Tämä laatikko on vastaus arkiruokapulmiisi – valmistuu nopeasti ja maistuu kaikille

Tälläkin viikolla syödään hyvin, mutta edullisesti. Nämä arkiruuat eivät myöskään sulje kotikokkia keittiöön tuntikausiksi.Kylmää maanantaita lämmittää mausteinen lihapata. Aktiivista kokkausaikaa tämä ei vaadi juurikaan, mutta pata saa hautua pitkään omassa rauhassaan. Ruskista lihat, kuullota sipulit ja lisää muut ainekset. 4–5 tunnin päästä on valmista.Tiistaina vuorossa on todellinen klassikko: jauheliha-perunalaatikko. Tässä on melkoisen hyvä ja simppeli resepti arkiruokien kuninkaaseen.Keskiviikkona herkutellaan poropiirakalla. Tässä on myös sen verran hyvä suolaisen piirakkapohjan resepti, että pelkästään se kannattaa jo napata talteen. Pohjaan tulee voin ja nesteen lisäksi juustoraastetta, ruis- ja hiivaleipäjauhoja sekä kuivattua sienijauhetta. Viimeisen voi jättää poiskin, jos sitä ei kotona satu olemaan, mutta se tuo kyllä pohjaan maukkaan säväyksen.Torstaina laitetaan porisemaan iso kattilallinen ihanaa kurpitsakeittoa. Kurpitsan ja kookoskerman makeus sekä chilin tulisuus yhdistyvät ihanaksi talvikeitoksi, joka maistuu taivaalliselta ulkoilun jälkeen.Perjantaina palataan perusteisiin ja pyöräytetään vanha kunnon makkarakastike. Kylkeen sopii tietenkin perinteinen pottumuusi.