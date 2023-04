Opettajan sydän meinasi pakahtua, kun 7. luokan oppilaat esittelivät keksintönsä – ”Tärkeä viesti siitä, että ketään ei jätetä yksin”

Valtakunnallisen Kouluruokalat ravintoloiksi -kilpailulla haluttiin kannustaa nuoria osallistumaan kouluruokailun suunnitteluun ja parantamiseen.

Valtakunnallisen Kouluruokalat ravintoloiksi -kilpailun on voittanut Alavuden yläkoulu Kaveripöytä-ehdotuksellaan.

Oppilaiden ehdotuksessa ruokasaliin sisustetaan erillinen kaveripöytä, johon voi istua, kun kaipaa seuraa. ”Enää ei tarvitse istua yksin ruokasalissa”, oppilaat perustelivat ideaa.

Voittajaidean keksivät 7. luokan oppilaat Eemeli Eklund, Vilhelmiina Koivula, Iines Onnela, Eemeli Rantala ja Lotta Uitto Alavuden yläkoulusta. Voittajatiimi kertoi, että kaveripöydässä voi istua, jos kaipaa kaveria, jos omien kavereiden kanssa on riitaa tai paras ystävä on pois koulusta.

– Sydän meinasi pakahtua siinä vaiheessa, kun oppilaat alkoivat esittelemään ehdotusta. He olivat tunteella mukana ja markkinoivat hienosti ideansa muulle ryhmälle. Oppilaat keksivät kouluruokailun viihtyisyyden lisäämiseksi paljon muitakin hyviä ratkaisuja, joita koulun ruokailutoimikunta lähtee edistämään, kertoo kotitalousopettaja Jenina Hyvärinen Alavuden yläkoulusta Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n tiedotteessa.

Kilpailun tavoitteena oli lisätä nuorten osallisuutta kouluruokailun suunnittelussa ja tarjota kouluille helppo keino kerätä nuorten ajatuksia kouluruokailutilanteen parantamiseksi sekä kannustaa ideoiden toteuttamiseen.

Voittajan valinnut asiantuntijaraati myönsi idealle 1 000 euron stipendin. Raadin perusteluissa todetaan, että yksinkertainen ja helposti toteutettava idea tarttuu ajankohtaiseen aiheeseen nuorten yksinäisyydestä, mikä heijastuu myös kouluruokailuun.

– Kun julkisessa keskustelussa päivitellään, miksi oppilaat eivät syö kouluruokaa, ovat syyt usein liian yksinkertaistavia, puhutaan vain ruuan mausta tai laadusta. Sosiaalisten tilanteiden pelko ja yksinäisyyden kokemus voivat olla hyvin merkittävä syitä jättää ruokailu väliin. Alavuden yläkoulun oppilaiden ratkaisu antaa tärkeän viestin siitä, että ketään ei jätetä yksin, kertoo toiminnanjohtaja Silja Varjonen Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n tiedotteessa.

Kilpailuun tuli runsaasti ehdotuksia sekä ruokailutilan viihtyisyyden lisäämiseen että tarjonnan parantamiseen.

Raati antoi kunniamaininnan Tuusulan Hyrylän yläasteen idealle Raaka-aineet tutuiksi oppilaille -tietoiskuista, joita on tarkoitus tehdä vitriiniin ruokalistan lähelle.

Tietoiskut kertovat ymmärrettävällä tavalla kouluruoan valmistuksesta. Raati piti arvokkaana sitä, että oppilaat osallistuvat tietoiskujen tekoon kouluruokaryhmässä.

– Kouluruokaryhmä on tehnyt taustatyötä ja kysellyt, mitä mieltä oppilaat ovat kouluruuasta. Esille nousi epätietoisuutta. Oppilaiden on tärkeä tietää, mitä ruoka sisältää ja miksi. Esimerkiksi miksi ympäristö- ja ravitsemussyistä kouluruokailussa on tarjolla ohraa riisin sijaan. Tietoiskut lisäävät kouluruuan arvostusta, kertoo Hyrylän koulun kotitalousopettaja Lotta Piispanen tiedotteessa.

Kilpailuun tuli runsaasti hyviä ideoita ja toiveita oppilailta.

Ruokailutilan viihtyisyyden lisäämiseksi oppilaat ehdottivat muun muassa musiikkia, tunnelmavalaistusta, sermejä, pehmustettuja penkkejä ja kasveja. Myös ruokailuaikaa haluttiin pidentää.

Tilan lisäksi ruokatarjontaan kohdistui parannusehdotuksia. Oppilaat kaipasivat salaattien ainesosia erillisiin kulhoihin, maustepöytää, jälkiruokakahvia ja joka perjantaista jälkiruokaa.

Koonti ideoista löytyy kampanjan sivuilta.

Kouluruokalat ravintoloiksi -kilpailun toteutti Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry Vaasan Oy:n ja Amica-kouluravintoloista vastaavan Compass Group Suomen kanssa.

