Ruokala

Lidl vetää myynnistä kananugetteja: Saattaa sisältää muovin palasia

Tuote: Culinea Chicken Nuggets 750g

Culinea Chicken Nuggets 750g EAN-numero : 20872922

: 20872922 Parasta ennen -merkintä : 14.11.2019

: 14.11.2019 Erätunniste: 41846300

Lidl tiedottaa vetävänsä takaisin erän Culinea Chicken Nuggets -kananugetteja tuotevirheen vuoksi.Tuotantoerä saattaa saatujen asiakaspalautteiden perusteella sisältää muovin palasia. Kyseessä on pakasteena myytävä tuote Lidl kertoo.Takaisinveto koskee tuote-erää, jonka erätunniste on 41846300 ja parasta ennen -merkintä 14.11.2019. Tuotetta on myyty kaikissa Suomen Lidl-myymälöissä.Takaisinveto koskee vain yllämainittua erää, jonka parasta ennen -päiväys on 14.11.2019. Muilla päivämäärillä ja erätunnuksilla merkittyjä Culinea Chicken Nuggets- tuotteita on turvallista käyttää.Asiakkaat voivat halutessaan palauttaa ostamansa tuotteet Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään.Lidl pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa.