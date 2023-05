Hotelliaamiaisilla näkyy nyt kasvava ilmiö, joka alkoi pandemian jälkeen.

Pandemian jälkeen on noussut uusi, kasvava ilmiö: kaupunkien hotelliaamiaisista ilman yöpymistä on tullut suosittuja.

Jos aiemmin käytiin brunsseilla, nyt yhä useampi valitsee sen sijaan pitkän aamiaisen hotellissa, Lapland Hotels -ketjun keittiöpäällikkö Tero Mäntykangas kertoo.

– Aamupala ilman yöpymistä on jo yksi kärkituotteista viikonloppuisin, mutta myös arkena. Onko siinä sitten jotakin eurooppalaista suuntausta, että on enemmän aikaa käyttää ruokailuun, hän pohtii ilmiön syitä.

Euroopasta tulevat matkailijat nauttivat hotelliaamiaisilla enemmän makeita tarjottavia kuin suomalaiset. Yleisesti suosituimmat tuotteet aamiaisilla ovat Mäntykankaan mukaan munakas, kalaruoat, marjat, leivät, erilaiset levitteet sekä puuro.

– Puuro on ihan ykkönen ja ehdottomasti meidän suosituin tuote.

Hotelliketjun kaurapuuro on saanut poikkeuksellista palautetta. ”Ihan hullun hyvää”, on yksi niistä. Hotellista kerrotaan, että puuron ohjetta kysytään välillä myös respasta. Se on käännetty siksi myös englanniksi, sillä ulkomaisetkin matkailijat ovat halunneet sen mukaansa. Puuron ohje pääsi lisäksi viime vuonna ilmestyneeseen reseptikirjaan.

Onhan näin kehuttua puuroa testattava.

Puuron herkullisuuden salaisuus on pitkä haudutusaika.

Käyn maistamassa sen aamiaisella ketjun Helsingin Bulevardilla sijaitsevassa ravintolassa.

Voin sanoa, että ensimmäisen lusikallisen jälkeen en epäile sitä hehkuttaneita.

Puuro on todella pehmeää, kermaista ja siinä on aavistuksen paahteinen maku. Se vakuuttaa ilman mausteitakin, mutta voinokareen kanssa kiitän elämää. Suhteellisen pieni määrä tekee kylläiseksi.

Mikä ihme siitä tekee niin erityisen hyvää?

Ei käy liedellä missään vaiheessa

Puuro ei käy missään vaiheessa liedellä, vaan se kypsytetään alusta asti uunissa, hotellista kerrotaan.

– Pitkä haudutus on se, mikä tekee siitä niin pehmeän. Ja rehellisesti sanottuna sen maun salaisuus on punainen maito, suola sekä voi, Mäntykangas sanoo.

Hotellissa puuro tehdään kahdessa vaiheessa.

– Se esikypsennetään edellisenä päivänä ja aamulla siihen lisätään maidot ja voit. Sitten haudutusta jatketaan vielä.

Yhteensä puuron valmistuminen vie aikaa neljä tuntia.

Puuro tehdään kokonaisista kaurasuurimoista, jotka ovat luontaisesti gluteenittomia. Ensin suurimot, suola ja vesi kypsytetään höyryuunissa 85 asteessa kolmen tunnin ajan. Kotioloissa saman voi tehdä tavallisessa uunissa, mutta silloin on hyvä käyttää vesihaudetta. Tämän jälkeen puuroon lisätään maito ja voi sitä haudutetaan vielä tunti, ravintolasta kerrotaan.

Tämän ohjeen saa hotellin respasta:

Puuro-ohje

(3,5 litraa valmista puuroa)

0,5 kg gluteenittomia kauranjyviä

1 litra vettä

22,5 g suolaa

2 litraa punaista maitoa

100 g voita

Lisää kiehuva vesi ja suola ryynien päälle ja hauduta 3 tuntia 85-asteessa uunissa.

Lisää maito ja voi ja hauduta uunissa vesihauteessa vielä noin 60 minuuttia.

Loppuvaiheessa uunin lämpötilan voi nostaa 100 asteeseen.

Samettinen puuro tulee lempeällä lämmöllä

Aamupalat ilman yöpymisiä ovat suosittuja myös Scandicin hotelleissa. Arkisin aamupalojen äärellä pidetään esimerkiksi palavereja, mutta viikonloppuisin moni haluaa syödä pitkän kaavan mukaan ja kaikessa rauhassa.

– Viikonloppuisin aamiaisella vietetään enemmän aikaa nauttien aamiaisesta brunssin tapaan. Hotelliaamiaiset ovat suosittuja kaupunkilaistenkin kesken, Scandicin ruokatuotekehityksestä vastaava Torsti Uotila kertoo.

Suosituimpia tuotteita aamupaloilla ovat muun muassa leivät, hedelmät, jogurtit sekä leikkelevalikoima.

Puuro on silti yksi kaikkein suosituimmista tuotteista.

– Onhan se erinomainen aloitus päivälle.

Hyvän puuron salaisuus on Uotilankin mukaan pitkässä haudutuksessa. Toinen herkullisuutta lisäävä seikka on tietynlainen kaura. Hotelleissa se tehdään steel cut-kaurasta, eli leikatusta kaurasta, mikä tekee puurosta maukkaan ja rakenteeltaan rouhean.

Helsingissä sijaitsevan Hotel Lilla Robertsin keittiömestari Karri Knaapila tiivistää vielä lyhyet ohjeet erityisen herkulliseen puuroon. Pitkä haudutus saa kolmannen suosituksen.

– Kaikkein tärkeintä siinä on pitkä hauduttaminen. Samettinen lopputulos saadaan, kun puuro ei kiehu, vaan se kypsyy hitaasti miedolla, lempeällä lämmöllä. Sitä täytyy kuitenkin sekoittaa välissä.

Juttu on julkaistu ensi kertaa 3.2.2022.