Ruokala

Älä laita näitä jääkaappiin! Joukossa paljon ruokia, joita monet siellä säilyttävät

Säilytä nämä huoneenlämmössä

Erilaiset öljyt Maustekastikkeet, sinappi ja etikka Avaamattomat täyssäilykkeet Tomaatti Kananmuna Banaani Leipä Liemikuutiot UHT-maidot Virvoitusjuomat

Peruna kylmään, tomaatti pöydälle

