Kun oli järkyttävä kiire ja lapset nälkäisiä, Minna muisti äitinsä nerokkaan lihapullaohjeen – yksi aines tekee ihmeitä

Ruokala

Kun oli järkyttävä kiire ja lapset nälkäisiä, Minna muisti äitinsä nerokkaan lihapullaohjeen – yksi aines teke

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaihda sipuli sipulikeittoon

Helppoa ja nopeaa

Äidin parhaat lihapullat

Sekoita sipulikeitto ja kermaviili kulhossa. Anna turvota viisi minuuttia. Lisää kulhoon jauheliha, kananmuna ja mausteet. Sekoita tasaiseksi massaksi. Pyöritä jauhelihamassasta lihapullia leivinpaperilla peitetylle pellille. Paista lihapullia 200 asteessa noin 20 minuuttia tai kunnes lihapullat ovat kypsiä. Tarjoile lihapullat perunamuusin ja puolukoiden kera.