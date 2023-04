Anni teki munkit hieman eri tavalla ja sai niistä kaikkien aikojen kuohkeimmat: ”Näin hyviä en ole ikinä ennen leiponut”

Nämä ovat maailman parhaita munkkeja, eräs Annin reseptiä kokeillut kehuu.

”Näin hyviä munkkeja en ole ikinä ennen leiponut”, Anni Paakkunainen kirjoitti Annin uunissa -blogiin vappumunkkien ohjeesta.

Vappumunkit ovat saaneet kiitosta myös Annin someseuraajilta. Annin mukaan hän teki kaiken eri tavalla kuin aikaisemmin, mikä saattaa olla syy herkulliseen makuun.

Anni käytti vehnäjauhojen lisäksi Manitoba-jauhoja, jotka toivat taikinaan erityisen hyvän sitkon. Lisäksi taikinaa työstettiin hieman eri tavoin kuin aiemmin. Niitä ei esimerkiksi pyöritelty käsin palloiksi, vaan taikina kaulittiin.

Maittavien munkkien salaisuus piilee myös siinä, että kohotetusta ja kaulitusta taikinasta otetaan esimerkiksi kahvimukia muottina käyttäen taikinapaloja, joiden annetaan vielä nousta pellillä ennen paistamista. Lisäksi paistolämpötila on perinteistä tapaa hieman alhaisempi.

Resepti ei ole nopea ja vaatii tarkkuutta, mutta lopputulos palkitsee. Munkeista tulee juuri sellaisia, mistä parhaimmat munkit tunnetaan: kuohkeita ja ilmavia.

– Tiedätkö ne paistopisteen pienet pyöreät munkit, jotka ovat todella kuohkeita ja höyhenenkevyitä? Näissä jäljitellään samankaltaista suutuntumaa myös alhaisemman paistolämpötilan kautta, Anni kertoo.

Erikoisjauhoilla saadaan parempi sitko

Taikina eroaa perinteisestä siitä, että osa jauhoista on Manitoba-jauhoja, eli niin kutsuttuja vahvoja jauhoja, joissa on runsaasti proteiinia ja gluteenia. Reseptissä on 4 desilitraa vehnäjauhoja ja 2 desilitraa Manitoba-jauhoja, jotka lisäävät taikinaan sitkoa, mikä taas tekee taikinasta helpommin käsiteltävää.

Jauhosekoituksen ansiosta lopputuloksesta tulee myös kuohkea.

” Jos kyseisiä jauhoja ei löydy omasta lähikaupasta, niiden sijasta voi käyttää myös 00-jauhoja tai erikoisvehnäjauhoja.

Kyseiset jauhot toimivat erittäin hyvin myös pizzoissa ja leivissä, joten vain munkkeja varten niitä ei tarvitse hankkia.

– Jos kyseisiä jauhoja ei löydy omasta lähikaupasta, niiden sijasta voi käyttää esimerkiksi myös 00-jauhoja tai erikoisvehnäjauhoja. Mutta silloin määrät saattavat vaihdella, eli lisää jauhoja vähän kerrallaan, Anni vinkkaa.

Lisäksi näissä munkeissa on niin sanottu makuraita ja kinuskinen sisus, joka syntyy helposti kondensoidusta maidosta.

Anni kertoo saaneensa kiitosta reseptiä testanneilta. Hyvää palautetta tuli kuohkeuden lisäksi myös mausta.

”Aivan ihania, maailman parhaita”, kuului eräs palaute.

Reseptin nestemäärä herätti kysymyksiä

Yksi seikka reseptissä herätti silti kysymyksiä. Se oli nesteen määrä.

– Jotkut kysyivät, voiko nesteen määrä, 0,7 desilitraa pitää paikkansa. Kyllä se on aivan oikein ja tärkeä asia, jotta koostumuksesta tulee oikea, Anni kertoo.

Ohje ei ole pikaresepti, vaan vaatii aikaa ja rauhallista paistamista. Kohotusajatkin ovat pitkiä, mutta Anni vakuuttaa, että vaivannäkö kannattaa.

Anni painottaa myös sitä, että leivonta onnistuu, jos ohjeen lukee huolella ja noudattaa kaikkia vaiheita tarkasti.

– Kuten pullataikinassakin jauhot tulee lisätä pikkuhiljaa lisäillen – meillä kaikilla on erilainen mittakäsi. Taikina tulee myös nostattaa lämpimässä ja vedottomassa paikassa.

Munkit voi täyttää oman maun mukaan: hillolla tai nutellalla.

Annin täydelliset täytetyt munkit

(noin 18-20 munkkia)

70 ml vettä

8 g tuorehiivaa

4 dl vehnäjauhoja

1 L-kokoinen kananmuna

1 L-kokoinen keltuainen

1 dl sokeria

1 tippa vanilja-aromia

2 dl Manitoba-jauhoja

60 g pehmeää voita

1 sitruunan kuori

ripaus suolaa

Paistamiseen:

noin 1 litra rypsiöljyä

Lisäksi:

2 dl hienoa sokeria

1 prk Dulche de Lecheä (valmiiksi karamellisoitua kondensoitua maitoa)

Liota hiiva kädenlämpöiseen veteen ja lisää sekaan 1 dl vehnäjauhoja, sekoita vispilällä. Laita kelmu päälle ja anna taikinan levätä noin tunti lämpimässä ja vedottomassa paikassa.

Lisää kananmuna, keltuainen, sokeri, vanilja ja loput vehnäjauhot vähän kerrallaan taikinaan koko ajan taikinaa työstäen.

Samalla kun vaivaat taikinaa, lisää pehmeä voi kahdessa osassa, sitruunan kuori, suola ja lopuksi Manitoba jauhot taas vähän kerrallaan.

Lisää Manitoba-jauhoja vain sen verran, että taikina on sopivan pehmeää.

Vaivaa taikinaa noin kymmenen minuuttia ja anna kohota vielä kaksi tuntia liinan alla vedottomassa ja lämpöisessä paikassa. Taikina kaksinkertaistuu.

Kauli taikina kaulimella 1 cm:n paksuiseksi levyksi ja ota siitä muotilla (esimerkiksi kahvimukilla tai piparimuotilla) munkkeja. Laita taikinapalat leivinpaperilla vuoratulle uunipellille ja anna kohota vielä tunnin ajan liinan alla.

Kun munkit ovat kohonneet, paista varovasti kuumassa max 165-asteisessa öljyssä (käytä paistomittaria). Nosta munkit varovasti reikäkauhalla kuumaan öljyyn. Paista munkkeja kaksi minuuttia kummaltakin puolelta, kunnes munkit ovat kullanruskeita.

Nosta munkit reikäkauhalla lautaselle, joissa on paperinpala, jotta ylimääräinen öljy imeytyy paperiin.

Kierittele hiukan jäähtyneet munkit sokerissa.

Täytä munkit dulche de lechellä laittamalla se pursotinpussiin täyttötyllan kanssa ja pursota kinuski munkin sisään, niin että kinuskia jää näkyville myös munkin pintaan.

Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa aiemmin huhtikuussa 2022.