Lidl vetää takaisin jauhelihaa – valvontanäytteestä löydetty salmonellaa

Tuote: Bergmann naudan jauheliha 10%

Pakkauskoko: 1 kg

Viimeinen käyttöpäivä: 15.1.2019

Erätunniste: 1901520





Lidl vetää takaisin erän Bergmann-merkin naudan jauhelihaa. Lidlin mukaan jauhelihan valvontanäytteissä on löydetty salmonellaa.Tuote on ollut myynnissä kaikissa Suomen Lidl-myymälöissä viikoilla 2 ja 3. Takaisinveto koskee erää, jonka viimeinen käyttöpäivä oli 15.1.2019 ja erätunniste 1901520.Lidl pyytää kyseistä jauhelihaa ostaneita ja tuotteen pakastaneita asiakkaitaan palauttamaan kyseisen erän tuotteet Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään. Lidl pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa.Salmonella tuhoutuu kuumennettaessa 70 asteeseen ja tartuntoja ehkäisee myös hyvä keittiöhygienia: lihan ja kasvisten käsittelyssä työvälineet on hyvä pitää erillään ja kädet pestä siirryttäessä työvaiheesta toiseen.