Suomessa on yllättävän paljon ruokakauppoja, jotka ovat ihan muuta kuin S, K tai Lidl – huippukokit paljastavat kätketyt helmet

Kuusi suomalaista huippukokkia kertoo nyt, mistä herkuista tavallisia ruokakauppaketjuja suosiva saattaa jäädä paitsi.

– Upea valikoima erilaisia maustekastikkeita, tahnoja, mausteita ja tuoreita leipiä. Halpaa kuin mikä.

– Parhainta brändiä en kerro, ettei sitä viedä käsistä.

Muun muassa näin suomalaiset huippukokit kuvailivat Ilta-Sanomien kyselyssä heidän suosikkituotteitaan etnisten ruokakauppojen valikoimista.

Kyselyssä suosituimmiksi etnisiksi ruokakaupoiksi nousivat aasialaiset ruokakaupat. Se ei ole ihme, sillä vain Helsingistä löytyy jo reilusti yli kymmenen aasialaista ruokakauppaa. Niistä kokkien käteen tarttuu etenkin erilaisia kastikkeita – sekä maustekasvia, joka jakaa voimakkaasti mielipiteitä.

Pelkästään aasialaiskauppojen kehumiseksi kyselyyn vastaaminen ei sentään jäänyt. Siitä piti huolen burgerikeisari Akseli Herlevi, joka laittoi top-listalleen erään latinalaisamerikkalaisen kaupan.

Alla kuuden tunnetun suomalaisen kokin ja ravintolavaikuttajan herkut, joita löytyy juuri etnisistä kaupoista.

Teemu Laurell

Teemu Laurell on tuttu kasvo muun muassa Kokkisota- ja Top chef -ohjelmista.

Vuonna 2012 ammattilaisten Top Chef -kilpailun voittanut Teemu Laurell listaa etnisten kauppojen tuotteista suosikeikseen togarashin sekä Goma sesame dressing- ja Wasabi yuzu sauce -kastike -kastikkeen.

Togarashi on perinteinen japanilainen mausteseos, joka sisältää seitsemää eri maustetta: punaista chiliä, appelsiininkuorta, mustaa seesamia, valkoista seesamia, merilevää, japanilaista paprikaa ja inkivääriä.

Togarashi on japanilainen mausteseos.

– Käytän tätä päivittäin kurkku­leivän päällä. Käytän sitä myös maustamaan esimerkiksi majoneesia ja yleisesti kaikkea, mihin tarvitsen chiliä ja lisää potkua. Tämä on mun ehdoton suosikkituote.

Goma sesame dressing -kastike sopii Laurellin mukaan erinomaisesti esimerkiksi salaatteihin.

– Tätä on totuttu näkemään ja maistamaan edamame-papujen päällä sushi-ravintoloissa. Käytän tätä moni­puolisesti kasvisten ja salaatin kastikkeena. Tää on todella koukuttava tuote!

Wasabi yuzu sauce -kastike on taas hyvä esimerkiksi härkätakatin kanssa, etenkin kun laittaa päälle vielä tuoretta piparjuurta.

– Se toimii myös helposti marinoinnissa kesän grillauksissa sekä lihaan että kasviksille.

Näitä tuotteita Laurell metsästää aasialaisista Jiahe Asian Marketista ja Aseanicista, jotka sijaitsevat Helsingin Hakaniemen ja Kallion alueilla.

– Niissä on todella laajat valikoimat ja erityisesti paljon kuivamausteita sekä tuoreita vihanneksia, Laurell sanoo.

Jiahe Asian Marketin hyllyt pursuavat aasialaisia makuja.

Kolmantena kauppana hän nostaa esille Helsingin Punavuoressa sijaitsevan Tokyokanin, jossa myydään japanilaisen keittiön tuotteita.

– He myyvät myös ehdottomasti parhaita mandoliineja. Mandoliini on loistava apuväline keittiöön. Heillä on myös laadukas valikoima japanilaisia veitsiä.

Akseli Herlevi

Akseli Herlevi tunnetaan burgerimiehenä.

Top Chefin vuonna 2011 voittanut ja esimerkiksi Naughty BGRG -ravintolaketjusta tunnettu Akseli Herlevi nostaa yksittäisistä etnisistä kaupoista esille peräti kolme Helsingin Hakaniemessä sijaitsevaa liikettä: aasialaiset Vii-Voanin ja Aseanicin sekä meksikolaisen Los Tecolotesin.

Juurineen myytävä korianteri on täynnä makua.

Aasialaisista kaupoista Herlevin ostoskoriin tarttuu erityisesti korianteri, jossa on juuret mukana.

– Niistä saa hyvää makua kastikkeisiin ja näissä koriantereissa on aidompi maku kuin suomalaisissa versioissa.

– Pakastimesta löytyy kaffir limen eli ryppylimetin lehtiä, joissa on huikea maku. Näistä kaupoista saa myös erilaisia öljyjä, kastikkeita, etikoita ja mausteita. Sesonkiaikana saattaa löytää myös thaimangoja tai muita herkullisia hedelmiä ja vihanneksia.

Meksikolaisesta Los Tecolotesista Herlevi nostaa esille kuivatut chilimausteet, masa harinan eli maissijauheen, josta tacoletut tehdään sekä prässin, jolla puristaa tacoletun muotoonsa.

– Siellä on ollut myös heidän itse tekemiään chilikastikkeita ja tahnoja vitriinissä. Kaupasta jää ostoskoriin usein tajin-maustetta ja meksikolaisia limuja.

Melanie Reze

Melanie Reze on sekä kokki että somevaikuttaja.

Melanie Reze on ranskalais-suomalainen Tiktok-kokki, jota seuraa palvelussa yli 114 000 käyttäjää. Hänen mukaansa tavallisten suomalaisten lähikauppojen valikoima on nykyään hyvä. Reze suosittelee kuitenkin suuntaamaan tiettyjen tuotteiden perässä aasialaisiin kauppoihin, jos tuntuu, ettei kotiruoka saavuta Phuketin lomalta tuttuja makuja.

Ensimmäisenä hän nostaa esille yleensä tiiviiksi kiekoksi painetun palmusokerin, jonka maku on paahteinen ja hunajamainen.

– Se sopii käytettäväksi ihan kaikessa. Minulla tätä menee niin curryyn kuin marinadeihinkin. Raastan tai leikkaan sitä suikaleiksi ja annan sulaa kastikkeisiin.

Melanie Reze käyttää palmusokeria sekä curryyn että marinadeihin.

Toisena hän mainitsee pienet seasoning-kastikepullot, jotka ovat monille tuttuja Thaimaan katu­ruokaloista.

– Nämä ovat soijamaisia umami­pommeja, joiden maku vaihtelee merkeittäin ja maittain. Esimerkiksi Maggi on hieman makeampi ja Golden Mountain suolaisempi.

Reze käyttää kastikkeita esimerkiksi paistetun kananmunan päälle sekä wokin maustamiseen.

– Muutamalla tipalla saa paljon makua.

Kolmantena Reze mainitsee aromaattisen riisistä valmistetun kiinalaisen mustan Chinkiang-etikan, jota kypsytetään ainakin kuuden kuukauden ajan. Maku on Rezen mukaan hieman makea, savumainen ja kompleksinen.

– Tämä on mun “salainen ainesosa” dippikastikkeissa muun muassa dumplingseille tai aasialaishenkisiin salaattikastikkeisiin.

Aseanic on useiden huippukokkien suosiossa.

Etnisistä kaupoista haetaan muun muassa öljyjä, kastikkeita ja etikoita.

Kaupoista Reze pitää suosikkeinaan Herlevin ja Laurellin mainitsemaa Aseanicia ja Herlevin mainitsemaa Vii-Voania. Näiden lisäksi hän peukuttaa niin ikään Helsingin Hakaniemessä sijaitsevaa japanilaisia ja korealaisia tuotteita myyvää JK Shopia.

– Kun etsin esimerkiksi hyvää korealaista paahdettua seesamiöljyä tai kimchiä, niin suuntaan JK Shopiin.

Parhaat sushiriisit löytyvät Rezen mukaan Helsingin keskustan japanilaiseen valikoimaan erikoistuneesta Tokyokanista. Keskustassa sijaitsee myös sellainen JK Shop, joka Rezen mukaan muistuttaa japanilaisia 7/11-kauppoja, joissa voi syödä kaupan tiloissa.

Serko Rantanen

Serko Rantanen tunnetaan myös toisen huippukokin, Tomi Björckin, luottomiehenä.

Kokkisodasta sekä Lily Lee ja Boon Nam -ravintoloista tuttu Serko Rantanen nostaa parrasvaloihin kaksi tuotetta, joita löytyy hänen mukaansa vain aasialaisista ruokakaupoista.

– Taiwanilainen fermentoitu chilitahna doubanjiang. Siitä löytyy muutamia brändejä, mutta parhainta brändiä en kerro, ettei sitä vielä käsistä! Maku on paljon syvempi kuin etikkaisissa thaichilikastikkeissa.

Toinen Rantasen suosikki on tuore korianterinjuuri, joka on hänen mukaansa ehdoton ainesosa thaimaalaisiin curry- ja kastiketahnoihin.

– Kotimaiset korianterin varret tai lehdet eivät anna samanlaista syvyyttä ja aromikkuutta tahnoihin.

Lauri Kaivoluoto

Lauri Kaivoluotoa on tituleerattu somen keskustelupalstoilla jopa ”TikTokin seksisymboliksi”.

Vantaalaisen Backas-ravintolan ravintoloitsija ja suosittu Tiktok-kokki Lauri Kaivoluoto luottaa Vantaan Myyrmäessä sijaitsevaan yleisesti etnisiä elintarvikkeita myyvään Yalla-kauppaan.

– Siellä on upea valikoima erilaisia maustekastikkeita, tahnoja, mausteita ja tuoreita leipiä. Halpaa kuin mikä, kaikki, Kaivoluoto kertoo.

Viime reissulla Kaivoluodolla jäi käteen esimerkiksi appelsiinikukkavettä, mulperisiirappia sekä osterivinokkaita.

– Grillattu ja säilötty osterivinokas on upea esimerkiksi paahtoleivän kanssa ja pastassa.

Sami Garam

Sami Garam oli useamman vuoden ajan Ylen aamu-tv:n kesäkokkina.

Garam & Vermilgio Catering -yhtiön toinen perustaja Sami Garam kertoo riisin olevan yleisesti huomattavan edullista etnisissä kaupoissa.

– Tukkutorilla Helsingissä on myös tukku, joka myy esimerkiksi katkarapuja, öljyjä ja kanapakasteita erittäin edullisesti.

Muista kaupoista Garam mainitsee Helsingin keskustassa sijaitsevan japanilaisen Tokyokanin.

– Sen valikoima on monipuolista ja palvelu ensiluokkaista. Siellä on kaikkea japanilaisesta kimonosta misotahnaan.