Jogurteissa on entistä enemmän rasvaa.

Osa elintarvikevalmistajista on vähentänyt sokerin käyttöä ja makeuttaa tuotteen esimerkiksi mehulla. Tämä on sinänsä hyvä asia, sanoo Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori Ursula Schwab Helsingin Sanomissa.

– Mutta mitä maitovalmisteiden osalta on lähes poikkeuksetta samaan aikaan tapahtunut on se, että rasvan määrää on lisätty. Ja se on huono juttu.

Kun maustetussa jogurtissa oli aiemmin kaksi prosenttia rasvaa, nyt rasvaa saattaa olla kolmesta neljään prosenttia.

Schwabia huolestuttaa se, että maitotuotteiden rasva on lähinnä kovaa rasvaa.

Suomalaisten ongelmana on rasvan laatu, kertoo Duodecimin Ravitsemustiede-kirjan päivitetty laitos.

Kirjan mukaan rasvan osuus energiansaannista on suositusten mukaista vajaalla 70 prosentilla väestöstä.

Tyydyttyneiden rasvahappojen osuus energiasta ylittää suosituksen noin 95 prosentilla väestöstä, kirja kertoo.

Suomalaiset pitävät rasvaisista jugurteista, selvisi IS:n kysellessä suosikkijogurtteja.

Suomalaiset pitävät erityisesti kreikkalaisesta jogurtista, kun kysyimme S-ryhmältä, K-ryhmältä ja Lidliltä, mitä maitopohjaisia jogurtteja suomalaiset ostavat nyt eniten.

Myydyimmistä tuotteista maustettuja jogurtteja oli selkeästi vähemmän kuin maustamattomia.

Kreikkalaista jogurttia sisältävät tuotteet nousivat listoilla selkeästi.

Ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen suosittelee valitsemaan rasvattomien makujogurttien sijaan runsaasti proteiinia sisältäviä maustamattomia luonnonjugurtteja sekä tuunaamaan ne itse tuoreilla tai pakastemarjoilla.

– Jos sekoittaa itse mansikat jogurttiin, marjaa tulee varmasti enemmän kuin mitä teollinen tuottaja on laittanut jogurttiin. Sokeriakaan ei tarvitse lisätä.

