Tässä ovat 10 suosituinta pizzaa 30:ssa Suomen suurimmassa kaupungissa – selvä ykkönen on suosituin kaikissa

Ananas pitää pintansa suosikkitäytteenä

Pizza on kiistatta yksi suomalaisten kotiinkuljetustilausten suosikeista, mutta onko pizzatilauksissa eroja Suomen kaupunkien välillä?Pyysimme Pizza-Online-palvelusta tilastoja vuoden 2018 myydyimmistä pizzoista eri kaupungeissa. Pizza-Onlinen kotiinkuljetuspalvelu kattaa 95 prosenttia Suomen pinta-alasta. Palvelussa on noin tuhat ravintolaa.Tulos on selvä. Kolmessakymmenessä isoimmassa kaupungissa asuvien suomalaisten suosikkipizza oli Fantasia, eli pizza, jossa täytteet saa valita itse.Selvän ykköslätyn jälkeen tilastojen kärkipaikoilla on vaihteluja paikkakunnasta riippuen.Pääkaupunkiseudulla suosittuja pizzoja ovat Americano ja Bolognese, jotka ovat suosittuja myös muualla Suomessa. Opera Special puolestaan on erityisen suosittu Jyväskylässä, Kokkolassa, Vaasassa, Seinäjoella ja Oulussa.Pizzojen top kolmoseen nousevat ympäri Suomen myös esimerkiksi Perfetta, Julia, Barbeque ja Mexicana.Isoimmissa kaupungeissa asuvien maku on siis varsin lihaan menevä. Pizzan päällä suositaan kinkkua, salamia, kanaa, jauhelihaa ja pekonia. Myös tonnikala, katkaravut ja aurajuusto ovat suosittuja täytteitä.Americanon suosio todistaa jälleen myös yhden asian: ananas kuuluu suomalaisten mielestä pizzaan.Sen sijaan myöskin ananasta sisältävän Tropicana-pizzan suosio näyttää riippuvan pitkälti paikkakunnasta. Kärkikahinoihin se pääsee Jyväskylässä, Kuopiossa, Vaasassa ja Kouvolassa. Kuitenkaan esimerkiksi Helsingissä, Vantaalla, Lahdessa, Turussa, Porissa ja Hämeenlinnassa se ei nouse top kymmenen kärkeen.