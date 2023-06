Parhaat viinit grilliruoille – kalaa, lihaa tai kasviksia, tässä niille täydelliset parit

Grilliviinin löytää helposti, kun muistaa perusohjeet.

Toisin kuin voisi luulla, ruoan voimakas puun tai savun aromi ei sovi tammisten valkoviinien kanssa, vaan yhdistelmä tuntuu karkealta. Sitä vastoin yrttisyyttä ja hentoa jäännössokeria tulee suosia. Punaviineissä jätetään samasta syystä kaikkein tanniinisimmat kokeilematta. Jos viinin tammisuus on makean sorttista, se käy. Punaviineissäkin yrttisyys toimii, samoin uuden maailman tyylinen hillomainen hedelmäisyys.

Aloitetaan valkoviineistä, sillä kala, äyriäiset ja kasvikset kuuluvat grilliaterialle siinä missä liha, joka toki dominoi.

Katkarapuvartaat: 2021 Pizzolato Organic Pinot Grigion (13,99 € / 89 p.) juju piilee siinä, että sen makea yrttisyys hämää, sillä jäännössokeria on vain 2 g/l. Päärynä ja omena ottavat koppia ruoan suolaisuudesta.

Kalavartaat: Port- ja punaviineistään tunnetusta Dourosta tulee myös hyviä valkoviinejä. Tästä todisteena toimii 2020 Pedra a Pedra Branco (17,99 € / 90 p.) eläinperäisine sävyineen ja kireän sitruunaisine makuineen. Mielenkiintoinen viini harrastajalle.

Grillattu pippurilohi: Rasvaa on leikattava, mutta mausteisuus vaatii jäännössokeria. 2021 Corvers Kauter R3 Riesling Reserve Organic (14,98 € / 90 p.) hoitaa tällaiset tehtävät. Viini tasapainottaa omenansa, päärynänsä ja persikkansa sitruunalla.

Vasemmalta oikealle: 2021 Pizzolato Organic Pinot Grigio, 2020 Pedra a Pedra Branco ja 2021 Corvers Kauter R3 Riesling Reserve Organic.

Kaali ja kasvikset: Luomua pitää saada. 2021 Rossofuoco Barbera d’Asti Biologico (15,90 € / 90 p.) osoittaa lajikkeen voimaa, kun kypsät kasvikset muuttuvat makeiksi ja valkosipulikin dominoi. Viinin ylikypsä mansikka, lihaliemi ja uutettu hapankirsikka toimivat.

Vege-pikapizza: Onko tämä hauskin grilliruoka? Pizzalle ei tosiaankaan paras juoma ole olut kuten italialaiset luulevat. Viilennä hapokas ja raikkaan punaherukkainen 2020 Signore Giuseppe Valpolicella (12,49 € / 89 p.) ja kaikki on kohdallaan.

Savuaromiset kasvikset: Parhaat ruoat, joita olen maistanut kamado-grillistä ovat olleet kasviksia. Riojan 2018 Amador Medrano Terran (17,49 € / 92 p.) chilinen maku sopii ruoan aromiin. Tiiviin kuiva mustaherukka, nahka ja luumu tuoksuvat. Täyteläinen, chilisen hapokas ja kirsikkainen maku takaa hienon tasapainon.

2018 Amador Medrano Terra.

Sienet: Nyt ei peruspekonikääre ja maustevoi ehkä riitäkään, sillä 2020 Domaine Les Chenevières Mâcon Blanc Villages Chardonnay (17,98 € / 90 p.) tuoksuu villimintuille ja orkidealle. Kuiva, pehmeän hapokas maku tuo metsäsienimäisyyttä suutuntumaansa, joten tämä on oiva vaihtoehto elsassilaisille.

Vihreä parsa: Parsamaisuutta saa ennakkoon maistamalla 2021 Reh Kendermann Riesling von Kalkstein Trockenia (13,69 € / 89 p.). Sitten voi maistaa itse parsaa. Kolmannen elämyksen saavat ne ihmiset, jotka aistivat nk. parsapissan, aminohapoista johtuvan ilmiön. Minusta se ei ole epämiellyttävää. Limettistä ja omenaista valkoviiniä löytyy myös 2,25 litran hanapakkauksena, 29,48 €.

Tofu ja kasvikset: Alkuviini tulee heti mieleen. Siirrytään samalla punaviineihin. 2020 Neleman Organic Bobal (19,99 € / 90 p.) poikkeaa natuviineistä, koska sen taso ei vaihtele niin paljon kuin muilla. Rehevää setriä, ylikypsää metsämustikkaa, mineraalisuutta ja kirsikkaa tarjotaan.

2020 Neleman Organic Bobal.

Raakalihamakkarat: Espanjassa tämä laji ymmärretään, joten La Manchasta tuleva 2021 Quinta de Aves Tempranillo (15,98 € / 910083 / 90 p.) antaa sitä mitä tarvitaan. Lihakeitto, metsänlehdet ja yrtit tuoksuvat. Maku on hapokas ja raikkaan yrttinen. Vulkaaninen maaperä, korkea ilmanala ja yökorjuu tekevät laadukasta jälkeä.

Chili-kolalla sivellyt ribsit: Kypsää, makeaa ja mausteista on ruoka, ja niin on 2019 Michael David Freakshow Zinfandelkin (26,50 € / 919685 / 91 p.). Mieltä kihelmöi nauttia näin laadukasta jenkkiviiniä kaikkein amerikkalaisimman barbeque-ruoan kanssa. Jäännössokeriakin on, mutta makeus syntyy marjakirjoisesta tuoksusta. Maku on hapokas ja puolukkasosemainen.

Porsaankassler: Kaikki julkkiskokkiviinit eivät ole silkkoa sisältä, osoittaa Alentejon 2020 Björklund Tinto Reserva 2020 (14,89 € / 89 p.). Luumu ja rusina ovat usein possuruokien lisukkeena, joten viinin sävyt sopivat.

Ankanrinta: Chileläiset eivät ole maailman huumoripitoisinta kansaa historiansa takia, mutta hauskan nimen he antoivat aikoinaan Rotschildin viinille. 2019 Escudo Rojo Gran Reserva (21,99 € /92 p.) hyötyy neljän lajikkeen monimuotoisuudesta. Rehevä, mutta elegantti tuoksu antaa metsämustikkaa ja mustakirsikkaa. Maku yhdistää kirsikan hapot mesimarjan hedelmäisyyteen.

Vasikan entrecôte: Huippuviinien hienoimmat nyanssit häipyvät taivaan tuuliin ulkosalla. 2018 Roberto Sarotto Barbaresco Riserva (24,99 € / 93 p.) kuitenkin houkuttelee synnin teille. Yrttejä, karpalo, kypsiä tanniineja, kirsikkaa ja metsämansikkaa: kuka tätä voi vastustaa?

Nautavartaat: 2019 Pinha Ribeiro Santo Reserva (13,99 € / 89 p.) on visun valinta. Tumman mattamainen metsämarjaisuus ja kireähkö luumu tuntuvat vetävältä yhdistelmältä. Tämä tulee Portugalin Dâosta, joka oli aikoinaan paljon enemmän esillä meilläkin.

Marmoroitu naudanfilee: Friulin 2021 Antonutti Cabernet Franc (14,98 € / 91 p.) tuoksuu lihanpinnalle ja maku on rapean pippurinen. Tämä on huikea ostos.

T-luupihvi: Ehkäpä paras grillattava, kun luu ja rasva luovat arominsa. Katalonialainen 2018 Perelada 5 Finques Reserva (18,99 € / 92 p.) osaa vaativan tehtävänsä silkkisen metsämarjaisen ja orvokkisena. Luumu ja mustaherukka sävyttävät harmonisen pitkää jälkimakua.

Karitsankyljykset: Luonteikkuutta vaaditaan, ja sitä saadaan Australian Coonawarrasta. 2018 Penley Estate Phoenix Cabernet Sauvignon (15,90 € / 92 p.) luottaa perusarvoihin, joihin kuuluvat mustaherukka, minttu ja elegantti juuresmaisuus. Sopii tuhdin viinin ystävälle.