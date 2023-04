Kuin sushia, mutta helppo ja nopea valmistaa – näin teet trendikkään sushikulhon kotona!

Sushikulho, täydelliset nuudelit ja japanilainen herkkuleipä vievät makumatkalle Japaniin!

Sushikulho

3 dl sushiriisiä

400 g lohta

2 avokadoa

1 sitruunan mehu

1 ½ rkl soijakastiketta

1 ½ rkl seesaminsiemeniä

½ tl suolaa

Lisäksi

kevätsipulia ja seesaminsiemeniä

(sushi-inkivääriä ja wasabia)

Huuhdo riisi huolella lävikössä, kunnes vesi on kirkasta. Valuta ja keitä pakkauksen ohjeen mukaan, nippa nappa kypsäksi. Siirrä levyltä, mutta jätä kannen alle tekeytymään.

Leikkaa lohi ohuiksi viipaleiksi ja kuori ja viipaloi avokadot. Kaada päälle sitruunan mehu ja soijakastike. Marinoi 10 minuuttia jääkaapissa.

Valuta marinadi lautaselta riisin joukkoon ja lisää suola. Kääntele tasaiseksi.

Jaa riisi kulhoihin. Lisää päälle kalaa, avokadoa, kevätsipulia, seesaminsiemeniä ja halutessasi sushi-inkivääriä ja wasabia.

Valmistusaika: 25 minuuttia

Annoksia: 2

Sushi on ihanaa, mutta pipertämistä siinä riittää. Sushikulho tarjoaa sushin ihanuuden ilman askartelun vaivaa.

Nuudeleita ja paahdettua varsiparsakaalia

400 g varsiparsakaalia eli broccolinia

2 rkl seesamiöljyä

2 rkl seesaminsiemeniä

½ tl suolaa

Kastike

1 dl seesamiöljyä

1 ½ rkl misotahnaa

2 limetin mehut

2 murskattua valkosipulinkynttä

1 rkl ruokosokeria

½ tl chilihiutaleita

Lisäksi

4 kananmunaa

400 g ramen-nuudeleita tai munanuudeleita

½ ps (à 125 g) retiisejä

Päälle

kevätsipulia ja rapeaa valkosipulia chiliöljyssä tai chilihiutaleita (ja limettiä)

Kuumenna uuni 225 asteeseen. Laita varsiparsakaalit leivinpaperin päälle uunipellille. Lorauta päälle seesamiöljyä ja ripottele seesaminsiemeniä. Paahda noin 15 minuuttia, kunnes parsakaalit ovat rapeita. Varo polttamasta niitä!

Keitä kananmunia 6–7 minuuttia. Kuori ja puolita. Viipaloi retiisit.

Sekoita kastikkeen ainekset keskenään. Keitä nuudelit pakkauksen ohjeen mukaan ja kääntele kastikkeeseen.

Jaa nuudelit kulhoihin ja laita päälle parsakaalia, retiisiä ja kananmunaa ja halutessasi lisää rapeaa valkosipulia tai chiliä. Voit myös puristaa päälle limetin mehua.

Valmistusaika: 25 minuuttia

Annoksia: 4

Rapeaa parsakaalia, nuudeleita ja umaminen kastike. Matka Japaniin kestää alle puoli tuntia.

Katsu sando

4 possun lehtipihviä tai 8 kananpojan ohutleikettä

suolaa ja pippuria

1 ½ dl vehnäjauhoja

2 kananmunaa

4 dl pankokorppujauhoja

noin 1 ½ dl rypsiöljyä paistamiseen

Tonkatsukastike

4 rkl ketsuppia

2 rkl worcesterkastiketta

2 rkl sokeria

2 tl soijakastiketta

1 tl valkoviinietikkaa

1/2 tl sinappia

Lisäksi

8 isoa vaaleaa paahtoleipäviipaletta

majoneesia

tuoretta korianteria

Tarjoiluun

raastettua kaalia

Leikkaa isot possun lehtipihvit puoliksi. Mittaa vehnäjauhot yhdelle lautaselle, riko ja vatkaa kananmunat toiselle ja laita pankojauhot kolmannelle. Mausta possun tai broilerin fileet kevyesti molemmin puolin suolalla ja pippurilla ja kasta ensin vehnäjauhoihin, sitten kananmunaan ja viimeiseksi pankojauhoihin.

Kuumenna öljy paistinpannulla keskilämmöllä noin 180 asteeseen. Jos et omista lämpömittaria, testaa lämpö pienellä leipäpalalla: kun se nousee pintaan ja ruskistuu hetkessä, öljy on sopivan kuumaa. Paista pihvi (tai kaksi) kerrallaan 2–4 minuuttia per puoli, kunnes pinta on kauniin kullanruskea. Nosta valumaan talouspaperin päälle.

Sekoita tonkatsukastikkeen ainekset keskenään.

Leikkaa paahtoleivistä reunat pois. Voitele kaikki leivät tonkatsukastikkeella ja majoneesilla. Laita leivän päälle possua tai kanaa sekä korianteria ja nosta toinen leipä päälle. Paina leipiä hieman kasaan ja leikkaa keskeltä kahtia. Tarjoa kaaliraasteen kera.

Valmistusaika: 40 minuuttia

Määrä: 8 kappaletta