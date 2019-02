Ruokala

Michelin-ravintola Palacen keittiömestari teki laatuannokset 10 eurolla koko perheelle

Artikkelin videolla keittiömestari Eero Vottonen esittelee, miten neljän hengen laatuannokset syntyivät kymmenen euron raaka-aineista.

Maa-artisokkaa monella eri tapaa









Kaiken keskiössä laadukas raaka-aine

Huippukokin neuvot kotikeittiöön





Näin annos syntyi

Hapankerma: Ohenna tilkalla kermaa.

Paahdettu maa-artisokka: Kuori ja paahda voissa pannulla.

Maa-artisokkamysli: Hienonna ja friteeraa miedosti rypsiöljyssä.

Fermentoitu tai raaka maa-artisokka: Hapata haluamallasi tavalla. Vaihtoehtona on etikkaliemellä maustettu maa-artisokka.

Maa-artisokkakeitto: Leikkaa maa-artisokkia puoliksi ja paahda uunissa 180 asteessa noin 25 minuuttia. Kaada paahdetut palat kattilaan, lisää maitoa sekä vähän kermaa. Mausta ja soseuta.

Muikun mäti: Tuo sellaisenaan annokseen luksusta.

Tilliöljy: Rypsiöljyyn sekoitettu tilli tuo väriä ja makua.

Kukat: tuovat annokseen väriä ja persoonallisuutta.